Perú

Ernesto Pimentel despide a Mondonguito, reafirma su cariño y confirma apoyo discreto a su familia: “Mi abrazo a sus hijos”

El artista evocó el trabajo que compartieron en Europa y televisión, además de destacar el cuidado que recibió José Zubiate durante su enfermedad

Ernesto Pimentel despide a Mondonguito y expresa su cariño a los hijos del comediante.
Ernesto Pimentel despide a Mondonguito y expresa su cariño a los hijos del comediante.
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Ernesto Pimentel lamentó la muerte de José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como Mondonguito, recordó el trabajo que compartieron en Europa y confirmó que brinda apoyo a la familia del comediante. El conductor precisó que su colaboración se realiza de manera reservada y sostuvo que, ante una situación de duelo, se requiere la ayuda de más personas.

El artista, quien interpreta a la Chola Chabuca, se pronunció ante Infobae Perú luego del fallecimiento de Mondonguito, ocurrido el viernes 13 de noviembre. El cómico ambulante tenía 67 años y afrontaba un cuadro de fibrosis pulmonar avanzada, además de una infección que agravó su condición respiratoria.

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Pimentel destacó la cercanía que tuvo con Zubiate a lo largo de los años y recordó los escenarios que compartieron dentro y fuera del país. “Yo aprecio a Mondonguito. Tuve la posibilidad de trabajar junto a él en Europa y coincidir en muchos programas”, manifestó.

El conductor también hizo referencia a los encuentros más recientes que tuvo con el artista. Según indicó, compartieron en presentaciones circenses del personaje Barney Achorado, un espectáculo que volvió a reunirlos frente al público.

Lorenzo Zubiate, conocido como Mondonguito, enfrentó un grave cuadro respiratorio por fibrosis pulmonar severa e infección asociada.
Lorenzo Zubiate, conocido como Mondonguito, enfrentó un grave cuadro respiratorio por fibrosis pulmonar severa e infección asociada.

El conductor confirmó que ayuda, pero no detalló los gastos cubiertos

Pimentel fue consultado luego de que circulara una versión que señalaba que asumiría la totalidad de los gastos del velatorio y sepelio de Mondonguito. Ante esa afirmación, el conductor aclaró que no había realizado tal anuncio.

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Yo no he dicho eso”, respondió inicialmente a Infobae Perú. Luego explicó que sí viene colaborando con la familia de su colega, aunque evitó precisar los montos o el tipo de apoyo entregado.

Apoyé y apoyo en este momento, de manera silenciosa”, afirmó. El artista sostuvo que el fallecimiento de un compañero requiere respaldo colectivo y no atribuyó a una sola persona la responsabilidad de cubrir las necesidades de los deudos.

“Pero en una situación como esta se necesitan más corazones solidarios”, añadió Pimentel. Con esa frase, remarcó que la ayuda a los familiares de Mondonguito debe involucrar a quienes compartieron espacios con él y a quienes valoraron su trayectoria.

El féretro de Mondonguito fue llevado al Parque Universitario, uno de los escenarios donde se formaron varios cómicos ambulantes de Lima.
El féretro de Mondonguito fue llevado al Parque Universitario, uno de los escenarios donde se formaron varios cómicos ambulantes de Lima.

“Mi abrazo a sus hijos”, dijo tras la muerte del humorista

En su pronunciamiento, Pimentel dedicó palabras a los hijos de José Zubiate, quienes acompañaron al cómico durante el deterioro de su salud. “Mi abrazo a sus hijos, que lo han cuidado y acompañado con mucho amor”, expresó.

La familia estuvo cerca de Mondonguito durante su internamiento en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde permaneció más de un mes. Su hermana, Elena Zubiate, llegó desde Argentina para reunirse con él antes de su fallecimiento.

Tras la muerte del cómico, Elena publicó mensajes en redes sociales en los que recordó la relación con su hermano y las giras que compartieron. “Estoy muy, pero muy rota por dentro. Mi corazón llora por tu partida”, escribió.

Elena Zubiate recordó las giras con Mondonguito en una despedida desde Perú
Elena Zubiate recordó las giras con Mondonguito en una despedida desde Perú

La despedida de Mondonguito continuó con el acompañamiento de familiares, amigos y artistas. El recorrido de su féretro por el Parque Universitario y la Plaza San Martín cerró una jornada marcada por los recuerdos de su carrera en los espacios públicos de Lima.

La muerte de Mondonguito provocó reacciones entre artistas vinculados al humor popular peruano. José Zubiate desarrolló una carrera de varias décadas, primero en los espacios públicos de Lima y luego en producciones televisivas, donde compartió cámaras con otros cómicos ambulantes.

Su nombre quedó asociado a una generación de artistas que llevó rutinas de humor, improvisación y personajes a plazas, parques y calles de la capital. Esa experiencia en los escenarios populares le permitió consolidar una relación directa con espectadores de distintas edades.

Para Pimentel, el vínculo con Zubiate incluyó experiencias profesionales en Europa y apariciones en programas de televisión. Sus declaraciones se conocieron mientras familiares, colegas y seguidores despedían al humorista en Lima.

El adiós a Mondonguito, del Museo de la Nación a las plazas de Lima
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