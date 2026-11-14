Entre música, murales y niños emocionados: así recibió Santa Cruz de Succhabamba al papa León XIV, el pueblo donde dejó su huella pastoral

El Papa Francisco hace su entrada a la iglesia del Señor del Costado en Santa Cruz de Succhabamba, donde reza y se reúne con las personas de la tercera edad de la ciudad

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La emoción comenzó mucho antes de que el helicóptero aterrizara. En Santa Cruz de Succhabamba, una localidad de Cajamarca que ocupa un lugar especial en la historia personal y religiosa del papa León XIV, la espera se convirtió en una verdadera celebración popular. Sus habitantes no querían perderse el regreso de quien, antes de convertirse en el máximo representante de la Iglesia católica, compartió con ellos parte de su vida como misionero y pastor.

Desde los primeros minutos de la jornada, las calles comenzaron a llenarse de personas. La música de una banda patronal anunciaba que no se trataba de una visita cualquiera. Los instrumentos, los aplausos y el entusiasmo de los vecinos acompañaban una expectativa que se había mantenido durante días: volver a tener cerca a Robert Prevost, el hombre que conocieron cuando todavía no imaginaban que algún día regresaría convertido en Papa.

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People wait for the arrival of Pope Leo, during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Santa Cruz de Succhabamba, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

La alegría también se concentró en los alrededores del helipuerto. Allí, decenas de niños se ubicaron junto a las barreras de seguridad, muchos de ellos con globos y banderas, mientras levantaban las manos y buscaban el mejor lugar para observar la llegada del Santo Padre. Algunos intentaban registrar cada momento con sus celulares; otros simplemente esperaban verlo pasar y recibir su saludo.

La escena tenía un significado especial para una población que reconoce en León XIV a alguien que conoce sus calles, su gente y sus necesidades. No era únicamente el recibimiento a una autoridad religiosa mundial. Era el reencuentro con una persona que formó parte de su historia comunitaria.

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Pope Leo arrives to celebrate Mass during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Santa Cruz de Succhabamba, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Una ciudad que no olvidó al padre Roberto

El significado de Santa Cruz de Succhabamba para León XIV está ligado a los años en los que Robert Prevost ejerció su labor pastoral en el norte del Perú. Durante su etapa como obispo de Chiclayo, entre 2015 y 2023, mantuvo contacto con comunidades de esta provincia cajamarquina, donde participó en celebraciones religiosas y acompañó a los fieles.

People gather ahead of the arrival of Pope Leo, during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Santa Cruz de Succhabamba, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Uno de los momentos que permanece especialmente vivo en la memoria de sus habitantes ocurrió el 28 de septiembre de 2022, cuando presidió una misa en honor al Señor del Costado, patrono de la localidad. Aquella celebración sería la última que encabezaría allí como obispo de Chiclayo antes de asumir nuevas responsabilidades en Roma.

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Antes de partir, Prevost dejó entre los pobladores la expectativa de volver. Por eso, su regreso tiene un significado que trasciende su actual condición de pontífice. Para muchos, es el cumplimiento de un reencuentro esperado durante cuatro años.

People wait for the arrival of Pope Leo, during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Santa Cruz de Succhabamba, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Su historia con esta tierra también está vinculada con la cercanía que mostró hacia las comunidades rurales. Los habitantes recuerdan sus desplazamientos para llegar a localidades alejadas, donde el trabajo religioso implicaba recorrer caminos y compartir con familias que encontraban en la Iglesia un espacio de acompañamiento.

No era una relación construida únicamente desde el altar. Los recuerdos de quienes lo conocieron incluyen encuentros familiares, conversaciones y celebraciones en las que el entonces obispo compartía la vida cotidiana de los pobladores. Es precisamente esa memoria la que hoy convierte su visita en un acontecimiento tan especial.

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People gather ahead of the arrival of Pope Leo, during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Santa Cruz de Succhabamba, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Murales que cuentan la historia de León XIV en Santa Cruz

La preparación de la localidad para recibir al Papa también se trasladó a sus paredes. Las calles comenzaron a convertirse en una galería de recuerdos, con murales que reconstruyen diferentes episodios de la vida pastoral de Robert Prevost y su relación con los habitantes.

Un pintor trabaja en un mural sobre la fachada de una vivienda en Santa Cruz de Succhabamba, donde varias paredes exhiben escenas religiosas. (Paula Elizalde - Infobae)

Las pinturas muestran al antiguo obispo en escenas religiosas y de acompañamiento a la población. No se trata solamente de imágenes dedicadas a la figura del Papa, sino de representaciones de una etapa que los vecinos sienten como parte de su propia historia.

