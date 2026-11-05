Keiko Fujimori cumple 100 días de gobierno: ¿Qué medidas se concretaron y cuáles siguen pendientes?

Keiko Fujimori cumple 100 días como presidenta del Perú (Foto Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

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El gobierno de Keiko Fujimori llega a los 100 días con avances concretos en medidas de emergencia, pero con varias de sus promesas centrales todavía en fase de preparación, reglamentación o ejecución inicial. La seguridad, la prevención ante el fenómeno de El Niño y la contención del impacto de los combustibles dominaron la agenda de una gestión que asumió el 28 de julio.

El balance muestra una diferencia entre las decisiones que ya tienen respaldo normativo y aquellas que todavía no pueden medirse por sus resultados. El Ejecutivo aprobó decretos, creó instancias de coordinación y autorizó recursos para obras preventivas, pero reformas como la reestructuración del sistema penitenciario, la ampliación de la ayuda social y el impulso a las pequeñas empresas aún no exhiben una implementación completa.

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La gestión también obtuvo facultades legislativas por 90 días en materias de seguridad ciudadana y El Niño. La ley ya está vigente, pero el Gobierno todavía debe convertir esa habilitación en decretos y medidas aplicables.

Keiko Fujimori participó en la firma de cuatro acuerdos de cooperación entre Perú y El Salvador (Presidencia de la República)

Medidas de seguridad y respuesta ante El Niño

En materia de seguridad, el Gobierno creó el Comando Unificado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de una Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público. Ambas instancias ya están operativas: la comisión fue oficializada mediante decreto supremo y el comando realizó operativos en Pataz, donde el Ejecutivo informó la captura de 18 presuntos integrantes de una organización criminal.

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El retiro de antenas de comunicación en cuatro penales también fue reportado como una acción ya ejecutada. Sin embargo, hasta ahora no hay información pública consolidada que permita establecer si esa medida redujo las comunicaciones utilizadas por redes de extorsión y otras organizaciones criminales desde las cárceles.

Las facultades legislativas habilitan al Ejecutivo a modificar normas penitenciarias, reforzar la inteligencia, revisar las reglas de uso de la fuerza y legislar contra la extorsión, el sicariato y los mercados ilícitos. Esas reformas, sin embargo, aún no están vigentes: el primer ministro, Luis Galarreta, informó que los primeros decretos serían presentados en un plazo de hasta 20 días después de aprobada la ley.

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Ante El Niño, el Ejecutivo aprobó recursos para la limpieza, descolmatación y conformación de bordos en ríos y quebradas de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. También autorizó fondos para intervenciones en quebradas vulnerables de Lima y Huarochirí. Los recursos ya fueron transferidos y las intervenciones están en marcha, aunque todavía no existe un balance público que permita precisar cuántas obras fueron concluidas o si la cobertura alcanzará las zonas de mayor riesgo.

Especialista advierte que la respuesta ante El Niño debe incluir la preparación del sistema de salud, la seguridad alimentaria y la atención a posibles damnificados - Créditos: Andina.

Alonso Cárdenas, docente de Ciencia Política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), consideró que la prevención ante este fenómeno debe contemplar no solo obras de infraestructura, sino también la preparación del sistema de salud, la atención a los damnificados y la seguridad alimentaria.

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“La prioridad ahora es salvarle la vida a la gente: salvarla de las inundaciones, pero también de las enfermedades. La leptospirosis, el dengue, chikungunya, zika probablemente y hasta podría haber cólera. El sistema de salud tiene que prepararse para recibir una oleada gigantesca de personas con dengue. El fenómeno El Niño va a echar a perder muchísimas cosechas y las carreteras se van a interrumpir”, declaró a Infobae Perú.

Salario mínimo, subsidios y promesas económicas

En el frente económico, una de las promesas que sí comenzó a cumplirse fue el aumento de la remuneración mínima vital. El sueldo pasó de S/1.130 a S/ 1.230 el 1 de octubre, como parte de un incremento progresivo que deberá llegar a S/ 1.300 después del fenómeno de El Niño. El compromiso, por ahora, está cumplido solo de manera parcial porque el segundo tramo sigue pendiente.

