Perú

¿Qué vías estarán cerradas en Chiclayo por la visita del papa León XIV?

Bolognesi, Luis Gonzáles, Pedro Ruiz y Sáenz Peña integran el perímetro donde no podrán circular autos particulares, taxis ni motocicletas sin permiso especial

Un hombre con vestidura blanca junta las manos en oración frente a una multitud con teléfonos iluminados en un estadio nocturno
El papa León XIV saluda con las manos juntas a los jóvenes congregados en el Estadio Nacional de Lima durante un encuentro con universitarios. (Vatican Media)
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La visita del Papa León XIV a Chiclayo activó un plan de seguridad que incluye el cierre total del tránsito vehicular en el cuadrante central delimitado por las avenidas Bolognesi, Luis Gonzáles, Pedro Ruiz y Sáenz Peña. La medida busca ordenar el desplazamiento de fieles y garantizar los accesos a las actividades previstas en la ciudad.

Las restricciones alcanzan a vehículos particulares, taxis y unidades que no cuenten con autorización. Los peatones podrán ingresar al perímetro controlado con su Documento Nacional de Identidad (DNI), mientras que residentes, proveedores y transporte turístico deberán cumplir requisitos específicos para circular en los días previos y durante las actividades oficiales.

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¿Qué avenidas y calles tendrán restricciones vehiculares?

El cuadrante de seguridad comprende las avenidas Bolognesi, Luis Gonzáles, Pedro Ruiz y Sáenz Peña, que forman el perímetro del centro de Chiclayo. Dentro de ese espacio se impedirá el ingreso de vehículos no autorizados, con controles policiales y municipales en los accesos principales.

La avenida Luis Gonzáles tendrá restricciones en el tramo entre las calles Elías Aguirre y San José, una zona que conecta con el parque principal y la Catedral de Santa María. En Pedro Ruiz se dispondrán desvíos para los conductores que se dirijan hacia el centro, mientras que Sáenz Peña integrará el cerco vial durante el recorrido del pontífice.

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  • Avenida Bolognesi: cierre como parte del perímetro de seguridad.
  • Avenida Luis Gonzáles: restricción, en especial entre Elías Aguirre y San José.
  • Avenida Pedro Ruiz: acceso limitado y desvíos hacia rutas periféricas.
  • Avenida Sáenz Peña: bloqueo vehicular dentro del cuadrante establecido.
Folleto con la imagen de un pontífice, íconos de autobús y automóvil, y textos con instrucciones de acceso hacia las Pampas de Pimentel
Un folleto informativo de la Diócesis de Chiclayo detalla las rutas de acceso y los requisitos de transporte para la misa en las Pampas de Pimentel.

¿Desde qué hora comenzarán los cierres de tránsito?

La Municipalidad Provincial de Chiclayo confirmó que el 13 y el 14 de noviembre habrá restricción total de vehículos dentro del cuadrante de seguridad. La disposición se mantendrá durante las actividades previstas en el centro y los controles se reforzarán según los desplazamientos de la comitiva papal.

Para la Solemne Coronación de la Virgen Inmaculada, programada para el sábado 14 de noviembre en el atrio de la Catedral de Santa María, el ingreso de asistentes comenzará desde las 00:00 horas. Las personas deberán presentar DNI y código QR de inscripción, mientras que los trabajadores de los negocios ubicados en el sector tendrán que acreditar su vínculo con el establecimiento.

El cronograma informado no precisa una hora única de reapertura para cada vía. Por ese motivo, los conductores deberán prever que la circulación en el centro histórico permanecerá limitada durante buena parte de las jornadas del viernes y sábado, sobre todo en las franjas previas y posteriores a los actos religiosos.

¿Qué rutas alternas podrán utilizar los conductores?

Las autoridades no difundieron un plano con desvíos específicos para todas las calles afectadas por el cuadrante central. La recomendación es evitar las avenidas Bolognesi, Luis Gonzáles, Pedro Ruiz y Sáenz Peña, además de no intentar ingresar hacia el parque principal desde las calles cercanas a la Catedral.

Los vehículos que se desplacen por zonas externas al perímetro deberán optar por vías alejadas del centro y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito. En los puntos donde se interrumpa la marcha, los conductores tendrán que tomar los desvíos habilitados de manera temporal por la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

También habrá controles en las rutas vinculadas con el itinerario papal. El viernes 13 de noviembre, el traslado hacia las Pampas de Pimentel contemplará sectores como las avenidas Fitzcarrald, Víctor Raúl, Gran Chimú, la prolongación Grau, Mariscal Castilla y la carretera a Pimentel. En esos tramos podrían aplicarse cortes momentáneos.

¿Cómo funcionará el transporte público durante la visita papal?

El transporte público no podrá ingresar libremente al cuadrante de seguridad del centro de Chiclayo durante las restricciones. Las unidades deberán dejar y recoger pasajeros fuera de los accesos controlados, por lo que los usuarios tendrán que completar a pie el trayecto hacia la Catedral y otros puntos de concentración.

Para los asistentes a la misa campal en las Pampas de Pimentel, se anunciaron coordinaciones con empresas de transporte para incorporar buses de mayor capacidad. Los peregrinos podrán llegar en vehículos hasta el óvalo de Pimentel y continuar hacia los accesos habilitados para la explanada.

  • Los adultos mayores y las personas con discapacidad tendrán un punto de concentración en el Paseo del Deporte.
  • Sacerdotes, religiosas, acólitos y grupos organizados contarán con lugares de reunión definidos.
  • Los asistentes deberán anticipar demoras por controles, caminatas y cierres temporales.
  • Las autoridades recomiendan usar servicios formales y abordar unidades en terminales autorizados.

¿Qué zonas estarán restringidas para vehículos particulares?

Los vehículos particulares no tendrán acceso al cuadrante delimitado por Bolognesi, Luis Gonzáles, Pedro Ruiz y Sáenz Peña durante los días de restricción total. La prohibición también alcanza a taxis y motocicletas que no estén incluidos en las excepciones previstas por la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

El municipio prevé ingresos diferenciados para residentes del sector, vehículos oficiales, unidades de abastecimiento y transporte turístico que lleve pasajeros a hoteles del área. Los vecinos deberán portar DNI; los proveedores tendrán que identificarse y colocar un aviso visible en el parabrisas; y las unidades turísticas deberán exhibir documentación del hospedaje.

Fuera del centro, las inmediaciones de las Pampas de Pimentel, el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo estarán sujetas a controles y cortes temporales. El alcance de esas restricciones dependerá de la agenda y de los movimientos de seguridad.

¿Qué recomendaciones deben seguir los conductores y peatones?

Los conductores deben evitar el centro de Chiclayo si no necesitan ingresar a esa zona, planificar recorridos con anticipación y respetar los desvíos que indiquen los agentes. También deberán abstenerse de estacionar en áreas cercanas al cuadrante de seguridad, ya que los controles pueden impedir el acceso o la salida de vehículos durante varias horas.

Los peatones deberán llevar su DNI para ingresar al perímetro restringido. Quienes asistan a la ceremonia de la Catedral el sábado 14 de noviembre tendrán que sumar el código QR de inscripción. Las personas que trabajen dentro del cuadrante deberán portar una credencial o documento que acredite su actividad en el lugar.

La Municipalidad Provincial de Chiclayo informó que las restricciones principales corresponden al viernes 13 y sábado 14 de noviembre. La agenda oficial sitúa las actividades del domingo 15 fuera de la ciudad, por lo que no se difundió un cierre general del cuadrante central para esa jornada.

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