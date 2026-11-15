El papa León XIV celebrará su última misa en Perú: todo lo que debes saber para asistir mañana a Las Palmas

El papa León XIV ofrecerá una misa en la Base Aérea Las Palmas, recinto que espera recibir más de un millón de fieles.

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El papa León XIV celebrará este lunes 16 de noviembre su última misa en Perú en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco. La ceremonia comenzará a las 10:30 de la mañana y prevé la asistencia de más de 1,2 millones de fieles, quienes deberán cumplir horarios de ingreso, controles de identidad y restricciones sobre los objetos autorizados dentro del recinto.

La jornada cerrará la visita apostólica del sumo pontífice al país, luego estar por Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Tras la celebración, León XIV partirá rumbo a Roma desde la Base Aérea del Callao.

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Las autoridades dispusieron un operativo que incluye accesos escalonados desde la noche del domingo 15 de noviembre, cierres de vías, ampliación de servicios de transporte público y puntos de atención médica e hidratación para los asistentes.

Informe especial de Panamericana Televisión sobre el origen y simbolismo del nombre pontificio adoptado por Robert Prevost como León XIV. A través de testimonios y material de archivo, la cobertura aborda los antecedentes históricos ligados a León XIII y León I, así como la vinculación del pontífice con la diócesis de Chiclayo y la figura de santo Toribio.

¿A qué hora abrirá Las Palmas sus puertas?

El ingreso a la Base Aérea Las Palmas se habilitará desde las 22:00 del domingo 15 de noviembre. El acceso se organizará en tres turnos, según el bloque que figure en cada entrada nominativa.

El primer grupo podrá ingresar desde las 10 de la noche. Este horario corresponde a los asistentes que cuenten con tickets para los bloques 2, 3 y 5, ubicados en áreas cercanas al altar papal.

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El segundo turno comenzará a la 1 de la madrugada del lunes 16 de noviembre y estará destinado a los sectores intermedios. El último ingreso se habilitará desde las 4 de la madrugada para quienes ocupen las zonas posteriores y laterales del recinto.

Los horarios señalados en los tickets indican el momento desde el cual cada sector puede acceder a la base militar en Surco. No implican el cierre inmediato de las puertas una vez iniciado el turno.

Así avanza la construcción del escenario para su misa en la Base Aérea Las Palmas el próximo 16 de noviembre. (Foto: Infobae Perú)

A partir de las 8:00 del lunes se suspenderá de forma temporal el ingreso como parte de las medidas de seguridad previstas por el desplazamiento del papa en el papamóvil. El recorrido está programado entre las 9:00 y las 10:00.

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¿Qué debes llevar para ingresar a Las Palmas?

Cada asistente deberá presentar un documento que acredite su identidad. Se aceptará el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte o el carné de extranjería.

También será necesaria la entrada nominativa, que podrá exhibirse en formato digital o impreso. El ticket debe incluir el código QR obtenido previamente a través de Ticketmaster.

Las recomendaciones para quienes acudirán a Las Palmas incluyen revisar el bloque asignado y el horario de ingreso antes de salir de casa. El Arzobispado de Lima pidió no compartir el código QR con otras personas y llevar los documentos a la mano para facilitar los controles.

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Pucallpa recibirá al papa León XIV este domingo 15 de noviembre, en una visita inédita para la Amazonía peruana: el pontífice dialogará con pueblos indígenas y presidirá una misa en La Videnita. (Andina)

Dentro del recinto, los fieles deberán permanecer en el sector indicado en su entrada, respetar la señalización y acatar las indicaciones del personal de seguridad. También se solicitó mantener despejados los corredores y las rutas de evacuación, sin correr, empujar ni intentar cambiar de ubicación.

¿Qué está permitido llevar?

Los asistentes podrán ingresar con botellas de plástico que contengan agua o bebidas rehidratantes. También se autorizarán tomatodos flexibles, refrigerios pequeños y empaquetados, además de alimentos ligeros como galletas, barras de cereal o fruta picada en bolsas transparentes.

Entre los artículos permitidos figuran gorros o sombreros sin elementos rígidos, lentes de sol, bloqueador solar en crema y medicamentos de uso personal. Se recomendó evitar los envases en aerosol.

