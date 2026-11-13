El deseo que el Papa León XIV le confesó a una periodista: morir en Chiclayo, junto a la gente que acompañó

Reportaje televisivo que presenta una entrevista a Elise Ann Allen intercalada con imágenes de un dignatario eclesiástico en muceta roja a bordo de un vehículo descubierto saludando a una multitud congregada durante la noche frente a un edificio institucional. En la transmisión se abordan testimonios sobre la relación pastoral, la pertenencia cultural y el arraigo del líder religioso tanto con Estados Unidos como con la ciudad de Chiclayo en Perú.

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Mucho antes de convertirse en el papa León XIV, Robert Francis Prevost imaginaba que sus últimos días transcurrirían en el norte del Perú. Chiclayo, la ciudad donde ejerció su labor pastoral durante varios años, se había convertido en el lugar donde quería permanecer hasta el final de su vida. Su futuro, sin embargo, dio un giro inesperado cuando recibió el llamado del Vaticano para asumir nuevas responsabilidades dentro de la Iglesia católica.

Ese vínculo con el Perú sigue presente en la vida del pontífice. Así lo relató la periodista estadounidense Elise Ann Allen, autora de su biografía, durante una entrevista con DNews, en la que recordó las conversaciones que mantuvo con Robert Prevost y reveló detalles de su profundo cariño por Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo y que llegó a considerar su hogar definitivo.

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El deseo confeso de Robert Prevost: pasar sus últimos días en Chiclayo

Al ser consultada sobre si el papa se siente más peruano que estadounidense, Allen explicó que él reconoce y quiere a ambos países, aunque distingue entre su formación cultural y su vínculo afectivo con el Perú.

“Toda su cabeza, su modo de pensar, su manera, su estilo, su carácter es bien gringo, decimos, es bien americano, pero toda su afección, su espiritualidad, su visión pastoral es bien peruana”, relató la periodista.

La autora contó que el propio León XIV le confesó que pensaba morir en Chiclayo, junto a las personas que había acompañado durante sus años como obispo. Aunque su vida tomó un rumbo inesperado y terminó llevándolo al Vaticano, ese vínculo con la ciudad norteña sigue siendo profundo. Su deseo de regresar y permanecer entre su gente continúa siendo una parte importante de la historia que lo une al Perú.

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Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero agustino; cuarenta años después, el mundo lo conoce como León XIV, el primer papa estadounidense y el primero con nacionalidad peruana en la historia de la Iglesia. (Infobae Perú / Composición)

“Me ha dicho también en nuestra conversación que pensaba en llegar a Chiclayo, que va a morir allá, entre esta gente”, reveló Allen.

Para la periodista, esa cercanía explica por qué la ciudad norteña mantiene un cariño tan especial por el padre Roberto, como ellos lo llamaban. Durante su etapa como obispo, Prevost acompañó a sus comunidades en momentos difíciles, marcados por crisis ambientales, políticas y sociales. No fue solamente una autoridad religiosa: construyó una relación cercana con las personas a las que acompañaba.

“Es un papa peruano, pero es un papa chiclayano. Ese es su pueblo”, expresó Allen, quien recordó que las primeras palabras que León XIV pronunció en español tras su elección estuvieron dirigidas precisamente a su querida diócesis de Chiclayo.

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Incluso compartió una anécdota que refleja el cariño del pontífice por el país: si Estados Unidos y Perú se enfrentaran en un partido del Mundial, él estaría alentando a la selección peruana. Una respuesta que provocó risas durante la entrevista, pero que también retrata la conexión que conserva con la tierra donde desarrolló buena parte de su vida pastoral.

Papa León XIV regresó a Chiclayo y cumplirá una jornada de actividades en el norte del Perú

El papa León XIV avanza acompañado por un sacerdote y personal de seguridad que realiza un saludo militar durante su llegada a Chiclayo.

La confesión de Allen coincide con una fecha especialmente significativa para el pontífice. Este viernes 13 de noviembre, León XIV regresó a Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante ocho años, entre 2015 y 2023, antes de trasladarse al Vaticano por disposición del papa Francisco.

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El arribo del Santo Padre ha convertido la jornada en una celebración para los habitantes de Lambayeque. Las calles lucen decoradas con mensajes de bienvenida, imágenes y figuras del pontífice, mientras numerosos fieles se congregan para verlo nuevamente en la ciudad que lo recuerda como el padre Roberto. Comercios y vecinos también se sumaron a la celebración con artículos y recuerdos alusivos a su visita.

El papa aterrizó en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, procedente de Lima. Desde allí continuará con una agenda que contempla encuentros religiosos, actividades con representantes de la Iglesia y una reunión con la comunidad universitaria.

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Uno de los momentos centrales de su visita será la misa multitudinaria programada para las 10:30 a. m. en la explanada situada frente a las Pampas de Pimentel, donde ofrecerá una homilía ante miles de fieles que llegarán desde diferentes localidades para recibir su bendición.

Posteriormente, a las 12:40 p. m., realizará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero. Por la tarde, a las 4:30 p. m., participará en un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes de los equipos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

A las 5:45 p. m., León XIV se reunirá con integrantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La jornada concluirá con una cena junto a los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo, prevista para las 7:00 p. m. en el colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

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Así, el regreso del pontífice no representa únicamente una actividad más de su visita apostólica al Perú. Es también el reencuentro con una comunidad que formó parte de su historia y que, como recordó Elise Ann Allen, él imaginaba que sería su hogar hasta el final de sus días. Este viernes, Chiclayo lo recibe convertido en papa, pero sin dejar de reconocer en él al pastor que alguna vez caminó por sus calles.