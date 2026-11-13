Perú

¿A qué hora inicia la misa del Papa León XIV en las Pampas de Pimentel? Horario oficial de la celebración ante más de un millón de personas

La eucaristía comenzará a las 10:30 a. m. de este viernes 13 de noviembre en Chiclayo. Los accesos cerrarán a las 8:00 a. m. ante la llegada prevista de más de un millón de fieles

Acuarela de una figura papal con hábito blanco frente a una catedral amarilla y un recuadro lateral con un obispo saludando a varias personas.
Una ilustración recrea a Robert Prevost con sotana papal frente a la catedral de Chiclayo, junto a un retrato de su etapa previa como obispo de la diócesis. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La misa que presidirá el papa León XIV en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, comenzará este viernes 13 de noviembre a las 10:30 a. m., hora de Perú. La explanada, ubicada frente a la playa Las Rocas, recibirá a más de un millón de fieles en una de las actividades centrales de la visita del pontífice a Lambayeque.

Los accesos al recinto permanecerán habilitados hasta las 8:00 a. m., por lo que las autoridades recomendaron a los peregrinos llegar con anticipación. El ingreso será libre, incluso para quienes no completaron el registro virtual, aunque todos deberán cumplir los controles de seguridad y las restricciones sobre objetos permitidos.

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La organización prevé la llegada de más de un millón de fieles al recinto ubicado frente a la playa Las Rocas. Por ese motivo, se habilitaron accesos nocturnos, sectores diferenciados, puntos de atención médica y rutas peatonales para ordenar la llegada de peregrinos desde Chiclayo, Pimentel, Monsefú, Santa Rosa y otras localidades.

El pontífice sostiene un peluche de león a bordo de un vehículo descubierto frente a una multitud reunida en las tribunas de un estadio
El papa León XIV sostiene un muñeco de león con prendas andinas durante su encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional de Lima. (Vatican Media)

¿A qué hora comenzará la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel?

La eucaristía está programada para las 10:30 a. m. del viernes 13 de noviembre. Antes de la ceremonia, León XIV llegará a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, a las 9:10, y desde allí iniciará su desplazamiento hacia el predio donde se reunirá con los fieles.

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La misa forma parte de la primera jornada de actividades del Papa en Lambayeque. Tras la celebración, su agenda contempla una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero y encuentros con integrantes de la Iglesia local, sacerdotes, religiosos y representantes de la comunidad universitaria de Chiclayo.

Afiche con el rostro de un pontífice de perfil, un altar al aire libre y textos sobre la fecha, la hora y el acceso a una misa
Un cartel informativo anuncia los horarios y las condiciones de ingreso libre para la misa que presidirá el papa León XIV en las Pampas de Pimentel, Chiclayo.

¿A qué hora deben llegar los fieles al recinto?

Los accesos a la explanada se habilitaron desde las 20:00 del jueves 12 de noviembre y permanecerán abiertos hasta las 8:00 de este viernes. Las autoridades recomendaron a los asistentes ingresar antes de esa hora, debido a que el cierre permitirá reforzar los controles y preparar el perímetro antes de la llegada del pontífice.

Los peregrinos deben considerar que el ingreso requiere tiempo por los controles de seguridad y las caminatas previstas desde los puntos de descenso autorizados. La recomendación es salir con anticipación, sobre todo para quienes viajan desde otras provincias o deben recorrer varios kilómetros a pie hasta los accesos habilitados.

  • Apertura de puertas: 20:00 del jueves 12 de noviembre.
  • Cierre de ingresos: 8:00 del viernes 13 de noviembre.
  • Inicio de la misa: 10:30 a. m.
  • Llegada prevista del Papa a Chiclayo: 9:10 a. m.
Infografía con un itinerario por horas, fotografías de templos y el retrato de un pontífice que saluda con la mano levantada
Una infografía detalla los horarios y lugares de los actos oficiales programados para la visita del papa León XIV a Chiclayo.

¿Dónde se realizará la celebración eucarística y cómo llegar?

La misa tendrá lugar en una explanada de aproximadamente 81 hectáreas frente a la playa Las Rocas, en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo. El espacio fue acondicionado para recibir una concentración masiva y contará con 17 pantallas gigantes distribuidas en distintos sectores para que los asistentes puedan seguir la ceremonia.

Gran parte de los fieles deberá llegar a pie. Desde el puente Senati, en Chiclayo, el trayecto hacia las Pampas de Pimentel es de cerca de 11,7 kilómetros. Los vehículos particulares tendrán restricciones en las inmediaciones del recinto y deberán detenerse en zonas autorizadas, desde donde los asistentes continuarán caminando.

Para adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos con dificultades de movilidad, se habilitaron 50 buses de apoyo. Estas unidades trasladarán a los pasajeros hasta el óvalo de Pimentel o el sector de Los Cosmos, con acompañamiento de patrulleros y una ambulancia durante el recorrido.

Denuncia por presunto “chalequeo”: alrededor de diez sujetos llegaron el 25 de septiembre a las Pampas de Pimentel y habrían solicitado dinero a los responsables de la obra. Composición: Infobae
Denuncia por presunto “chalequeo”: alrededor de diez sujetos llegaron el 25 de septiembre a las Pampas de Pimentel y habrían solicitado dinero a los responsables de la obra. Composición: Infobae

¿Cuáles serán los accesos habilitados para ingresar a la misa?

La organización estableció tres ingresos peatonales y un acceso vehicular controlado. Cada punto permitirá distribuir el flujo de personas según la ruta de llegada, con el objetivo de evitar concentraciones en un solo sector y facilitar la ubicación de los peregrinos dentro del predio.

