Día Mundial de la Diabetes: controlar la glucosa no basta, también hay que cuidar el corazón y los riñones

Pacientes con diabetes corren alto riesgo de amputación por pie diabético si descuidan su control. (Foto: Agencia Andina)

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La diabetes tipo 2 puede desarrollarse durante años sin presentar síntomas evidentes. Por ello, la detección temprana y los controles médicos periódicos son fundamentales para evitar complicaciones que pueden afectar distintos órganos del cuerpo.

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha que busca generar conciencia sobre esta enfermedad crónica y la importancia de su prevención y tratamiento. En ese contexto, Adium Perú advierte que el abordaje de los pacientes no debe limitarse a medir los niveles de glucosa, sino que también debe considerar la salud cardiovascular, renal y el control del peso.

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¿Cuáles son los síntomas que pueden alertar sobre la diabetes?

Entre las señales que pueden advertir sobre la presencia de diabetes se encuentran la sed excesiva, la necesidad frecuente de orinar, el cansancio persistente, la visión borrosa y las heridas que tardan en cicatrizar. Sin embargo, la ausencia de estas manifestaciones no descarta la enfermedad, pues la diabetes tipo 2 puede avanzar silenciosamente.

La magnitud del problema se refleja en las cifras de salud pública. En las Américas, alrededor de 112 millones de adultos viven con diabetes, lo que representa el 13 % de la población adulta. No obstante, solo el 58 % de las personas mayores de 30 años recibe tratamiento.

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Especialistas advierten sobre amputaciones en pacientes con diabetes por falta de cuidados. (Foto: Agencia Andina)

En el Perú, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025, el 5,2 % de la población de 15 años a más señaló haber recibido alguna vez un diagnóstico médico de diabetes. La proporción fue de 6,3 % en la Costa, 4,2 % en la Selva y 2,9 % en la Sierra.

Por su parte, la Federación Internacional de Diabetes (IDF) estima que 35,4 millones de adultos de entre 20 y 79 años vivían con esta enfermedad en Centroamérica y Suramérica durante 2024.

¿Qué ocurre en el organismo cuando se desarrolla diabetes tipo 2?

La diabetes tipo 2 es la forma más frecuente de esta enfermedad. Se presenta cuando el organismo no produce suficiente insulina o no utiliza adecuadamente esta hormona, lo que dificulta mantener los niveles de glucosa en la sangre dentro de los rangos saludables.

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Cuando no existe un seguimiento médico ni un tratamiento adecuado, la enfermedad puede ocasionar daños en los vasos sanguíneos y afectar órganos como el corazón, los riñones y los ojos, además de comprometer el sistema nervioso.

Al respecto, la doctora Mayra Guerrero, diabetóloga y gerente médico de Adium Perú, advierte que los pacientes no deben esperar a presentar síntomas para consultar con un especialista.

La médica también señala que, una vez confirmado el diagnóstico, el seguimiento debe contemplar otros indicadores de salud, como la función renal, el riesgo cardiovascular y el peso, a fin de establecer un tratamiento acorde con las necesidades de cada persona.

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Obesidad y diabetes tipo 2: ¿cómo se relacionan ambas enfermedades?

La obesidad y la diabetes tipo 2 son enfermedades crónicas y multifactoriales que pueden presentarse simultáneamente. La acumulación de grasa visceral está relacionada con procesos inflamatorios y resistencia a la insulina, una condición que dificulta que el organismo regule adecuadamente los niveles de azúcar en la sangre.

Cuando ambas enfermedades coexisten, también pueden confluir otros factores de riesgo metabólico, cardiovascular y renal, lo que incrementa la posibilidad de desarrollar complicaciones.

Por ello, los especialistas recomiendan evitar los enfoques que responsabilizan exclusivamente al paciente y promover un acompañamiento médico, nutricional y psicológico que considere sus condiciones particulares.

Nuevas recomendaciones para tratar la diabetes tipo 2

Las recomendaciones internacionales para el tratamiento de la diabetes tipo 2 también han evolucionado. El consenso de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), publicado en octubre de 2026, actualiza las orientaciones de 2022 y plantea la necesidad de intervenir tempranamente.

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Una persona revisa los niveles de glucosa en su teléfono inteligente conectado a un sensor cutáneo colocado en el brazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento propone que el tratamiento no se concentre únicamente en controlar la glucosa, sino que también considere el riesgo cardiovascular y renal, el manejo del peso y otras enfermedades asociadas.

Entre las alternativas terapéuticas que pueden evaluarse según las características de cada paciente figuran los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2) y las terapias basadas en incretinas, como los agonistas de los receptores GLP-1 y los agonistas duales GLP-1 y GIP.

Estas opciones cobran especial relevancia en pacientes que presentan enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la elección del medicamento depende de la evaluación médica, los antecedentes, el perfil de riesgo, las contraindicaciones, la tolerabilidad y las posibilidades de acceso de cada persona.

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El abordaje integral también contempla una alimentación saludable, actividad física, descanso adecuado, control del peso, apoyo psicológico y educación para el autocuidado.

En ese sentido, las personas diagnosticadas con diabetes deben acudir a sus controles periódicos y consultar no solo por sus niveles de glucosa, sino también por el estado de sus riñones y corazón. La detección oportuna y el seguimiento médico permiten tomar decisiones informadas y reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo.