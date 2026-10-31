Perú

¿Se puede retirar la CTS 2026 en Perú? Sí, pero en 2027 cambiará el libre acceso

Este 2026 sigue vigente el acceso al 100% de la CTS, pero a partir de 2027 solo se podrá sacar este monto en algunos casos

Mano con cuenta CTS del BCRP abierta en celular
Podrás revisar si ya depositaron tu CTS en tu cuenta bancaria y sabrás si esta disponible para retirar. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos
Guardar

Pronto se deposita la segunda CTS del año, el monto del ‘seguro de desempleo’. Pero este podrá pagarse a los trabajadores hasta el lunes 16 de noviembre, en poco más de 15 días. ¿Se podrá retirar?

Sí, porque aún está vigente la Ley de libre disposición de la CTS. Pero si bien los trabajadores privados podrán retirar el 100% del monto, tendrán solo hasta el 31 de diciembre de este 2026 para hacerlo.

PUBLICIDAD

Luego de esto sí se podrá sacar la CTS, pero no todo el monto. Estará disponible el acceso al 50% del monto siempre, tal como señala la Ley de la libre disposición de la CTS. Sin embargo, hasta el momento no se ha aclarado cómo se dará este nuevo acceso a partir de 2027 —si será el 50% del monto que se deposita o si el 50% del monto que reside en las cuentas.

Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

Llega el retiro CTS

Este noviembre, durante los primeros quince días (en este caso hasta el 16 de noviembre) los empleadores deberán depositar el pago de la CTS (Compensación por tiempo de servicios) a todos los trabajadores privados en planilla.

PUBLICIDAD

Se trata del segundo depósito del año, de este derecho y beneficio laboral. Equivale a, aproximadamente, medio sueldo entero y se podrá retirar al 100%, gracias a la Ley 32322 que autoriza el libre acceso a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Eso quiere decir que el retiro de CTS no irá más desde 2027? No, porque la medida aprobada contemplaba que desde el 2027 sí se pueda acceder a la CTS, pero solo en hasta un 50% del monto. Es decir, que si recibes S/1.000, solo podrías sacar S/500, y el resto estaría bloqueado (hasta que quedes desempleado).

persona en banco dando dinero a trabajador
La libre disposición de la CTS irá hasta el fin de 2026 para sacar el 100%, pero el 50% podrás sacarse desde 2027. - Crédito Andina

El texto de la Ley

Algo que no se suele mencionar es que el retiro CTS no tenía como artículo la liberación del 100% de los montos en las cuentas. Esto, más bien, estaba implementado en esta Ley como una Disposición Complementaria Transitoria, la que dice lo siguiente:

“Se autoriza, por única vez y hasta el 31 de diciembre del 2026, a los trabajadores, comprendidos en los alcances del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 001-97-TR, a disponer libremente del 100% de los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición”.

De esta manera, el artículo de la Ley del retiro de CTS cambiaba totalmente el acceso de la CTS para siempre, y disponía que se podía hacer el retiro del los fondos de CTS al 50% del monto sin límite de fecha para el fin de la vigencia de esta medida.

trabajador practicante en empresa
Trabajadores formales recibirán la CTS en noviembre. - Crédito Gob.pe

“Artículo único. Modificación del artículo 42 del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios: Se modifica el artículo 42 del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, con el siguiente texto ‘Artículo 42.- El trabajador podrá efectuar retiros parciales de libre disposición con cargo a su depósito CTS e intereses acumulados siempre que no exceda del 50% de los mismos’“, señalaba el texto aún vigente.

¿En qué casos podré sacar el 100%?

Desde 2027 sí seguirá existiendo el retiro del 100% de los montos de CTS, pero bajo una condición: “el trabajador en caso de ser diagnosticado con enfermedad terminal o cáncer, debidamente acreditados ante el empleador, podrá efectuar, en cualquier momento, el retiro del 100% de su depósito CTS e intereses acumulados. El cálculo se efectúa a la fecha en que el trabajador solicita dicho retiro total”, aclara el texto.

  • El retiro de CTS del 100% para todos los trabajadores estará vigente todo este 2026
  • Desde 2027 se podrá acceder al 50% de estos siempre
  • Desde 2027 se podrá acceder al 100% solo por motivos de cáncer o enfermedad terminal.

Temas Relacionados

Retiro CTSDepósito CTSCTS 2026CTSperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

You Salsa lanza colaboración con Marcos Llunas y prepara más temas con Américo y La Charanga Habanera

La agrupación peruana celebra sus nueve años con Latin Idols, una producción que reunirá a figuras de la música latina y comienza con un tema junto al cantante español Marcos Llunas

You Salsa lanza colaboración con Marcos Llunas y prepara más temas con Américo y La Charanga Habanera

La Peña Horadada, la ‘piedra del diablo’ podría ser declarada Patrimonio Cultural de la Nación, tras pedido de colectivo

El colectivo Salvemos Lima pidió formalmente al Mincul que se considere el monumento por su valor en la tradición oral

La Peña Horadada, la ‘piedra del diablo’ podría ser declarada Patrimonio Cultural de la Nación, tras pedido de colectivo

Docentes de universidades públicas recibirán aumento de S/700: conoce cuánto ganarán según su categoría

Los profesores ordinarios que trabajan a tiempo parcial tendrán una remuneración calculada proporcionalmente a las horas de trabajo asignadas

Docentes de universidades públicas recibirán aumento de S/700: conoce cuánto ganarán según su categoría

Receta de saltado de pollo

Disfruta de la exquisita gastronomía peruana con el tradicional saltado de pollo

Receta de saltado de pollo

Mapa de avenidas y vías de Lima Metropolitana que terminarían inundadas por el fenómeno El Niño

Entre los bypasses y vías vulnerables mencionados figuran el de la avenida 28 de Julio, la Vía Expresa, el cruce de las avenidas Arequipa y Javier Prado, y la avenida Angamos

Mapa de avenidas y vías de Lima Metropolitana que terminarían inundadas por el fenómeno El Niño
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, habría fallecido en Israel

Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, habría fallecido en Israel

PJ ordena que ministro Marco Vinelli vaya a juicio por presunta corrupción: Fiscalía pide más de 5 años de prisión

JNE denuncia penalmente a Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez por expresiones sobre Roberto Burneo

Diputados de Juntos por el Perú plantean amnistía para Pedro Castillo y procesados por protestas tras golpe de Estado de 2022

Keiko Fujimori descarta salida de Luis Galarreta de la PCM tras versiones de cambios: "Es un simple chisme"

ENTRETENIMIENTO

You Salsa lanza colaboración con Marcos Llunas y prepara más temas con Américo y La Charanga Habanera

You Salsa lanza colaboración con Marcos Llunas y prepara más temas con Américo y La Charanga Habanera

Magaly Medina cuestionó el mensaje de Ana Paula Consorte a Hernán Barcos por un gesto de su esposa Giuli Cunha: “Has quedado como payasa”

Hombres G emocionó a Lima con sus clásicos y rindió homenaje a Perú con una versión en saxofón de ‘El cóndor pasa’

¿Laura Bozzo perdió toda su fortuna? Su hija respondió a los rumores sobre sus finanzas y negó que la conductora la mantenga

Amy Gutiérrez expone su dura batalla contra la depresión y el alcohol: “Quería quitarme la vida”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada

Boca Juniors vs River Plate: día, hora y canal TV en Perú del Superclásico de Argentina

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Universitario vs Sport Huancayo se jugará en la ‘Incontrastable’: IPD cambió de decisión y confirmó localía para duelo por Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 3 de la fase 1