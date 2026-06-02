Aumento salarial para el sector público para 2027: ¿De cuánto sería en base al espacio fiscal?

Cada año se aprueba un aumento para las remuneraciones de los trabajadores del Estado. Este 2027 podría ser de un monto menor. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Ya el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó y presentó el Informe Final de Estado Situacional de la Administración Financiera del Sector Público, documento donde estiman el espacio fiscal para la implementación de los procesos de negociación colectiva, tanto en el nivel centralizado como descentralizado.

En otras palabras, se calcula el presupuesto que tiene el Estado para atender los pedidos con incidencia económica en esta negociación colectiva, ya sean aumentos, bonos y otros. Justamente, el pedido de los gremios sindicales es que se aumente en S/700 las remuneraciones de todos los trabajadores estatales. Pero eso no será posible con el espacio fiscal determinado por el MEF.

El espacio fiscal para la negociación colectiva centralizada es de S/176 millones 105 mil 442. Esto equivaldría a tener un espacio fiscal de S/440,24 por empleado público al año. Es decir, partido entre los doce meses, eso serviría para aplicar un aumento de solo S/36,68 a las remuneraciones

Para la negociación colectiva descentralizada, la cual tiene S/123 millones 894 mil 558 de espacio fiscal, se trataría de un monto de S/118,15 por trabajador. Lo que significa que el sueldo subiría solo en S/9,85.

Con el monto del MEF no se alcanzaría el aumento de S/700 para el sector público. - Crédito MEF

El espacio fiscal detallado

“En este documento se determina el espacio fiscal y su distribución para la asignación de recursos en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2027, con el objetivo de garantizar la viabilidad presupuestal para la atención de los compromisos económicos durante los procesos de negociación colectiva centralizada y descentralizada, preservando la sostenibilidad fiscal del sector público”, aclara el MEF.

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Así, según este informe se ha determinado la “distribución del espacio fiscal total de S/300 millones. De dicho monto, el 58,7% corresponde al nivel centralizado, mientras que el 13,3% se asigna al nivel descentralizado por entidad pública. Asimismo, el 17,4% se destina a las carreras especiales del sector educación y el 10,6% al sector salud”.

A nivel centralizado se cuenta con un espacio fiscal de S/176 millones 105 mil 442, para 400.019 trabajadores

A nivel descentralizado se cuenta con un espacio fiscal de S/123 millones 894 mil 558 para 1.048.654 de trabajadores

Dentro de este nivel descentralizado, a nivel sectorial se contaría con S/84 millones 35 mil 441 para 679 mil 510 trabajadores, mientras que, por entidad pública sería S/39 millones 859 mil 117 para 369 mil 144 empleados

Así, en Educación se destinaría S/52 millones 179 mil 184 para 506 mil 311 servidores.

⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Monto insuficiente

Además, el MEF calcula que lo que los sindicatos piden en materias económicas costaría alrededor de S/327 mil millones, lo que está bastante lejos de los S/300 millones que reporta que disponen. Le faltarían S/327 mil 272,1 millones, según el informe del mismo ministerio.

Pero, además, según fuentes sindicales de Infobae Perú, el monto estimado sería alrededor de S/1.500 millones de espacio fiscal. Es decir, que el MEF estaría considerando un costo sobreestimado de S/326 mil 72,1 millones de lo que piden los gremios en la negociación colectiva.

Gobierno presentó los recursos disponibles para la negociación colectiva, también llamado 'espacio fiscal'. - Crédito Andina

“En cada unidad ejecutora, el monto total del espacio fiscal asignado puede no coincidir exactamente con el producto entre el número de plazas, puestos y posiciones; y el valor del espacio fiscal per cápita redondeado a un decimal, debido a que este último puede contener varios decimales como resultado del procedimiento de cálculo. Sin embargo, estas diferencias mínimas no afectan la asignación eficiente ni la distribución proporcional del monto total del espacio fiscal”, aclara, además, el informe.

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