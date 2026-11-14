Secuestran y asesinan a productor arrocero de 78 años en San Martín: exigían S/500 mil por su rescate

El empresario Clemente Burga Tamay fue hallado sin vida en el sector Alto Biavo tras haber sido secuestrado. El informe audiovisual presenta declaraciones de un familiar de la víctima, registros de una prueba de vida, imágenes de los operativos policiales nocturnos en una zona boscosa y el posterior traslado de los restos por parte de agentes del orden.

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Un empresario ganadero y productor arrocero de 78 años fue secuestrado y asesinado en la región San Martín, luego de que un grupo de delincuentes exigiera medio millón de soles a sus familiares a cambio de su liberación. La víctima, identificada como Clemente Burga Tamay, fue encontrada sin vida dos días después de su desaparición, en una zona rural de la provincia de Bellavista.

El caso generó conmoción entre sus familiares, quienes intentaron negociar con los secuestradores y reunir el dinero solicitado mientras participaban en las labores de búsqueda. Sin embargo, las comunicaciones con los captores se interrumpieron y la esperanza de encontrarlo con vida terminó con el hallazgo de su cuerpo durante la madrugada del jueves 12 de noviembre.

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¿Cómo secuestraron al empresario Clemente Burga Tamay?

Según relató su sobrino, Jacinto Burga Vásquez, el empresario salió de su vivienda el martes 10 de noviembre con dirección a Juanjuí. Durante el trayecto, cuando se encontraba cerca del puente Tarata, una camioneta blanca le cerró el paso y varios sujetos lo obligaron a subir al vehículo.

Burga Tamay se desplazaba en una motocicleta lineal, que fue abandonada en el lugar de la interceptación. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad revisadas posteriormente por la Policía, en el ataque habrían participado personas que se movilizaban tanto en una camioneta como en otra motocicleta.

Dos fotografías presentan al productor arrocero víctima de secuestro y asesinato en el departamento de San Martín.

La familia perdió contacto con el adulto mayor desde aproximadamente las 2 de la tarde. Horas después, sus captores enviaron un video en el que el propio empresario aparecía dirigiéndose a sus familiares para pedirles que consiguieran el dinero necesario para pagar su rescate.

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El material audiovisual se convirtió en una de las principales evidencias de que permanecía en poder de sus secuestradores. La familia comenzó entonces las gestiones para conseguir el monto exigido.

Secuestradores exigieron S/500 mil y luego redujeron el rescate

Los delincuentes solicitaron inicialmente S/500 mil para liberar a Clemente Burga. Ante la imposibilidad de reunir esa cantidad, sus familiares intentaron negociar una reducción del monto.

Jacinto Burga explicó que una de sus primas, hija del empresario, quedó a cargo de las conversaciones con los captores. Después de insistir en que no podían conseguir medio millón de soles, lograron que los secuestradores redujeran la exigencia a S/300 mil.

La familia comenzó a buscar préstamos y otras formas de reunir el dinero. Según el testimonio del sobrino, los delincuentes establecieron como plazo las 10 de la mañana del miércoles 11 de noviembre.

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Sin embargo, cuando llegó la hora acordada, los captores volvieron a presionar a los familiares porque no habían recibido el pago. La hija de la víctima pidió que tuvieran paciencia hasta el mediodía y aseguró que para entonces podrían contar con el dinero.

También solicitó una prueba de vida para comprobar que su padre seguía con vida. La respuesta fue negativa: los secuestradores reaccionaron con insultos y dejaron de contestar los mensajes.

La familia insistió en comunicarse durante las siguientes horas, pero no obtuvo respuesta. La negociación quedó interrumpida sin que se concretara el pago del rescate.

Cámaras de seguridad permitieron rastrear la camioneta de los secuestradores

Mientras los familiares recorrían diferentes sectores para encontrar al empresario, la Policía Nacional desarrollaba sus propias diligencias para identificar a los responsables.

La revisión de las cámaras de videovigilancia cercanas al lugar del secuestro permitió observar los desplazamientos de una camioneta blanca que habría sido utilizada para interceptar a la víctima. Los investigadores identificaron que el vehículo pasó varias veces por la zona y realizaron un seguimiento de sus movimientos.

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Aunque inicialmente no pudieron distinguir la placa debido a la velocidad del vehículo, otras grabaciones obtenidas en Bellavista permitieron verificarla.

A partir de ese registro, los agentes identificaron que la camioneta pertenecía a una empresa de alquiler de vehículos de Tarapoto. La Policía realizó el seguimiento correspondiente y ubicó el vehículo en un establecimiento comercial cercano a la avenida Aviación, en las inmediaciones del aeropuerto.

Allí fueron intervenidos dos jóvenes cuando presuntamente se disponían a devolver la unidad alquilada. La captura se produjo el miércoles 11 de noviembre, antes de que se conociera el hallazgo del cuerpo.

Durante el operativo se incautaron un arma de fuego, dos cacerinas, 43 municiones de calibre 9 milímetros y dos teléfonos celulares. También se reportó la incautación de una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Honda XR 190, vehículos que quedaron bajo investigación.

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¿Quiénes son los dos sospechosos detenidos por el crimen?

La Policía Nacional del Perú custodia a dos detenidos vinculados a la investigación por el presunto secuestro y asesinato de un productor en San Martín.

Los intervenidos fueron identificados como Jorge Calle Campoverde y Elmer García Alejandría, ambos de 21 años y naturales de la provincia de Alto Amazonas, en la región Loreto, según información difundida por medios locales.

Los dos jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tarapoto para continuar con las diligencias.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, los sospechosos habrían reconocido su participación en el secuestro y señalado que entregaron al empresario a otras dos personas, quienes presuntamente lo asesinaron.

Esta versión llevó a los investigadores a considerar que cuatro personas estarían involucradas en el caso. No obstante, las responsabilidades individuales todavía deben establecerse durante las diligencias fiscales y policiales.

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Encuentran el cuerpo del empresario en una zona rural de Bellavista

La información proporcionada por los intervenidos permitió orientar la búsqueda hacia el distrito de Alto Biavo, en la provincia de Bellavista.

El cuerpo de Clemente Burga Tamay fue encontrado durante la madrugada del jueves 12 de noviembre, a la altura del kilómetro 8 de la carretera que conduce al centro poblado José Olaya, en un sector de difícil acceso.

Según contó su sobrino, los familiares recibieron la noticia de la intervención de los sospechosos alrededor de las 4 de la tarde del miércoles. Todavía mantenían la esperanza de encontrar con vida al empresario y esperaron a que los agentes los condujeran hasta el lugar que los intervenidos habían señalado.

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Los familiares llegaron al sector durante la madrugada. El sobrino explicó que los policías ingresaron por una pendiente hacia una zona profunda, donde finalmente se encontraba el cuerpo de su tío. Según su relato, los intervenidos conocían el lugar y habrían indicado a los agentes dónde lo habían abandonado.

Los restos fueron trasladados a la morgue del distrito de Morales para las diligencias correspondientes y la necropsia de ley.

Policía investiga si el secuestro tuvo fines extorsivos o fue un crimen planificado

El jefe de la Región Policial San Martín, general PNP Wilson Rubén Villalobos Olórtegui, informó que las investigaciones buscan determinar el verdadero móvil del asesinato.

Una de las hipótesis apunta a que los delincuentes secuestraron al empresario con el objetivo de obtener dinero mediante el pago de un rescate. La otra posibilidad es que el asesinato haya sido planificado desde el inicio y que la exigencia económica haya sido utilizada como parte de la operación criminal.

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El oficial también informó que el Poder Judicial autorizó diez días de detención preliminar contra los dos sospechosos intervenidos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad de los involucrados.

Asimismo, no descartó que los investigados puedan estar relacionados con otros delitos registrados en la región. Entre las líneas que se busca esclarecer figura un posible vínculo con el secuestro del alcalde de Yacu, aunque hasta el momento no se ha establecido una conexión entre ambos casos.

Familia de Clemente Burga exige justicia

Tras conocer el desenlace del secuestro, los familiares del empresario exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva que permita identificar a todas las personas involucradas y evitar que el asesinato quede impune.

Jacinto Burga Vásquez sostuvo que esperan que las diligencias no se limiten a las primeras capturas y que se esclarezcan las circunstancias en las que murió su tío.

La familia también inició los preparativos para trasladar sus restos a Aucararca, donde recibirá cristiana sepultura junto a sus seres queridos.