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Alineaciones de Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: posibles titulares del partido por final de Copa de la Liga 2026

Roberto Mosquera usará a sus mejores jugadores para levantar el trofeo: incluirá a Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Luis Iberico. Mientras que Federico Urciuoli hará lo suyo en Trujillo, Entérate las novedades en la final

Sporting Cristal definirá el título de la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal definirá el título de la Copa de la Liga 2026.
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Hoy, domingo 15 de noviembre, Sporting Cristal y Alianza Atlético definirán la Copa de la Liga 2026 en el estadio Mansiche tras imponerse en sus respectivas semifinales.

El encuentro decidirá al primer campeón del certamen. Ambos clubes superaron sus eliminatorias previas y llegarán a la instancia decisiva con la posibilidad de cerrar el torneo con el título.

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Sporting Cristal chocará con Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal chocará con Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga 2026.

Posible alineación de Sporting Cristal

Roberto Mosquera alistó a su equipo para afrontar la final de la Copa de la Liga 2026, y gran duda era si contará con los seleccionados nacionales que jugaron contra Bolivia en Matute por la fecha FIFA. Se conoció que Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Luis Iberico sí serán considerados por el DT y viajarán a Trujillo para definir el título del torneo nacional.

Con el plantel completo, el técnico peruano pondrá a sus mejores jugadores para asegurar el trofeo. El duelo con Alianza Atlético le servirá como ensayo para el decisivo cotejo que tendrá frente Cienciano por la última jornada del Torneo Clausura 2026.

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Los ‘cerveceros’ se pararían de la siguente manera: Diego Enríquez en el arco, la defensa estaría integrada por Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger y Cristiano da Silva. En el mediocampo, Agustín Álvarez Wallace e Ian Wisdom acompañarían a Martín Távara, aunque Yoshimar Yotún aparece como alternativa.

En ataque, Santiago González ocuparía una banda. Juan Manuel Cuesta, Maxloren Castro y Luis Iberico son las opciones para el otro extremo, mientras que Hernán Barcos o Michael Hoyos disputarían el puesto de centrodelantero.

Miguel Rebosio - Yoshimar Yotún – Roberto Mosquera – Julio César Uribe – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 12 noviembre
El exdefensor analizó la actualidad del equipo rimense, elogió la gestión del cuerpo técnico y respaldó la permanencia del entrenador sin condicionarla a los títulos que pueda obtener en lo que resta del año (Sporting Cristal)

Posible alineación de Alianza Atlético

A diferencia de Roberto Mosquera, Federico Urciuoli pudo trabajar con su equipo completo durante la semana. El DT definió su alineación: Steven Rivadeneyra en el arco, los cuatro defensores serían: Erick Perleche, Román Suárez, José Luján y Anthony Gordillo. Hernán Lupu, Germán Díaz y Jorge del Castillo integrarían el mediocampo, con la tarea de conectar la recuperación con los atacantes.

Cristian Penilla y José Ingratti aparecen como nombres definidos para el ataque. Ariel Muñoz parte como primera opción para completar la delantera, aunque Guillermo Larios también cuenta con posibilidades de ingresar desde el inicio.

La decisión final dependerá de la evaluación del cuerpo técnico antes del partido. Urciuoli deberá resolver esa variante ofensiva y confirmar si sostiene la estructura planteada en los entrenamientos de los últimos días de trabajo del plantel.

Alianza Atlético derrotó con suspenso 3-2 a Deportivo Garcilaso y se instala en el pelotón de equipos con 25 puntos en el Torneo Clausura.
Alianza Atlético derrotó con suspenso 3-2 a Deportivo Garcilaso y se instala en el pelotón de equipos con 25 puntos en el Torneo Clausura. Crédito: Instagram Liga 1.

¿Qué premio se llevará el campeón de la Copa de la Liga 2026?

El campeón de la Copa de la Liga 2026, que saldrá del duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, tendrá tres recompensas: un incentivo económico, una bonificación para la siguiente temporada y la posibilidad de disputar otro trofeo nacional.

El ganador recibirá USD 200.000, una suma equivalente a unos S/ 670.000, según informaron en la previa medios como Infobae. El certamen no entregará una plaza directa para competiciones internacionales.

Sporting Cristal visitará a Alianza Atlético por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Sporting Cristal visitará a Alianza Atlético por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

La victoria también tendrá impacto en la Liga 1 2027. El campeón iniciará esa campaña con dos puntos adicionales en la Tabla Acumulada, una ventaja que puede incidir en la pelea por el título nacional o por los cupos a torneos continentales.

Además, el equipo que levante la copa obtendrá el derecho a jugar la Recopa Peruana 2027. Ese encuentro se disputará a partido único contra el club que se consagre campeón nacional de la Liga 1 2026.

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