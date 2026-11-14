Perú

Fotos y videos de la multitudinaria bienvenida de Santa Cruz de Succhabamba al papa León XIV

Los fieles colmaron la plaza principal y los accesos de la localidad cajamarquina, donde aguardaron durante horas el paso del pontífice entre globos vaticanos, música y bailes antes de la ceremonia religiosa

Más de 100.000 personas recibieron al papa León XIV en la localidad cajamarquina de Santa Cruz de Succhabamba. (REUTERS/Yara Nardi)
Más de 100.000 personas recibieron al papa León XIV en la localidad cajamarquina de Santa Cruz de Succhabamba. (REUTERS/Yara Nardi)
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Más de 100.000 personas recibieron al papa León XIV en Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, durante una jornada en la que las imágenes y los videos dejaron ver una plaza colmada, globos amarillos y blancos, música, bailes y familias que esperaron durante horas para acompañar el regreso de Robert Prevost a una localidad que conoció como obispo de Chiclayo.

El helicóptero que trasladó al pontífice desde Chiclayo aterrizó cerca de las 10:10 en la base aérea de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en Santa Cruz. A partir de ese momento, la atención se concentró en el recorrido que siguió hasta la plaza principal, donde estaba prevista la misa de las 11:00.

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Las fotografías y registros audiovisuales de la bienvenida mostraron a los fieles ubicados en los alrededores de la plaza y a lo largo de la vía por la que pasó la camioneta que transportó al líder de la Iglesia Católica. Niños, adultos mayores y familias llevaron globos con los colores del Vaticano para saludarlo durante su llegada.

La misa en la plaza principal de Santa Cruz de Succhabamba quedó programada para las 11:00. ( REUTERS/Angela Ponce)
La misa en la plaza principal de Santa Cruz de Succhabamba quedó programada para las 11:00. ( REUTERS/Angela Ponce)

Plaza y calles cercanas

La llegada de León XIV reunió a una multitud que se concentró desde varias horas antes en la localidad cajamarquina. La plaza central y las zonas próximas lucían abarrotadas por personas que buscaban una ubicación para verlo de cerca y participar en la ceremonia religiosa.

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El ambiente estuvo acompañado por música y bailes. La temperatura alcanzaba los 24 °C mientras los asistentes permanecían en los espacios cercanos a la plaza principal, donde se desarrolló buena parte de la expectativa previa a la misa.

Los globos amarillos y blancos se repitieron entre los grupos de fieles. Esos colores, asociados al Vaticano, aparecieron en las imágenes de la jornada junto con las muestras de alegría de quienes aguardaron el paso del pontífice.

La escena también contrastó con lo ocurrido horas antes en Chiclayo. Allí, cientos de personas se congregaron desde la madrugada en la Plaza de Armas para asistir al rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, actividad que abrió la agenda del papa este sábado 14 de noviembre.

El papa abrió su jornada del sábado 14 de noviembre con la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María en Chiclayo. (REUTERS/Yara Nardi
El papa abrió su jornada del sábado 14 de noviembre con la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María en Chiclayo. (REUTERS/Yara Nardi

Aterrizaje en la base aérea

Después de descender del helicóptero, el papa saludó a las autoridades religiosas que acudieron a recibirlo. Entre ellas había sacerdotes y representantes de la Iglesia con quienes había compartido durante su etapa como obispo de Chiclayo.

Luego abordó una camioneta rumbo a la plaza principal de Santa Cruz de Succhabamba. Decenas de pobladores se apostaron a ambos lados de la ruta para saludarlo. Las imágenes de ese trayecto mostraron a personas de distintas edades con globos y expresiones de emoción ante el paso del vehículo.

El arribo a la iglesia de la localidad concentró otro de los momentos de la visita. Varios sacerdotes lo recibieron con abrazos en la puerta del templo, mientras las campanas repicaban para anunciar su presencia. Afuera, la concentración de fieles se extendía por la plaza y sus alrededores.

La misa estaba programada para las 11:00, luego de una mañana que empezó en Chiclayo con la coronación de la Virgen Inmaculada y continuó con el viaje del pontífice hacia Cajamarca.