El ingreso será libre, incluso para quienes no lograron completar el registro virtual. Quienes cuenten con una entrada digital deberán conservar su código QR y llevar su DNI o pasaporte. La organización indicó que los asistentes sin inscripción también podrán acceder, siempre que respeten los controles y el horario de cierre.

  • Los Cosmos: para quienes lleguen desde Chiclayo por la carretera y el puente Senati. Tiene siete accesos identificados por letras.
  • Los Ficus: destinado a los peregrinos que arriben desde el sector norte.
  • Accesos 2 y 3: previstos para quienes lleguen desde Santa Rosa y Monsefú.
  • Acceso 4: reservado para tránsito vehicular autorizado y personas con discapacidad.
Folleto con la imagen de un pontífice, íconos de autobús y automóvil, y textos con instrucciones de acceso hacia las Pampas de Pimentel
Un folleto informativo de la Diócesis de Chiclayo detalla las rutas de acceso y los requisitos de transporte para la misa en las Pampas de Pimentel.

¿Qué objetos estarán permitidos y prohibidos durante la celebración?

Los asistentes podrán ingresar con documentos de identidad, entradas digitales o impresas, medicamentos personales, agua y bebidas hidratantes en botellas de plástico. También se permitirá el ingreso de frutas, galletas, barras energéticas y bancas plegables ligeras, siempre que no dificulten el paso en las rutas internas ni ocupen zonas de circulación.

La recomendación es llevar ropa ligera, calzado cómodo, gorra o sombrero y protección para el sol. Durante la mañana y el mediodía se esperan temperaturas elevadas en Pimentel, por lo que las autoridades solicitaron mantener una hidratación constante y prestar atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

No estará permitido el ingreso con armas, objetos punzocortantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales ni envases de vidrio. Tampoco podrán ingresar maletas, coolers, pancartas, banderolas, drones, punteros láser, bocinas, sombrillas grandes, palos rígidos, sillas reclinables o mascotas, salvo perros guía.

Infografía con íconos de objetos autorizados, recomendaciones de ingreso, el escudo de la Diócesis de Chiclayo y un dibujo del papa Francisco
Una infografía de la Diócesis de Chiclayo detalla los objetos personales autorizados y el requisito de portar documento de identidad para un encuentro religioso en Chiclayo, Perú.

¿Cómo será el operativo de seguridad para recibir a más de un millón de personas?

El dispositivo contempla la división de la explanada en 126 sectores y subsectores. Cada uno tendrá una capacidad aproximada de 5.000 personas, mientras que los cuadrantes cercanos podrán recibir hasta 10.000 asistentes. La distribución permitirá ordenar el ingreso, ubicar a los peregrinos y facilitar la atención en caso de incidentes.

Habrá 15 puestos médicos avanzados, zonas de hidratación, brigadistas y bomberos. Los equipos de emergencia atenderán eventuales descompensaciones, golpes de calor y situaciones que requieran traslado. También se instalarán espacios para la recolección de residuos y se reforzarán las rutas internas de evacuación.

La Policía Nacional del Perú tendrá presencia en los accesos, las carreteras de llegada y los alrededores del recinto. El despliegue incluirá unidades caninas, vigilancia aérea y cierres viales en zonas cercanas al recorrido del papamóvil desde la base aérea hasta las Pampas de Pimentel.

Infografía con señales de prohibición sobre ilustraciones de drones, carpas, sillas, sombrillas, tijeras y pancartas, junto con textos explicativos
Una infografía detalla los artículos prohibidos para los asistentes al evento masivo en las Pampas de Pimentel, Chiclayo, como tecnología, carpas y elementos punzantes.

¿Dónde se podrá seguir la misa del Papa EN VIVO?

La transmisión de la llegada de León XIV, su recorrido por Chiclayo y la ceremonia religiosa comenzará desde las 9:00 a. m. por señales nacionales de televisión y sus plataformas digitales. También se prevé una cobertura por internet para los fieles que no puedan acudir a la explanada.

La misa comenzará a las 10:30 a. m. en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y la costa este de Estados Unidos. En Ciudad de México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua será a las 9:30 a. m.; en Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana, a las 11:30 a. m.

En Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay la ceremonia iniciará a las 12:30 p. m. En España, la transmisión comenzará a las 16:30. Las plataformas de la Santa Sede también tendrán cobertura de las actividades centrales de la visita apostólica.

El papa León XIV visita Perú
A general view of a prayer vigil of Pope Leo XIV with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

¿Qué mensaje dará León XIV durante su encuentro con los fieles de Lambayeque?

El Papa pronunciará una homilía durante la misa en las Pampas de Pimentel. Hasta antes del inicio de la ceremonia, no se difundió el contenido completo de su mensaje, por lo que sus principales reflexiones se conocerán durante la eucaristía.

La visita tiene un significado particular para la población de Lambayeque, ya que León XIV fue obispo de Chiclayo antes de su elección como pontífice. Se espera que sus palabras estén dirigidas a las comunidades católicas, los sacerdotes, los jóvenes, las familias y los peregrinos que llegaron desde distintas regiones para participar del encuentro.

Dos fotografías de un hombre con gorros festivos, cubierto de polvo blanco en un sillón y sosteniendo una figura alargada junto a globos
Robert Francis Prevost participa en una celebración comunitaria durante sus años de ministerio pastoral en Perú. (Infobae Perú/Difusión)

Luego de la misa, la jornada continuará con actividades en Chiclayo. La agenda del Papa incluirá encuentros con miembros de la Iglesia local y representantes de la comunidad académica, antes de sus siguientes compromisos en el norte del país.

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