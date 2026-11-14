Perú

Misa del papa León en Lima este 16 de noviembre: habrá acceso con DNI para fieles que no tengan ticket digital

Juan Bytton confirmó que los asistentes sin reserva podrán acceder a la base aérea si acreditan su identidad, mientras el Metro de Lima ofrecerá viajes gratuitos

El papa León XIV se traslada en comitiva vehicular por las calles de Chiclayo en medio del público congregado en las vías. La emisión televisiva muestra tomas aéreas del desplazamiento nocturno de los automóviles oficiales y el despliegue del personal de seguridad, seguido del arribo del sumo pontífice al estrado oficial junto a representantes eclesiásticos en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
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La organización de la visita papal confirmó que la misa final del papa León en la Base Aérea Las Palmas admitirá a personas con entrada digital y también a quienes lleguen con su documento de identidad. La ceremonia se realizará este lunes 16 de noviembre en Lima y tendrá un aforo autorizado de 100.000 asistentes.

Juan Bytton, secretario general de la visita papal, indicó que las personas que ya gestionaron una reserva mediante la plataforma Ticketmaster tendrán prioridad al momento de ingresar. Aun así, aclaró que quienes no hayan obtenido un ticket podrán acudir al recinto si presentan su Documento Nacional de Identidad (DNI).

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La plataforma continuará habilitada hasta el mismo día de la misa para quienes deseen obtener sus accesos digitales. Bytton precisó que las reservas ya alcanzaban cerca del 80% de la capacidad prevista e instó a completar el trámite por esa vía, con el objetivo de ordenar la llegada del público y reducir demoras en los controles.

Emisión especial de Latina Noticias en la que conductores de televisión dialogan en estudio con el padre Juan Bytton sobre las actividades y el mensaje de la visita del papa León XIV a Perú.

El DNI habilitará el ingreso de quienes no lograron una reserva digital

La posibilidad de asistir sin ticket busca incorporar a quienes no pudieron utilizar la plataforma digital, en particular adultos mayores y personas que no cuentan con familiaridad con ese tipo de herramientas. “Nadie se queda sin entrar a la Base Aérea Las Palmas”, sostuvo Bytton al describir el criterio que seguirá el operativo.

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El secretario general explicó que la entrada electrónica permitirá un acceso preferente, aunque no constituirá el único requisito para participar de la ceremonia. Para los ciudadanos peruanos que no tengan reserva, “su llave de ingreso es el DNI”, afirmó. Los visitantes extranjeros deberán identificarse con su carné de extranjería o pasaporte.

La exigencia de acreditar la identidad responde a que la misa se celebrará dentro de una instalación de la Fuerza Aérea del Perú. La organización prevé el arribo de peregrinos desde Ecuador, Bolivia, Chile y el norte de Argentina, además de asistentes procedentes de distintos puntos del territorio peruano.

Tres personas sentadas ante una mesa en un estudio de televisión frente a pantallas con gráficos y textos informativos
El secretario general de la visita papal detalla en televisión el ingreso con documento y boleto digital a la misa en la Base Aérea Las Palmas de Lima.

Habrá 17 puertas de acceso y más de 5.000 voluntarios en el operativo

El dispositivo de ingreso incluirá 17 puertas habilitadas y la participación de más de 5.000 voluntarios, quienes tendrán la tarea de orientar a los asistentes dentro y fuera de Las Palmas. El acceso al predio comenzará a las 22:00 del domingo 15 de noviembre, varias horas antes de la misa prevista para el lunes.

Los equipos de asistencia estarán desplegados desde las 18:00 del domingo para guiar a las personas que lleguen con anticipación. La recomendación de la organización es que las familias y los grupos de peregrinos planifiquen el traslado con tiempo, sobre todo quienes viajen desde distritos alejados de la capital o desde otras regiones.

La Arquidiócesis de Lima coordina el operativo junto con la Policía Nacional del Perú, la Fuerza Aérea, las municipalidades y las autoridades de transporte. Bytton señaló que cada cuenta en Ticketmaster permite gestionar hasta ocho entradas, una opción pensada para que familiares o personas cercanas realicen el registro de quienes no usan habitualmente plataformas digitales.

Un sacerdote con gafas y traje negro habla frente a una pantalla con ilustraciones religiosas durante una transmisión televisiva
El padre Juan Bytton explica en televisión las condiciones de ingreso para la misa del papa León en la Base Aérea Las Palmas de Lima.

El Metro de Lima será gratuito y el Metropolitano reforzará sus servicios

La jornada contará con medidas especiales de transporte para facilitar el traslado hacia la Base Aérea Las Palmas. La Línea 1 del Metro de Lima será gratuita en ambos sentidos durante el día de la misa, mientras que el Metropolitano incorporará más de 1.000 buses adicionales para responder a la demanda de pasajeros.

Las autoridades esperan una asistencia masiva, luego de las concentraciones registradas en actividades previas del papa León en Lima y otras ciudades del país. Bytton recordó los encuentros en la catedral, la Plaza Mayor y el estadio, donde, según relató, se produjeron muestras de emoción entre policías, bomberos, sacerdotes y fieles.

El secretario general también mencionó los momentos de cercanía del pontífice con personas con movilidad reducida y con una niña que utilizaba una sonda. De acuerdo con su relato, el equipo de seguridad vaticano facilitó el acercamiento de esas personas al papa durante las actividades públicas.

Personal con cascos de seguridad y religiosos permanecen sobre un andén junto a un vagón con la imagen impresa de un pontífice
Representantes del Metro de Lima y autoridades eclesiásticas presentan un vagón conmemorativo dedicado al Papa León XIV en Lima.

El mensaje del papa incluyó referencias a las mujeres y a santo Toribio de Mogrovejo

Durante una intervención en la Plaza Mayor, el papa León destacó el papel de las mujeres que sostienen a sus familias. Bytton contó que una agente de la Policía Nacional del Perú se emocionó al escuchar el mensaje y expresó que se sintió identificada con esas palabras.

La agenda papal también incluyó referencias a santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima. Bytton recordó que el religioso llevó la predicación a sectores humildes, promovió el uso de lenguas originarias y murió en Saña, localidad que pertenece a la diócesis de Chiclayo.

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La misa del lunes 16 de noviembre en Las Palmas será el cierre de las actividades públicas del papa en Perú. La organización mantendrá abierto el registro digital hasta la jornada de la celebración, aunque reiteró que los fieles sin entrada podrán acudir con su DNI, carné de extranjería o pasaporte para solicitar el acceso al recinto.

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