Un mural en una pared de Santa Cruz de Succhabamba retrata al papa León XIV junto a una vaca y un paisaje campestre con una cruz monumental. (Paula Elizalde - Infobae)

En las fachadas aparecen referencias a su trabajo con las comunidades, su cercanía con los fieles y su compromiso con quienes más necesitaban apoyo. Los paisajes de Santa Cruz también forman parte de estas composiciones, que incorporan elementos característicos de la localidad.

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Un mural con la figura del papa León XIV adorna una fachada en Santa Cruz de Succhabamba ante el paso de trabajadores en la vía pública. (Paula Elizalde - Infobae)

La iniciativa artística incluyó alrededor de 25 murales dedicados a León XIV, dentro de un proyecto más amplio que contempló 30 intervenciones. Los trabajos fueron desarrollados por artistas que utilizaron fotografías y recuerdos de las visitas de Prevost para recrear escenas que hoy pueden observarse en distintos puntos del pueblo.

Así, las paredes se transformaron en una manera de agradecerle. Cada pintura funciona como un testimonio de la relación que se construyó durante los años en que el religioso visitaba la zona.

Un mural urbano en Santa Cruz de Succhabamba retrata a un clérigo recibido por estudiantes con pancartas frente a una capilla rural. (Paula Elizalde - Infobae)

El paso del Papa León XIV desató la alegría en las calles

La llegada del Santo Padre también provocó escenas de enorme entusiasmo durante su desplazamiento por la localidad. Detrás de las vallas de seguridad, los vecinos extendían los brazos, levantaban sus teléfonos celulares y agitaban globos para intentar llamar su atención.

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Pope Leo visits the Immaculate Conception Parish (Parroquia La Inmaculada) during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Santa Cruz de Succhabamba, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Los vehículos de la comitiva avanzaban entre una multitud que no dejaba de saludar. La presencia de los equipos de seguridad y las autoridades no impidió que los pobladores expresaran su emoción. Algunos agitaban banderas, mientras otros buscaban acercarse lo máximo posible al recorrido para conseguir un saludo del pontífice.

En medio de la caravana, León XIV pudo saludar a los fieles desde el vehículo que lo trasladaba. El gesto fue suficiente para provocar nuevas muestras de alegría entre quienes aguardaban su paso.

Pope Leo blesses a baby as he arrives to celebrate Mass during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Santa Cruz de Succhabamba, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Las imágenes mostraban a familias enteras reunidas en las calles, adultos mayores, jóvenes y niños que compartían una misma expectativa. Para muchos, verlo significaba tener nuevamente frente a ellos al religioso que años atrás había llegado a sus comunidades para celebrar una misa, acompañar a sus familias y compartir su fe.

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La recepción también tuvo un componente de orgullo local. Santa Cruz de Succhabamba no solo formaba parte de la agenda de una visita apostólica: era uno de los lugares que guardaban recuerdos personales de Robert Prevost y que ahora podía mostrar al mundo el vínculo que mantenía con su población.

Pope Leo blesses a baby as he arrives to celebrate Mass during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Santa Cruz de Succhabamba, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Santa Cruz, mucho más que una parada en la agenda papal

La visita a esta localidad cajamarquina tiene un significado que va más allá de una actividad religiosa. Representa el encuentro entre el Papa y una comunidad que fue parte de su recorrido pastoral en el Perú.

Su relación con Santa Cruz también permite comprender por qué León XIV decidió incluir este destino en su visita al país. No se trata de un lugar elegido únicamente por su importancia geográfica o por la posibilidad de reunir a miles de fieles. Es un territorio donde dejó recuerdos, vínculos y una historia compartida con sus habitantes.

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En esta jornada, las bandas patronales, los murales, los niños junto al helipuerto y las familias congregadas en la plaza fueron parte de una misma expresión de cariño.

People stand next to a cardboard cutout of Pope Leo, as they wait for his arrival, during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Santa Cruz de Succhabamba, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

El hombre que alguna vez llegó a Santa Cruz como Robert Prevost, obispo de Chiclayo, regresó convertido en León XIV. Pero para los habitantes de esta provincia, el cambio de vestimenta, nombre y responsabilidad no borra la memoria de quien conocieron como el padre Roberto.

Y quizás allí radica la mayor emoción de esta visita: en Santa Cruz de Succhabamba no recibieron solamente al Papa. Recibieron nuevamente a alguien que consideran parte de su historia.