El papa León XIV se desplaza en el papamóvil por las calles de Santa Cruz de Succhabamba, escoltado por vehículos de seguridad y agentes a pie. A ambos lados del trayecto, numerosos fieles congregados observan su paso, toman fotografías y ondean pañuelos y globos, mientras el pontífice saluda a la multitud desde el vehículo durante su trayecto hacia la explanada local.

Localidad ya conocida

La visita tuvo un significado particular para los habitantes de esta provincia cajamarquina porque Robert Prevost había estado antes en Santa Cruz y en comunidades de la zona durante su labor pastoral como obispo de Chiclayo.

Antes de partir a Roma, Prevost prometió que regresaría. Su llegada de este sábado representó el cumplimiento de ese compromiso ante los pobladores que lo conocieron en años anteriores, cuando participaba de celebraciones religiosas y visitaba sectores rurales.

Su presencia era habitual, en especial, durante la festividad del Señor del Costado, patrono de la localidad, que se celebra cada 28 de septiembre. Los habitantes conservan además recuerdos de sus desplazamientos por comunidades de difícil acceso.

La emotiva celebración Eucarística en Santa Cruz, Cajamarca, donde la fe y la peregrinación se unen al Papa León XIV. Un mensaje de esperanza y devoción en el corazón de los Andes peruanos.

En algunas ocasiones, el entonces obispo utilizó caballos para llegar a esos pueblos. Esa imagen forma parte de la memoria de quienes lo recibieron ahora como papa León XIV, en una jornada marcada por la convocatoria de fieles y el regreso del pontífice a Santa Cruz de Succhabamba.

Los fieles llevaron globos amarillos y blancos en una jornada con una temperatura que alcanzó los 24 °C. REUTERS/Angela Ponce
Los fieles llevaron globos amarillos y blancos en una jornada con una temperatura que alcanzó los 24 °C. REUTERS/Angela Ponce
Varios sacerdotes recibieron al pontífice en la puerta de la iglesia mientras repicaron las campanas del templo. (REUTERS/Angela Ponce)
Varios sacerdotes recibieron al pontífice en la puerta de la iglesia mientras repicaron las campanas del templo. (REUTERS/Angela Ponce)
La visita representó el cumplimiento de la promesa de Robert Prevost de regresar a la zona tras su paso como obispo de Chiclayo. (REUTERS/Angela Ponce)
La visita representó el cumplimiento de la promesa de Robert Prevost de regresar a la zona tras su paso como obispo de Chiclayo. (REUTERS/Angela Ponce)
Prevost acudía a la festividad del Señor del Costado cada 28 de septiembre y utilizaba caballos para llegar a pueblos alejados. (REUTERS/Angela Ponce)
Prevost acudía a la festividad del Señor del Costado cada 28 de septiembre y utilizaba caballos para llegar a pueblos alejados. (REUTERS/Angela Ponce)
La devoción hacia el patrono de Santa Cruz marcó la relación del actual obispo de Roma con la comunidad cajamarquina (REUTERS/Angela Ponce)
La devoción hacia el patrono de Santa Cruz marcó la relación del actual obispo de Roma con la comunidad cajamarquina (REUTERS/Angela Ponce)
Los sacerdotes de Santa Cruz recibieron a Robert Prevost en el atrio del templo entre campanadas festivas (REUTERS/Angela Ponce)
Los sacerdotes de Santa Cruz recibieron a Robert Prevost en el atrio del templo entre campanadas festivas (REUTERS/Angela Ponce)
El calor de veinticuatro grados acompañó una alegre recepción adornada con distintivos amarillos y blancos (REUTERS/Yara Nardi)
El calor de veinticuatro grados acompañó una alegre recepción adornada con distintivos amarillos y blancos (REUTERS/Yara Nardi)
Los pobladores de Succhabamba evocaron los tiempos en que el antiguo líder eclesiástico recorría senderos rurales (REUTERS/Yara Nardi)
Los pobladores de Succhabamba evocaron los tiempos en que el antiguo líder eclesiástico recorría senderos rurales (REUTERS/Yara Nardi)

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