Misa del papa León XIV: asistentes podrán ingresar desde hoy a las 10:00 p.m. a la Base Aérea Las Palmas

Pucallpa recibirá al papa León XIV este domingo 15 de noviembre, en una visita inédita para la Amazonía peruana: el pontífice dialogará con pueblos indígenas y presidirá una misa en La Videnita. (Andina)

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A pocas horas para el final de la visita del papa León XIV al Perú, los ciudadanos que participarán de la última actividad en la agenda del sumo pontífice en la Base Aérea Las Palmas podrán ingresar al recinto a partir de hoy a las 10:00 p.m. para garantizar su ubicación en los bloques respectivos que fueron creados en la zona.

Según el cronograma de la actividad, las 16 puertas habilitadas para el ingreso de ciudadanos a la base aérea se abrirán desde esta noche para permitir que los asistentes esperen al sumo pontífice en sus respectivos lugares asignados en sus entradas gratuitas.

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La actividad buscará reunir a 1.2 millones de personas para presenciar la misa del papa León antes de su retorno a Roma, que se hará ese mismo día apenas unas horas luego de la celebración litúrgica.

Entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas: mapa, sectores y puertas de ingreso| Foto: Ticketmaster

Las entradas por medio de la plataforma web de Ticketmaster aún no se han asignado en su totalidad y varios bloques todavía no se han llenado. Los ciudadanos que deseen, aún tienen la posibilidad de acceder a su entrada de manera gratuita.

Ingreso a la misa del papa León XIV con DNI

Por otro lado, la organización de la visita papal confirmó que la misa final del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas también admitirá a personas con entrada digital además de a quienes lleguen al lugar solo con su documento de identidad, ya sea DNI, pasaporte o carnet de extranjería

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Juan Bytton, secretario general de la visita papal, indicó que las personas que ya gestionaron una reserva mediante la plataforma Ticketmaster tendrán prioridad al momento de ingresar. Aun así, aclaró que quienes no hayan obtenido un ticket podrán acudir al recinto si presentan su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La plataforma continuará habilitada hasta el mismo día de la misa para quienes deseen obtener sus accesos digitales. Bytton precisó que las reservas ya alcanzaban cerca del 80% de la capacidad prevista e instó a completar el trámite por esa vía, con el objetivo de ordenar la llegada del público y reducir demoras en los controles.

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El papa León XIV saluda a los asistentes desde el vehículo oficial durante las actividades correspondientes a su visita pastoral en Lima. (Municipalidad de Lima)

17 puertas de acceso y más de 5.000 voluntarios

El dispositivo de ingreso incluirá 17 puertas habilitadas y la participación de más de 5.000 voluntarios, quienes tendrán la tarea de orientar a los asistentes dentro y fuera de Las Palmas. El acceso al predio comenzará a las 22:00 del domingo 15 de noviembre, varias horas antes de la misa prevista para el lunes.

Los equipos de asistencia estarán desplegados desde las 18:00 del domingo para guiar a las personas que lleguen con anticipación. La recomendación de la organización es que las familias y los grupos de peregrinos planifiquen el traslado con tiempo, sobre todo quienes viajen desde distritos alejados de la capital o desde otras regiones.

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La Arquidiócesis de Lima coordina el operativo junto con la Policía Nacional del Perú, la Fuerza Aérea, las municipalidades y las autoridades de transporte. Bytton señaló que cada cuenta en Ticketmaster permite gestionar hasta ocho entradas, una opción pensada para que familiares o personas cercanas realicen el registro de quienes no usan habitualmente plataformas digitales.

Misa se celebrará con temperaturas de hasta 30°C

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé que la temperatura máxima llegue a 30°C durante la misa del papa León XIV el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. La entidad estima una mínima de 24°C y anticipa que la sensación térmica podría alcanzar los 32°C en el momento de mayor exposición al sol.

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Una procesión de obispos y sacerdotes avanza frente a miles de fieles reunidos en la Base Aérea Las Palmas de Lima durante la misa del papa Francisco en 2018. en este mismo escenario, el pontífice León XIV presidirá la Homilía del 16 de noviembre de 2026. (Andina)

La celebración eucarística está programada para las 10:30 a.m. y reunirá a una cantidad prevista de 1,2 millones de fieles. La temperatura máxima suele presentarse cerca del mediodía, explicó la ingeniera Shearmely Florez, especialista del Senamhi. Por ello, la franja central de la ceremonia coincidiría con el periodo de mayor calor proyectado para este sector de Lima sur.

“Para el día lunes 16 se esperan temperaturas que podrían llegar hasta los 30° y una mínima de 24° en Surco, que forma parte de Lima sur. Ese día habrá sol y algo de nubosidad”, declaró Florez para la Agencia Andina.

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