Perú

Presupuesto Público de 2027 se define el viernes 20 de noviembre: Lo que contempla

Ya el Congreso ha revelado el cronograma de cómo se dará la sustentación y debate de los dictámenes del Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio financiero para el sector público en 2027

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas
El primer Presupuesto Público del gobierno de Keiko Fujimori se debatirá hasta el viernes 20 de noviembre. - Crédito MEF
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Se viene el debate final para definir el Presupuesto Público del 2027, el primero que define este gobierno de Keiko Fujimori, el cual ya logró promulgó un crédito suplementario para el presupuesto de este 2026.

Así, el pleno del Congreso iniciará el martes 17 de noviembre la sustentación y debate de los dictámenes de los proyectos de ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2027. Tal cual fue informado por el presidente del Senado y del Congreso, Miguel Ángel Torres Morales, durante la sesión de la Junta de Portavoces Conjunta, que se reunió en la sala Grau del Palacio Legislativo.

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Para el Gobierno, este presupuesto para 2027 prioriza la atención a los peruanos más vulnerables mediante intervenciones orientadas a enfrentar el fenómeno El Niño (FEN), fortalecer los programas sociales y mejorar los servicios de educación, salud y transporte, así como las acciones de seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, defensa nacional y justicia. Para estas prioridades se contempla una asignación de S/159 262 millones, equivalente al 71 % del gasto no financiero, que asciende a S/225 684 millones, sin considerar la Reserva de Contingencia.

Aseguran presupuesto para aumentar a Pensión 65 en 2027. - Crédito Andina
Aseguran presupuesto para aumentar a Pensión 65 en 2027. - Crédito Andina

Cronograma del debate

El titular del Poder Legislativo informó el siguiente cronograma a tomar en cuenta, en cumplimiento de lo que señalan los artículos 71 y 72 del Reglamento del Congreso.

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  • Martes 17 de noviembre: sustentación de los dictámenes de Ley de Equilibrio Financiero, de Endeudamiento y de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, a cargo del presidente de la Comisión Bicameral y pronunciamiento del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba
  • Miércoles 18 de noviembre: sustentación de los pliegos de egresos de los sectores ministeriales; así como de los titulares de organismos autónomos (Corte Suprema, Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones y Defensoría del Pueblo)
  • Jueves 19 de noviembre: debate parlamentario (Senado y Cámara de Diputados)
  • Viernes 20 de noviembre: sustentación de texto final, intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para dar su aceptación o disconformidad con el proyecto de Ley de Presupuesto, y votación de los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero.

Asimismo, la Junta de Portavoces Conjunta, por acuerdo unánime de los voceros de ambas cámaras, acordó los tiempos del debate parlamentario, que se llevará a cabo el jueves 19.

  • La Cámara de Diputados tendrá tres horas de debate, tiempo que será distribuido de forma proporcional entre los seis grupos parlamentarios
  • El Senado también tendrá tres horas para debatir. Dicho tiempo será distribuido de forma proporcional entre las seis bancadas.
Seguridad ciudadana: Gobierno abre convocatoria para financiar proyectos científicos contra el crimen. (Foto: Agencia Andina)
El enfoque del gobierno de Keiko Fujimori está en la inseguridad ciudadana, pero con un Presupuesto total que solo está por encima del que aprobó la última gestión del MEF. - Crédito Andina

Medidas se incorporaron en los dictámenes

Entre las principales medidas incorporadas en los predictámenes figuran las siguientes.

En Salud y fortalecimiento institucional: modificaciones presupuestarias para beneficiar a 126 trabajadores del régimen laboral 276 de la Biblioteca Nacional y a 273 pensionistas de la Contraloría General de la República. También se contempla la incorporación de cerca de 5,010 puestos CAS para personal de salud.

En Empleo público: actualización de puestos para 6,394 servidores de 6 entidades, así como medidas relacionadas con los contratos administrativos de servicios (CAS), que comprenden a 226,401 trabajadores. Además, se incluyeron previsiones para incorporar personal al régimen del servicio civil y atender a 143,390 beneficiarios de programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cuyos pagos están a cargo de la ONP.

El Congreso de la República del Perú anuncia el ahorro de más de 300 millones de soles de su presupuesto, fondos que serán transferidos al Poder Ejecutivo para atender urgencias como la seguridad, el fenómeno El Niño y la prevención de incendios. Se destaca el trabajo conjunto y la priorización del bienestar ciudadano.

En Programas sociales y producción: financiamiento para los núcleos ejecutores de compras del Ministerio de la Producción, en coordinación con el Midis y el Ministerio de la Mujer. Asimismo, se considera una reestructuración presupuestaria para garantizar el pago oportuno del programa Contigo, que beneficia a 142,000 personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema.

En Deporte y cooperación internacional: transferencias financieras destinadas a los Juegos Panamericanos, así como autorizaciones para suscribir adendas y realizar transferencias con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). También se incorporaron medidas de austeridad en celebraciones y agasajos.

Por último, el MEF señaló que los predictámenes incorporan previsiones presupuestarias para mejorar la predictibilidad del gasto y contribuir a la sostenibilidad de las inversiones públicas.

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