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Las personas que esperen durante la noche o permanezcan varias horas en la base podrán llevar baterías portátiles para recargar teléfonos celulares. El listado también contempla banquitos plegables pequeños y sillas plegables para adultos mayores, mujeres embarazadas o personas que las requieran por razones de salud.

El papa León XIV presidirá una misa este domingo 15 de noviembre a las 16.45 en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, en el distrito de Manantay. El ingreso es gratuito y requiere entrada con código QR gestionada por Joinnus. (Andina)

Se permitirá el ingreso de sillas de ruedas para personas con movilidad reducida y coches de bebé para familias con niños de hasta cinco años. Estos objetos no deberán bloquear los caminos de circulación ni las rutas de seguridad.

¿Qué objetos no dejarán ingresar?

El protocolo de seguridad prohíbe el ingreso de armas, objetos punzocortantes, tijeras, herramientas, pirotecnia y materiales explosivos. Tampoco se permitirá el acceso con encendedores, fósforos, punteros láser, drones, trípodes ni dispositivos para vapear.

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La lista incluye bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas, cigarrillos, latas y envases de vidrio. También estarán restringidos los paraguas o sombrillas con puntas rígidas o metálicas, las correas con hebillas grandes, las pancartas con astas de madera o metal y las banderolas.

Las autoridades pidieron evitar maletas, coolers, mochilas o bolsos de gran tamaño y otros objetos que puedan dificultar los controles de acceso, la circulación de los asistentes o una eventual evacuación. Las mascotas no podrán ingresar, con excepción de los perros guía.

La Villa Deportiva Regional de Ucayali concentrará la celebración eucarística de León XIV. Quienes no tengan entrada podrán seguir la ceremonia en tres pantallas gigantes que se instalarán en puntos estratégicos de la ciudad. (Andina)

Hidratación, atención médica y baños

El Arzobispado de Lima informó que se instalarán puntos de hidratación, puestos de atención médica y baños portátiles dentro de la Base Aérea Las Palmas.

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El Ministerio de Salud advirtió que la concentración de personas, la exposición al sol y el cansancio físico pueden aumentar el riesgo de deshidratación y golpes de calor. Entre las señales de alerta se encuentran dolor de cabeza, mareos, debilidad y náuseas.

Ante síntomas graves, como confusión, desmayos o convulsiones, se debe trasladar a la persona a una zona fresca, colocar compresas de agua fría y solicitar atención de urgencia. Si la persona pierde el conocimiento, no se le deben dar líquidos por vía oral.

El Minsa habilitó la Línea 113 Salud, opción 1, con atención gratuita durante las 24 horas. También recomendó identificar con anticipación los puestos médicos y las rutas de evacuación, usar calzado cómodo, llevar agua y portar los medicamentos habituales.

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El papa León XIV saluda a los asistentes desde el vehículo oficial durante las actividades correspondientes a su visita pastoral en Lima. (Municipalidad de Lima)

No habrá estacionamiento

No se habilitarán estacionamientos dentro de la Base Aérea Las Palmas. Por ese motivo, se recomendó utilizar transporte público y evitar el traslado en vehículos particulares.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) pondrá en funcionamiento ocho recorridos especiales de transporte convencional con más de 1.000 buses. El Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y los corredores complementarios ampliarán sus horarios y ofrecerán servicios nocturnos para atender la llegada de los fieles.

Como puntos de referencia para quienes se trasladen en la Línea 1 del Metro de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima señaló las estaciones Ayacucho, Jorge Chávez y Atocongo. Para los usuarios del Metropolitano, las referencias serán el terminal Matellini y las estaciones Rosario de Villa, Terán, Escuela Militar, Estadio Unión, Bulevar, Balta y Plaza Flores.

La Autoridad de Transporte Urbano pondrá en operación más de 1.000 buses ante la ausencia de estacionamientos en el lugar. (ATU)

Cierres de vías empiezan hoy domingo

La Municipalidad de Lima aplicará restricciones de tránsito en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas desde las 10 de la noche del domingo 15 de noviembre hasta las 5 de la tarde del lunes 16.

El plan contempla dos anillos de seguridad en la periferia del recinto. Las medidas alcanzarán avenidas como Guardia Civil, El Sol, Tomás Marsano, Matellini y Escuela Militar, entre otras vías de la zona.