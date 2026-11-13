Perú

Perú moverá estos seis feriados a los lunes en 2027: La razón del cambio en el calendario

El MEF ha confirmado que la medida de traslado de feriados sigue firme para aplicarse en 2027. Sin embargo, a la fecha aún no hay norma aprobada

Persona en Paracas
Para 2027 habrían 10 fines de semana largo gracias a la medida de pase de feriados al lunes del Gobierno. - Crédito Andina
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Todo indica que el gobierno de Keiko Fujimori irá para adelante con su plan de mover los feriados a los lunes más cercanos. Según declaraciones de Elmer Cuba, el ministro de Economía y Finanzas, se reconfirma que el calendario para 2027 de estos días libres cambiará. Como se recuerda, la justificación detrás es aumentar la productividad, o mejor dicho, evitar que la semana laboral se corte y se afecten las jornadas.

Esto se dará, a pesar de que aún el gobierno no haya aprobado una medida firme para esto. Como se recuerda, esto se incluía en el pedido de facultades, pero fue sacado por el Congreso. La medida implica mover para el siguiente año los días que caigan entre martes y viernes, al lunes más próximo. Para 2027, sería seis feriados los que cambian:

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  1. El feriado del martes 29 de junio ahora pasará a ser el del lunes 28 de junio en 2027, Día de San Pedro y San Pablo
  2. El feriado del viernes 23 de julio ahora pasará a ser el del lunes 26 de julio en 2027, Día de la Fuerza Aérea del Perú
  3. El feriado del viernes 6 de agosto ahora pasará a ser el del lunes 9 de agosto en 2027, Batalla de Junín
  4. El feriado del viernes 8 de octubre ahora pasará a ser el del lunes 11 de octubre en 2027, Combate de Angamos
  5. El feriado del miércoles 8 de diciembre ahora pasará a ser el del lunes 6 de diciembre en 2027, Inmaculada Concepción
  6. El feriado del jueves 9 de diciembre ahora pasará a ser el del lunes 13 de diciembre en 2027, Batalla de Ayacucho.
familia en feriado en la plaza de armas de Lima
Revisa la lista de feriados que cambiarán en 2027, y tendrán nuevas fechas. - Crédito Andina

Feriados cambian en 2027

Los trabajadores peruanos deben tener en cuenta las nuevas fechas de los feriados que ya conocen para 2027, con tal de planificar sus actividades durante el año, como, por ejemplo, sus fechas de vacaciones, viajes, etc.

Si bien la ‘fórmula’ que usa el MEF es bastante clara y detallada, se debe aclarar que sobre los feriados del 8 y 9 de diciembre, ambos tendrían, en teoría, el mismo lunes cercano para moverse, pero en la aproximación de Infobae Perú, el segundo se considera movido para el siguiente lunes y no el anterior.

Esta ‘fórmula’ dicta que todo feriado que caiga de martes a viernes se mueva al lunes más cercano. Esto hace que los feriados que caigan de martes a jueves se muevan al lunes anterior; mientras que los que caen viernes se muevan al lunes siguiente.

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El ministro de Economía, Elmer Cuba, ha confirmado que se planea mover los feriados que caen entre semana al día lunes. Esta medida, que aplicaría desde 2027, busca evitar cortar la productividad y crear fines de semana largos.

Las excepciones

Toda regla tiene una excepción, y lo mismo aplica para los feriados. Para no cambiar radicalmente el calendario de feriados, y afectar a fechas libres relevantes para los peruanos católicos, los patriotas y a otros feriados, se ha determinado que la ‘fórmula’ para trasladar feriados tenga algunas excepciones.

Estos serán los siguientes feriados, que siempre se disfrutarán en su fecha sin moverse:

  1. Viernes 1 de enero, Año Nuevo, no se toca
  2. Jueves 25 de marzo, Semana Santa, no se toca
  3. Viernes 26 de marzo, Semana Santa, no se toca
  4. Miércoles 28 de julio, Fiestas Patrias, no se toca
  5. Jueves 29 de julio, Fiestas Patrias, no se toca
  6. Sábado 25 de diciembre no se toca, Navidad.
Elmer Cuba
Infobae Perú verifico la lista de feriados que se pasarían al lunes para 2027, según el criterio que ya detalló el MEF en el Marco Macroeconómico Multianual. - Crédito MEF

Asimismo, si bien a los siguientes feriados sí aplica el cambio de traslado en esencia, estos no se moverán por que no cumplen con caer de martes a viernes:

  1. Sábado 1 de mayo, Día del trabajo se mantiene para 2027
  2. Lunes 7 de junio, Día de la Bandera se mantiene para 2027
  3. Lunes 30 de agosto, Santa Rosa de Lima se mantiene para 2027
  4. Lunes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se mantiene para 2027.

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Feriados en PerúTraslado de FeriadosFeriados 2027MEFperu-economia

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