Perú

Los gestos que profundizan la relación entre León XIV y Keiko Fujimori

Al terminar la misa en Pimentel, el pontífice tomó la iniciativa y se acercó a saludar a la presidenta peruana. Ella lo describió como uno de los momentos más memorables de su vida. Lo que ese instante revela va mucho más allá de una imagen

Una mujer con camisa celeste estrecha la mano de un clérigo con mitra y báculo pastoral, en presencia de fotógrafos
El papa León XIV interrumpió el protocolo oficial para saludar a Keiko Fujimori tras la misa en las Pampas de Pimentel. (Presidencia Perú)
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Al terminar la misa en las Pampas de Pimentel, León XIV se acercó a saludar a Keiko Fujimori. El gesto interrumpió la secuencia protocolar del cierre y dejó una de las imágenes de cercanía entre ambos durante la visita. La iniciativa fue del Papa, en una jornada que tenía para él una carga personal: el regreso a la comunidad que había acompañado como obispo de Chiclayo.

El Santo Padre rompió el protocolo para acercarse a saludar a la presidenta Keiko Fujimori tras culminar la misa en las Pampas de Pimentel

Horas después, la presidenta expresó en su cuenta de X el significado que le atribuyó a ese momento: “Santo Padre, qué altísimo honor volver a estrechar su mano y recibir un saludo personal de su parte”. Agregó que escucharlo “nos llena de fe, esperanza y nos inspira a construir un país más unido y más solidario”.

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Fujimori destacó el carácter personal del saludo y lo vinculó con la unidad del país, un asunto que había colocado en el centro de su bienvenida al pontífice. Pimentel agregó una escena a esa conversación.

Un religioso con mitra y báculo estrecha la mano de una mujer con blusa celeste, rodeados por personas con cámaras y teléfonos móviles
Fujimori destacó el carácter personal del saludo del papa León XIV y lo vinculó con un mensaje de unidad para el país. (Presidencia Perú)

Dos días antes, ambos habían mantenido una reunión privada en el Palacio de Gobierno, con intercambio de obsequios y presentación de la familia. Después compartieron el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

En Lima, Keiko había definido la recepción del Papa como uno de los momentos más memorables de su vida. En el norte, el acercamiento de León XIV encontró una respuesta pública de gratitud. Los encuentros y las palabras de la presidenta muestran la importancia que adquirió para ella esta visita.

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Durante un encuentro protocolar en Palacio de Gobierno, se realiza la entrega de un retablo ayacuchano al papa León XIV.

El escenario ayuda a entender la fuerza de esas imágenes. Perú recibe a un pontífice que construyó parte de su vida en el país. Para muchos fieles, sigue siendo el padre Roberto. Su elección como Papa transformó la dimensión de ese vínculo, pero conservó los recuerdos de quienes lo conocieron como misionero y obispo.

La recepción tuvo una escala excepcional. Las autoridades locales estimaron en aproximadamente tres millones las personas que salieron a recibirlo en Lima. La cifra corresponde a una estimación oficial y permite dimensionar la movilización que acompañó su llegada.

Revive la emotiva bienvenida que miles de personas dieron al Papa León XIV a su llegada a Chiclayo. ¡Una muestra de fe y devoción que llenó las calles de esperanza!

Esa convocatoria también puso a prueba al Estado. Recibir al Papa exigía coordinar desplazamientos, accesos, servicios y actos en distintas regiones, mientras miles de personas buscaban acercarse a cada actividad. El Gobierno asumió la preparación como una prioridad y estableció una comisión de alto nivel para organizar el trabajo entre las instituciones.

Las decisiones alcanzaron tareas que rara vez aparecen en la imagen principal de una visita: saneamiento, limpieza, acondicionamiento de espacios y cobertura de la transmisión. El Ejecutivo aprobó medidas extraordinarias para atender esas necesidades y facilitar la coordinación con los gobiernos regionales y municipales. El decreto de urgencia del 26 de octubre contempló también el aumento de residuos y la presión sobre los servicios públicos que provocaría la llegada de peregrinos.

Visita del papa León XIV a Peru
El Poder Ejecutivo aprobó un decreto de urgencia el 26 de octubre para reforzar los servicios públicos y la limpieza ante la llegada de peregrinos. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

La organización reunió al Gobierno, las autoridades territoriales, la Iglesia y el sector privado. El balance definitivo deberá esperar al cierre del viaje, pero el trabajo previo cuenta con un reconocimiento que trasciende la evaluación del propio Ejecutivo.

Durante la presentación de los preparativos, el nuncio apostólico agradeció el esfuerzo de las instituciones del Estado y la participación del empresariado. En esa misma ocasión, el canciller Carlos Espá explicó que Fujimori había establecido la visita como una prioridad gubernamental. La Conferencia Episcopal Peruana dejó constancia de esa coordinación.

La cooperación ofrece un contexto para leer los gestos entre la presidenta y el Papa. Hay una relación institucional que requiere trabajo y una cordialidad que ambos expresaron en público. El saludo de Pimentel reunió esas dos dimensiones: ocurrió durante una actividad que demandó un despliegue estatal y tuvo un significado personal que Keiko eligió destacar después.

Visita del papa León XIV a Peru
Las autoridades locales estimaron en tres millones la cantidad de personas que salieron a recibir al pontífice en Lima. (Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP)

Ese gesto de cercanía adquiere relevancia ante la partida de Fujimori hacia Asia, que le impedirá asistir a la despedida del pontífice. La agenda presentada al Senado contempla su participación en APEC, en Shenzhen, y una visita a Tokio para reunirse con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. Para Perú, esa presencia tiene un interés estratégico: permite discutir inversiones, comercio y cooperación con interlocutores centrales de su política exterior. El Ejecutivo informó, además, que coordinó con representantes de la Iglesia la coincidencia entre ambos viajes.

El saludo de León XIV en Pimentel, cuando la agenda de la presidenta ya era pública, aporta una imagen de cordialidad en medio de esa discusión. Sin atribuirle al Papa una opinión que no expresó, la secuencia permite una lectura: atender los compromisos de Perú en Asia y cultivar la relación con la Santa Sede son responsabilidades compatibles.

La presidenta Keiko Fujimori recibió al Papa León XIV en su arribo al Perú donde además fue esperado con decenas de niños y personas con discapacidad

La gira también coloca al Perú en un lugar singular: el país forma parte de la biografía del Papa y recibe ahora la atención que acompaña cada uno de sus viajes. Para León XIV, estas comunidades tienen nombres, rostros e historias que conoce. Esa relación puede darle continuidad a la visibilidad internacional de estos días, más allá de las ceremonias.

Para el Gobierno de Fujimori, ahí aparece una oportunidad: convertir la capacidad de convocatoria y coordinación de la visita en vínculos duraderos. El interés por los destinos del recorrido puede favorecer el turismo religioso; el contacto entre instituciones puede abrir espacios de cooperación en educación, salud y asistencia social.

La gira pone al Perú ante una audiencia mundial.

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