Papa León XIV: Ministerio de la Producción prevé que visita al Perú beneficiará a más de 1,2 millones de MYPE, ¿en qué giros?

El Ministerio de la Producción proyectó el desplazamiento de 1,5 millones de turistas nacionales y extranjeros en cuatro ciudades sede. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

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El Ministerio de la Producción estimó que la visita del papa León XIV a Perú generaría oportunidades económicas para más de 1,2 millones de micro y pequeñas empresas (MYPE), vinculadas sobre todo al comercio, la gastronomía, el alojamiento, el transporte, el turismo y la manufactura. El sector proyectó que las ventas de los negocios beneficiados crecerían cerca de 20% durante los seis días del recorrido papal.

La proyección contempla la movilización de alrededor de 1,5 millones de turistas nacionales y extranjeros en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, las ciudades incluidas en el itinerario del pontífice entre el 11 y el 16 de noviembre.

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Según el Ministerio de la Producción, el aumento temporal del consumo también permitiría generar más de 25 mil empleos directos. El movimiento económico superaría los S/ 1.274 millones en un escenario conservador, un monto equivalente al 0,1% del producto bruto interno nacional.

Comercio, alojamiento y gastronomía figuran entre los sectores con mayor expectativa

La estimación de Produce abarca negocios que pueden verse favorecidos por el gasto de visitantes en alimentación, transporte, hospedaje, productos locales, servicios turísticos y compras vinculadas a la estadía en las ciudades que recibirá el papa.

El sector indicó que las micro y pequeñas empresas tienen una participación predominante en actividades ligadas al consumo diario. Por esa razón, el incremento de visitantes podría trasladarse a restaurantes, mercados, hoteles, emprendimientos de transporte, agencias de viaje, talleres de confecciones, productores de alimentos y artesanos.

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PRODUCE. Los talleres de confecciones, los artesanos y los productores de alimentos integran los sectores beneficiados por el gasto de los asistentes. (Foto: Agencia Andina)

La visita de León XIV incluye actividades públicas y religiosas en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, además de la Provincia Constitucional del Callao. El pontífice llegó al país el miércoles 11 de noviembre, en la última escala de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú.

El viernes 13 de noviembre viajará a Chiclayo, la ciudad donde fue obispo entre 2015 y 2023. Su agenda contempla una misa en las Pampas de Pimentel, encuentros con integrantes de la Iglesia local y una reunión con la comunidad académica de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

El impacto previsto superaría los S/ 1.274 millones

La Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos de Produce calculó que el flujo de viajeros asociado a la visita papal podría representar un movimiento de más de S/ 1.274 millones. La proyección se presenta como un escenario conservador y considera el gasto que se produciría en las regiones incluidas en el recorrido.

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El Ministerio de la Producción precisó que el aumento de las ventas de las MYPE beneficiadas podría promediar cerca de 20% durante el período de la visita. Las actividades de alimentos y bebidas, alojamiento, turismo, comercio y transporte concentrarían buena parte de ese efecto.

El pontífice programó una misa en las Pampas de Pimentel en Chiclayo, diócesis donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023. REUTERS/Alessandro Cinque

En Cusco, una de las escalas del viaje papal, el Ministerio de Cultura autorizó una ampliación excepcional de la capacidad de carga de Machu Picchu. La ciudadela recibirá hasta 5.600 visitantes al día entre el 16 y el 19 de noviembre, frente al límite regular de 4.500 personas. La medida habilita 1.100 espacios adicionales por jornada y busca responder a la demanda turística prevista después de la visita del pontífice.

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Una visita con efectos más allá de las ceremonias religiosas

El papa celebrará actividades en Cusco el domingo 15 de noviembre, antes de viajar a Pucallpa para reunirse con misioneros y representantes de pueblos amazónicos y presidir una misa. La agenda concluirá el lunes 16 de noviembre en Lima, con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas.

Para Produce, la visita representa una oportunidad concentrada en pocos días para negocios de distintas escalas, en especial aquellos que dependen del turismo, la movilidad de pasajeros y el consumo de quienes llegan a las ciudades sede.

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