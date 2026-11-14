Perú

León XIV volvió a los Andes a cumplir su promesa de obispo y defendió la piedad popular como "un antídoto contra la superficialidad y el consumismo"

Vengo como lo he hecho tantas veces", dijo el Papa en Santa Cruz de Succhabamba, el pueblo andino que lo esperó cuatro años

La emotiva celebración Eucarística en Santa Cruz, Cajamarca, donde la fe y la peregrinación se unen al Papa León XIV. Un mensaje de esperanza y devoción en el corazón de los Andes peruanos.
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Enviado especial.- El papa León XIV celebró una misa multitudinaria en Santa Cruz de Succhabamba, una localidad andina de la región Cajamarca a la que regresó por primera vez desde que era obispo de Chiclayo, en un acto cargado de simbolismo personal y religioso en la jornada más íntima de su viaje apostólico a Perú. “En esta Eucaristía vengo, como lo he hecho tantas veces, a compartir con ustedes mi alegría de discípulo y misionero de Cristo”, dijo al comenzar su homilía.

La celebración eucarística se realizó este sábado 14 de noviembre en la explanada conocida como Pampa de Aviación León XIV, rebautizada en honor al pontífice, situada a unos 2.035 metros sobre el nivel del mar. Decena de miles de personas, llegadas desde distintos puntos de Cajamarca y otras regiones del país, aguardaron la llegada del Santo Padre, que aterrizó en helicóptero desde la base aérea de Chiclayo.

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Papa León celebra la misa en Santa Cruz de Succhabamba ante miles de fieles que llegaron de todos los rincones del Perú REUTERS/Yara Nardi
Papa León celebra la misa en Santa Cruz de Succhabamba ante miles de fieles que llegaron de todos los rincones del Perú REUTERS/Yara Nardi

El Papa cumplió una promesa que dejó pendiente antes de ir al Vaticano

La visita a Santa Cruz de Succhabamba no figuró en el itinerario por razones logísticas o protocolares, sino por un vínculo que León XIV construyó durante sus ocho años al frente de la Diócesis de Chiclayo, entre 2015 y 2023. Aunque la localidad pertenece administrativamente a la región Cajamarca, su jurisdicción eclesiástica corresponde a Chiclayo, lo que llevó al entonces obispo Robert Francis Prevost a visitarla con regularidad, en especial durante las festividades en honor al Señor del Costado, patrono de la provincia, cuya celebración central se realiza cada 28 de septiembre.

Su última misa en Santa Cruz ocurrió el 28 de septiembre de 2022. Pocos meses después fue convocado a Roma, pero antes de partir dejó una promesa: volver para reencontrarse con los fieles que lo conocieron como “padre Roberto”. Prevost tenía previsto regresar en 2025, para los 350 años de la imagen del Señor del Costado, pero su elección como sumo pontífice en mayo de ese año lo impidió. Este sábado cumplió esa palabra, aunque ya no como obispo, sino como el papa León XIV.

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Papa León XIV saluda feliz a miles de peruanos que llegaron a Santa Cruz de Succhabamba para sus la misa que dará en el lugar | REUTERS/Angela Ponce
Papa León XIV saluda feliz a miles de peruanos que llegaron a Santa Cruz de Succhabamba para sus la misa que dará en el lugar | REUTERS/Angela Ponce

León XIV llamó a los laicos a ser misioneros en los caseríos más alejados

En su homilía, pronunciada desde el altar instalado en la explanada —donde también se colocó una réplica de la imagen del Señor del Costado—, León XIV retomó la lectura de la tercera Carta del apóstol Juan para trazar un paralelo entre los misioneros itinerantes del primer siglo del cristianismo y los evangelizadores que, hace cinco siglos, recorrieron estas mismas montañas “sin provisiones ni recomendaciones” para anunciar el nombre de Jesús.

“Todos los cristianos, ministros ordenados y fieles laicos, son discípulos misioneros”, subrayó el Papa, en una afirmación que amplía la responsabilidad evangelizadora más allá del clero. La evangelización, dijo, “se centra en el testimonio de vida y la cercanía comunitaria”, no en la imposición de doctrinas ni en estructuras eficientes.

Papa León XIV oficia la misa en Santa Cruz de Succabamba hasta donde llegó para cumplir su promesa de regresar | REUTERS/Yara Nardi
Papa León XIV oficia la misa en Santa Cruz de Succabamba hasta donde llegó para cumplir su promesa de regresar | REUTERS/Yara Nardi

El Pontífice reconoció la labor de los catequistas que, en ausencia de sacerdotes, “cuidan pastoralmente las comunidades, guían a los hermanos y hermanas en la celebración de la Liturgia de la Palabra, preparan para los sacramentos y visitan a los enfermos”. Y destacó que sin ellos, “la evangelización habría sido muy difícil en estas regiones remotas”.

Miles de personas llegaron hasta Santa Cruz de Succhabamba para ver y estar en la misa ofrecida por el Papa León XIV REUTERS/Angela Ponce
Miles de personas llegaron hasta Santa Cruz de Succhabamba para ver y estar en la misa ofrecida por el Papa León XIV REUTERS/Angela Ponce

Para el cierre, León XIV recurrió a la parábola de la viuda persistente —tomada del Evangelio de Lucas— como imagen de la fe que no cede ante la adversidad. Y convocó a los presentes a “desbordar” sus caseríos, pueblos y ciudades con el Evangelio: el mismo mensaje que él mismo, ahora como Papa, llevó en helicóptero hasta los Andes peruanos.

Miles de personas de todos los rincones del Perú llegaron a Santa Cruz para la misa del Papa León XIV | REUTERS/Angela Ponce
Miles de personas de todos los rincones del Perú llegaron a Santa Cruz para la misa del Papa León XIV | REUTERS/Angela Ponce

La piedad popular andina, como antídoto contra el consumismo

A lo largo de la homilía, León XIV reivindicó la fe de los pueblos andinos como una expresión genuina del catolicismo, arraigada en la vida cotidiana y transmitida de generación en generación. Citó al papa Pablo VI y a Francisco para sostener que la piedad popular “valora cosas esenciales como la tierra, el trabajo honesto y la familia”, y ofrece “un antídoto saludable contra la superficialidad y el consumismo”.

Momento del ingreso del Papa León XIV al altar de Santa Cruz para la misa REUTERS/Yara Nardi
Momento del ingreso del Papa León XIV al altar de Santa Cruz para la misa REUTERS/Yara Nardi

“La cordialidad y la alegría que caracterizan a tantas regiones andinas tienen su raíz en el respeto y el amor por los mandamientos del Señor”, afirmó el Papa, en un pasaje que resonó con particular fuerza ante una multitud que, en muchos casos, había viajado horas por rutas de montaña para estar presente.

Papa León XIV bendice a un niño mientras pasa con el papamóvil en Santa Cruz de Succhabamba | REUTERS/Yara Nardi
Papa León XIV bendice a un niño mientras pasa con el papamóvil en Santa Cruz de Succhabamba | REUTERS/Yara Nardi

La visita a Santa Cruz fue el segundo acto del día. Horas antes, a las 8 de la mañana, León XIV había presidido en la Catedral de Santa María de Chiclayo el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, en el que también pronunció una homilía. Desde allí partió en helicóptero hacia las alturas de Cajamarca.

La estancia del pontífice en la región de Chiclayo concluye el domingo 15 de noviembre, cuando partirá hacia Cusco para un encuentro en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Por la tarde viajará a Pucallpa para reunirse con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

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