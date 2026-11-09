Perú

Retiro del 100% de la CTS hasta diciembre de 2028: el proyecto de la diputada Norma Yarrow ante El Niño

La legisladora de Renovación Popular presentó una iniciativa para extender la disponibilidad de los depósitos, con el objetivo de que los trabajadores usen sus ahorros para proteger sus viviendas y cubrir posibles daños por las lluvias

Norma Yarrow
Norma Yarrow, de Renovación Popular, presentó un proyecto para extender hasta el 31 de diciembre de 2028 la libre disponibilidad de hasta el 100% de la CTS
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La diputada Norma Yarrow, de Renovación Popular, presentó este lunes un proyecto de ley que busca ampliar hasta el 31 de diciembre de 2028 el plazo para que los trabajadores puedan retirar libremente hasta el 100% de sus depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), ante los riesgos asociados al fenómeno climático El Niño.

La iniciativa plantea modificar la Disposición Complementaria Transitoria Única de la Ley 32322, que actualmente autoriza la libre disponibilidad de estos fondos hasta fines de este año.

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“Ante la emergencia del Fenómeno El Niño, los trabajadores tienen derecho a poder disponer de sus ahorros (CTS) para poder proteger sus viviendas y a sus familias”, afirmó Yarrow en una publicación en X.

Señaló que la propuesta busca extender el periodo de acceso a estos recursos para que las familias puedan afrontar posibles daños ocasionados por lluvias intensas, inundaciones, huaicos y deslizamientos, así como los gastos posteriores de reparación y recuperación.

Norma Yarrow frente a micrófonos de prensa y un teléfono grabando, con varias personas y militares borrosos en el fondo
La iniciativa modifica la Ley 32322, que permite retirar esos fondos solo hasta fines de 2026, y elimina la exigencia de acreditar daños en la vivienda para acceder al dinero

El proyecto propone que los trabajadores beneficiados puedan retirar de forma voluntaria hasta el 100% de los depósitos acumulados en sus cuentas CTS, “sin necesidad de acreditar que sus viviendas resultaron afectadas”.

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Yarrow afirmó que mantener la libre disponibilidad de los fondos hasta este 2026 sería insuficiente ante el riesgo asociado al fenómeno climático y las necesidades económicas que podrían persistir después de las emergencias.

En los fundamentos, la iniciativa recuerda que el Niño Costero de 2017 dejó 447.018 viviendas afectadas, inhabitables o colapsadas, según cifras de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050. También señala que, en 2023, el Ministerio de Vivienda convocó ayudas para el alquiler temporal de más de 14.200 familias damnificadas.

La legisladora sostuvo que el acceso a la CTS daría liquidez a los trabajadores para proteger sus hogares, reparar daños, reponer bienes esenciales y cubrir gastos extraordinarios, sin depender exclusivamente de sus ingresos mensuales.

La medida, no obstante, reduciría los recursos disponibles ante un eventual desempleo y los intereses que generarían los montos retirados. De hecho, el proyecto reconoce que cada trabajador deberá decidir si retira la totalidad o una parte de sus ahorros.

La propuesta cuenta con la coautoría de los congresistas Gustavo Segura, presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno; Christian Aranda y Paola Martínez, integrantes de Renovación Popular.

La CTS es un beneficio laboral que funciona como un fondo de respaldo económico ante un eventual cese. Los empleadores realizan los depósitos dos veces al año, hasta el 15 de mayo y hasta el 15 de noviembre.

La cercanía del depósito de la CTS vuelve a poner en evidencia las dificultades de los trabajadores para obtener información clara y oportuna sobre sus beneficios.
La legisladora sostiene que los trabajadores podrían usar sus ahorros para prevenir o reparar daños por lluvias, inundaciones, huaicos y deslizamientos vinculados al fenómeno El Niño

La última ampliación de su libre disponibilidad se aprobó en mayo de 2025, tras recibir el respaldo del Congreso anterior el 16 de abril de ese año, con 97 votos a favor.

El Niño, caracterizado por el calentamiento anómalo del mar en el Pacífico ecuatorial, mantendrá una magnitud extraordinaria en la costa peruana hasta febrero de 2027, cuando sus efectos comenzarán a disminuir de forma gradual hasta mediados del próximo año.

Dentro de ese período se esperan precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte y central, así como en la sierra occidental y central occidental, con episodios de moderada a fuerte intensidad. En contraste, la sierra suroriental, la sierra centro oriental y la Amazonía registrarían lluvias normales o inferiores, una condición más marcada en la zona del lago Titicaca.

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