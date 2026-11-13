Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 13 de noviembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.
Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.
Últimas actualizaciones
Cinco sismos se registraron en Junín, Moquegua y Arequipa durante el 12 de noviembre
El primer movimiento ocurrió a la 01:00:30, a 14 kilómetros al norte de Huasicancha, en la provincia de Huancayo, región Junín. El evento alcanzó una magnitud de 3,4 y tuvo una profundidad de 11 kilómetros, según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0780.
Minutos después, a la 01:03:52, se produjo otro sismo en el mismo sector. El Instituto Geofísico del Perú precisó que tuvo una magnitud de 3,3, una profundidad de 11 kilómetros y un epicentro situado a 14 kilómetros al noroeste de Huasicancha. En ambos casos, la intensidad fue de II-III en esa localidad.
El tercer reporte correspondió a un movimiento de magnitud 3,5 registrado a las 10:51:59. El epicentro se ubicó a 19 kilómetros al norte de Ilo, en la región Moquegua, y el foco sísmico estuvo a 46 kilómetros de profundidad. La intensidad alcanzó el nivel II-III en Ilo.
Durante la noche se registraron dos sismos más en Arequipa. El primero ocurrió a las 21:14:00, con una magnitud de 3,5 y una profundidad de 11 kilómetros. Su referencia fue una zona situada a 16 kilómetros al suroeste de Maca, en la provincia de Caylloma, donde la intensidad fue de II-III.
El último evento informado por el IGP se produjo a las 21:32:02. Alcanzó una magnitud de 3,9, con una profundidad de 49 kilómetros, y tuvo como referencia un punto localizado a 24 kilómetros al norte de Mollendo, en la provincia de Islay. La intensidad fue de III en esa ciudad de Arequipa.
La placa de Nazca explica gran parte de la actividad sísmica del territorio peruano
Perú se encuentra en el borde occidental de América del Sur, frente a una zona donde interactúan la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Ese contacto acumula tensión en el subsuelo y, cuando la energía se libera, puede originar movimientos telúricos de distinta intensidad.
La placa de Nazca es una estructura oceánica ubicada en el Pacífico oriental, frente a las costas de Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Su desplazamiento hacia el este provoca que se introduzca bajo la placa Sudamericana, un proceso geológico conocido como subducción.
El movimiento entre ambas placas es lento y continuo, aunque la fricción puede bloquear sectores de contacto durante períodos prolongados. Cuando la presión acumulada supera la resistencia de las rocas, se produce una ruptura que libera energía y genera un sismo.
La subducción también está relacionada con la formación de la cordillera de los Andes y la presencia de volcanes en varias zonas andinas. Los temblores no se concentran en una sola región: pueden ocurrir frente al litoral, en áreas de la sierra o en sectores de la Amazonía.
Qué hacer durante un terremoto si se vive en un edificio
Quienes viven en departamentos deben priorizar la protección dentro de la vivienda mientras dure el movimiento. Correr hacia las escaleras, los pasadizos o los ascensores puede aumentar el riesgo de caídas, golpes o exposición a objetos que se desprendan.
Las zonas más adecuadas son aquellas alejadas de ventanas, espejos, balcones, estanterías y muebles altos. Si existe una mesa firme, se puede buscar refugio debajo de ella y proteger la cabeza y el cuello con los brazos, una mochila o un cojín.
Entre las medidas recomendadas para actuar durante un sismo se encuentran:
- Mantener la calma y aplicar el plan de emergencia familiar.
- Alejarse de ventanas, vidrios, espejos y objetos inestables.
- No usar ascensores ni bajar por las escaleras mientras el movimiento continúe.
- Proteger la cabeza y el cuello ante posibles desprendimientos.
- Evacuar después del sismo solo si las autoridades lo indican.
- No regresar al inmueble si presenta grietas, daños estructurales o desprendimientos visibles.
Una vez que termine el movimiento, es necesario verificar si hay personas heridas y revisar las instalaciones de gas, electricidad y agua. Si se detectan fugas, daños o riesgos dentro de la vivienda, corresponde cortar los suministros cuando sea seguro hacerlo y dirigirse hacia una zona de reunión previamente identificada.
La mochila de emergencia debe estar lista para las primeras horas posteriores a un sismo
La mochila de emergencia permite cubrir necesidades básicas después de un terremoto. Debe estar en un lugar accesible para todos los integrantes de la familia y revisarse con frecuencia para reemplazar agua, alimentos, medicamentos u otros productos vencidos.
Su contenido varía de acuerdo con las condiciones de cada hogar. Las familias con bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con tratamientos médicos deben sumar artículos específicos para responder a sus necesidades inmediatas.
Entre los elementos que se recomienda incluir figuran:
- Agua embotellada y alimentos no perecibles.
- Linterna, radio portátil y pilas adicionales.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.
- Mascarillas, alcohol, jabón, toallas húmedas y papel higiénico.
- Copias de documentos personales en una bolsa impermeable.
- Abrigo, manta, silbato, cargador portátil y dinero en efectivo.
- Llaves de repuesto, encendedor y artículos para bebés o mascotas.
En las zonas costeras, un sismo fuerte o prolongado puede requerir una evacuación preventiva ante la posibilidad de un tsunami. La población debe conocer las rutas señalizadas, mantener despejadas las salidas y seguir únicamente los avisos de las autoridades y de los canales oficiales.