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El bono de S/ 100 por trabajador para micro y pequeñas empresas de entre dos y 10 empleados permanece en una situación distinta. El Gobierno lo anunció como una compensación por el aumento de los costos laborales, pero no difundió información sobre desembolsos, empresas beneficiadas ni un cronograma de pagos. Por ahora, se trata de una promesa anunciada, no de un beneficio cuya aplicación pueda ser verificada.

El subsidio a los transportistas avanzó más allá del anuncio. El Decreto de Urgencia 007-2026 autorizó hasta S/105 millones para apoyar temporalmente al transporte terrestre de pasajeros y carga, así como a los operadores de Lima y Callao. La ayuda considera un subsidio de S/4 por galón de diésel para los transportistas habilitados a nivel nacional y un esquema diferenciado por kilómetros recorridos para el transporte urbano de Lima y Callao.

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Peru's President Keiko Fujimori addresses the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City, US, September 22, 2026. REUTERS/MIKE SEGAR

El Gobierno también aprobó un subsidio para mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. El beneficio es de S/4 por galón de gasolina o gasohol, con un tope de S/ 00 mensuales durante tres meses. La norma ya existe, pero el pago depende de que los conductores se registren y cumplan las condiciones exigidas, por lo que aún no hay datos públicos sobre la cantidad de beneficiarios efectivos.

La duplicación de Pensión 65, de S/350 a S/700, fue autorizada mediante la Ley de Crédito Suplementario. La norma aprobó una subvención adicional de S/ 350, que se suma a los S/ 250 regulares y al adicional de S/ 100 contemplado en la Ley de Presupuesto de 2026. El nuevo monto se pagará desde el 30 de noviembre, correspondiente al padrón de noviembre-diciembre, a los usuarios del programa.

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Otras promesas, como la reactivación de PROMYPE, la ampliación de créditos mediante COFIDE y el fortalecimiento de las compras públicas para pequeñas empresas, aún no muestran normas aprobadas, presupuesto ejecutado o indicadores de alcance nacional que permitan afirmar que ya están operativas.

La inyección de S/ 18.000 millones para 2027 tampoco puede contabilizarse todavía como una obra o una ayuda entregada. El Gobierno anunció el paquete para financiar bonos, mantenimiento de infraestructura, subsidios a combustibles y proyectos de educación e inversión; posteriormente, el Congreso aprobó créditos suplementarios para acciones frente a El Niño, infraestructura, seguridad, salud y educación. Sin embargo, la ejecución corresponde al próximo año y sus resultados dependerán de cómo se distribuyan y utilicen los recursos.

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Cárdenas consideró que el incremento del salario mínimo es preferible a que no haya ningún aumento, aunque advirtió que su efecto alcanza principalmente a los trabajadores formales. “La gradualidad no es lo ideal, pero es mejor que no haya aumento. Estamos hablando solamente del sector formal. El otro sector que trabaja en la informalidad vive en otra realidad”.

El politólogo sostuvo que los próximos meses serán decisivos para saber si el Gobierno logra convertir sus anuncios en resultados. “Cuando uno asume un cargo público, asume los activos y los pasivos. No se puede echar la culpa a los gobiernos anteriores porque tú eres el que está al mando ahora”, mencionó. “Además, ella nos ha dicho en las últimas cuatro elecciones que era la persona más preparada para asumir el cargo público. Han pasado varios años y no creo que esté en posición de responsabilizar a los demás. Es muy peligroso para la propia estabilidad del Gobierno que no empiecen a verse resultados en los próximos meses”, precisó.

“También creo que el equipo que la señora Keiko Fujimori ha conformado, bajo la conducción del premier, el señor Galarreta, tampoco ha estado afiatado. No se ve un equipo estructurado ni un liderazgo claro: cada uno actúa por su cuenta. Algunos ministros no tienen el conocimiento técnico de sus carteras”, mencionó.