Biblioteca Nacional del Perú lanza publicación: héroes y heroínas históricos al alcance de escolares y será distribuida en la FIL y Parada Militar

El director de la Biblioteca Nacional del Perú, Juan Yangali Quintanilla, conversa con Ricardo Alva en un segmento de Diálogo Abierto. El video presenta una publicación tipo acordeón de la BNP, titulada 'Galería de héroes y heroínas del Perú', que incluye retratos de figuras históricas como Túpac Amaru II y Simón Bolívar. La edición, producida por la Biblioteca Nacional del Perú y el Ministerio de Cultura, es mostrada y discutida por los presentadores en un estudio de televisión.

Guardar

La Biblioteca Nacional del Perú inició la distribución de una publicación en formato acordeón que reúne imágenes y datos básicos sobre héroes y heroínas peruanos. Esta iniciativa se desarrolla en el contexto de las celebraciones por los 205 años de la independencia del país, con el objetivo de acercar la memoria histórica al público y reforzar el conocimiento cívico entre niños y jóvenes. La entrega comenzó en la Feria Internacional del Libro de Lima, donde los primeros ejemplares se distribuyen en el stand de la institución, y tendrá un punto central en la Gran Parada Militar, enfocada en los asistentes más jóvenes.

Un formato innovador para la divulgación histórica

El proyecto, titulado “Galería de Héroes y Heroínas del Perú”, utiliza el formato leporelo, también conocido como acordeón o concertina, que permite desplegar una serie de imágenes y datos elementales sobre figuras clave de la independencia y la historia nacional. El diseño facilita la consulta visual y la portabilidad, lo que resulta especialmente útil para el público infantil y juvenil. La publicación abre con la figura de Miguel Grau Seminario, denominado “héroe del milenio”, y continúa con Francisco Bolognesi, dos nombres emblemáticos de la historia militar peruana.

PUBLICIDAD

El material hace énfasis en los rostros de los personajes y presenta una síntesis clara de sus trayectorias. Los organizadores sostienen que la imagen puede funcionar como puerta de entrada al conocimiento histórico, facilitando la identificación y el interés de los lectores más jóvenes. Cada personaje aparece acompañado de una breve descripción que resume su aporte en los procesos de independencia y defensa nacional.

Niños observan un libro en formato leporelo, con ilustraciones de héroes peruanos, en un stand de la Biblioteca Nacional del Perú durante una feria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visibilización de figuras poco difundidas

Uno de los propósitos centrales de la publicación es dar visibilidad a figuras históricas que han recibido escasa difusión. Entre los casos destacados se encuentra Catalina Buendía de Pecho, presentada como una mujer afroperuana de Ica que sacrificó su vida en favor de la independencia. Según la explicación ofrecida durante la presentación, su acción consistió en ofrecer chicha envenenada al ejército enemigo y, al ser descubierta, decidió beberla ella misma.

PUBLICIDAD

También se incluye a Cayetano Quiroz, afroperuano de Chincha, quien organizó acciones de resistencia y ataques contra las fuerzas contrarias. Tras ser capturado, fue fusilado sin revelar información sobre sus compañeros. La exposición del material subraya la participación afroperuana y afrodescendiente tanto en la independencia como en la Guerra del Pacífico, una presencia histórica que, de acuerdo con la institución, no ha recibido suficiente reconocimiento en la narrativa oficial.

Durante la presentación, se recordó el trabajo de un periodista afrodescendiente de apellido Fuentes, quien impulsó la investigación y difusión sobre la participación afroperuana en estos procesos históricos. Esta línea de trabajo busca ampliar la mirada sobre los protagonistas de la historia nacional, más allá de los nombres tradicionales.

PUBLICIDAD

Un libro leporelo de la Biblioteca Nacional del Perú con ilustraciones de héroes y heroínas nacionales se despliega sobre una mesa de madera, manipulado por una mano infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distribución en Fiestas Patrias y apertura para su reproducción

La Biblioteca Nacional del Perú precisó que la distribución del material se realiza en dos puntos principales: la Feria Internacional del Libro de Lima y la Gran Parada Militar, donde el enfoque estará puesto en niños y jóvenes que asistan al desfile. Este último evento fue señalado como el más determinante para el alcance de la campaña, por la alta concurrencia y la oportunidad de llegar a familias de distintas regiones.

La institución señaló que el objetivo es que los asistentes más jóvenes puedan regresar a sus hogares con un ejemplar, incentivando la conversación y el interés por la historia nacional en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias. Paralelamente, la Biblioteca Nacional informó que mantiene conversaciones con empresas privadas para extender la circulación del material a otras zonas del país, con la intención de descentralizar la difusión y llegar a comunidades fuera de Lima.

PUBLICIDAD

Además, la entidad puntualizó que los derechos de la publicación le pertenecen, pero que autoriza la reproducción libre y gratuita del material. Colegios, empresas u organizaciones interesadas podrán imprimir la publicación, siempre que se respete el contenido original. Esta apertura busca potenciar el alcance de la iniciativa y reforzar el conocimiento cívico en el ámbito educativo y social.

Niños y niñas con banderas de Perú en sus manos reciben publicaciones ilustradas de adultos uniformados durante la Gran Parada Militar, con banners de la Biblioteca Nacional del Perú en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reforzar la identidad cívica entre las nuevas generaciones

La Biblioteca Nacional del Perú explicó que la motivación detrás de la “Galería de Héroes y Heroínas del Perú” surge de la preocupación por el desconocimiento de los nombres y rostros de figuras que defendieron al país en momentos clave de su historia. Los impulsores de la campaña sostienen que esta brecha se percibe principalmente entre los jóvenes, por lo que la estrategia apunta a fortalecer la identidad cívica y el sentido de pertenencia nacional.

PUBLICIDAD

El material en formato acordeón intenta acompañar las celebraciones patrias con una herramienta pedagógica y visual que favorece la transmisión de valores históricos. Al reunir en un solo volumen a figuras reconocidas y a protagonistas menos conocidos, la publicación ofrece una panorámica más amplia y plural sobre el proceso de independencia y la defensa nacional.

El proyecto representa un paso en la tarea de democratizar el acceso a la memoria histórica y promover una visión más inclusiva de los protagonistas del pasado peruano. Con esta iniciativa, la Biblioteca Nacional del Perú refuerza su papel como agente activo en la formación cívica y en la preservación del patrimonio histórico nacional.

PUBLICIDAD