Perú

Chiclayo brilla más que nunca: ¿Cómo viven la llegada del papa León XIV?

Fieles de Lambayeque llevaron imágenes religiosas a la plaza central y participaron de actividades previas al arribo del pontífice, previsto para el viernes

Cobertura periodística de Latina Noticias en vivo sobre la congregación de ciudadanos en Chiclayo ante la visita del papa León XIV. El despacho televisivo muestra a feligreses reunidos en espacios públicos, imágenes religiosas de diversas parroquias de la región de Lambayeque y el avance de la comitiva papal resguardada por fuerzas de seguridad, mientras los asistentes participan en vigilias y entrevistas en las calles.
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La plaza central de Chiclayo reunió a cientos de fieles que participaron de una jornada religiosa previa a la visita del papa León XIV. Las parroquias de distintos puntos de Lambayeque trasladaron sus imágenes hasta el centro de la ciudad, donde familias, jóvenes y adultos formaron filas para rezar, pedir por sus seres queridos y agradecer.

La expectativa se concentró en la llegada prevista para el viernes del pontífice, quien fue pastor de la diócesis chiclayana antes de asumir la conducción de la Iglesia católica. Para muchos habitantes, el viaje representa el regreso de una figura a la que identifican con la vida religiosa y social de la ciudad.

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El recibimiento comenzó antes de que León XIV arribara al norte peruano. En las calles, los preparativos incluyeron banderas con los colores del Vaticano, actividades culturales y dispositivos para acompañar el recorrido que tendrá como uno de sus puntos centrales la llamada avenida del Papa.

Pantalla dividida con una caravana nocturna a la izquierda y andas con figuras religiosas frente a un grupo de fieles a la derecha
Una emisión televisiva desde Lambayeque presenta la Cruz de Motupe y el recorrido de un vehículo papal entre los fieles.

Las imágenes religiosas convocaron a fieles de toda Lambayeque

El Divino Niño del Milagro, la Cruz de Motupe y una imagen de la Virgen fueron instalados en la plaza central como parte de las celebraciones. Los organizadores también aguardaban la llegada del Cristo de Ayavaca, una de las representaciones religiosas que debía sumarse a la concentración de devotos.

Pantalla dividida con una caravana de vehículos y una multitud de noche, junto a fieles reunidos frente a una imagen religiosa iluminada
Una transmisión televisiva presenta la caravana del papa León XIV y la concentración de fieles con imágenes religiosas en la plaza central de Chiclayo.

La Cruz de Motupe generó una de las mayores convocatorias de la jornada. La fila para acercarse a la imagen rodeó parte de la plaza y reunió a personas que esperaban varios minutos para hacer una oración o dejar una muestra de agradecimiento. La devoción por esta cruz trasciende los límites de Chiclayo y convoca cada año a peregrinos de distintas regiones del país.

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En el lugar coincidieron las expresiones de fe con una celebración popular. Mientras los asistentes se acercaban a las imágenes, un concierto acompañó las actividades en el parque central. La escena reunió a familias completas, grupos de amigos y visitantes que quisieron ser parte de la previa de la visita papal.

Multitud de personas congregadas de noche en una plaza pública con edificios iluminados y cintillos informativos de una transmisión televisiva
Una multitud de devotos espera en una plaza de Chiclayo para acercarse a la Cruz de Motupe y realizar oraciones durante la jornada religiosa.

Los niños también siguieron los preparativos para recibir al pontífice

La presencia de menores fue una de las postales de la jornada. Una niña expresó su deseo de que el papa llegue “con muchas bendiciones y que nos dé bendiciones a todos los peruanos”. Sus palabras resumieron la expectativa de quienes aguardaban la visita como un acontecimiento religioso y comunitario.

Otra familia llegó al centro de Chiclayo después de un entrenamiento de fútbol. Una madre explicó que decidió acercarse con sus hijos para conocer los preparativos instalados en la avenida por la que pasará la comitiva papal. El recorrido, los adornos y el movimiento en torno a la plaza despertaron la curiosidad de los más chicos.

Uno de los niños dijo que siente afecto por León XIV porque “él era peruano”, en referencia al vínculo que el pontífice mantuvo con el país durante su trabajo pastoral. La frase reflejó la cercanía que varios vecinos atribuyen a su paso por la diócesis chiclayana, una etapa que volvió a estar presente en las conversaciones de quienes participaron de la celebración.

Un reportero acerca un micrófono a un niño que sonríe en medio de varias personas, con un rótulo informativo en la parte inferior
Un reportero entrevista a un niño en Lambayeque durante la cobertura informativa sobre la expectativa por la visita del papa León XIV a Chiclayo.

Las calles de Chiclayo se preparan para una visita que moviliza a la ciudad

Entre los asistentes predominó la idea de que la visita del Papa será uno de los eventos más convocantes para Chiclayo en los últimos años. Un vecino aseguró que la emoción se comparte en distintos barrios y que los preparativos ya modificaron la rutina de la ciudad.

Pantalla dividida con una caravana vehicular nocturna a la izquierda y varias personas sonrientes que saludan con la mano a la derecha
Un grupo de personas saluda durante la transmisión del paso de la comitiva papal por las calles céntricas de Chiclayo.

Chiclayo de por sí ya brilla, pero hoy con la avenida del Papa brilla muchísimo más”, afirmó el hombre al observar los arreglos en las calles. También destacó la presencia de los colores del Vaticano en edificios públicos y espacios urbanos cercanos a la zona por donde se espera el paso del pontífice.

La municipalidad y las parroquias participaron de los preparativos para recibir a los visitantes que llegarán desde otras localidades de Lambayeque. La movilización religiosa se extiende desde el centro urbano hacia otros puntos previstos para las actividades, entre ellos las Pampas de Pimentel, donde también se espera una importante concentración de fieles.

Pantalla dividida con un desfile nocturno rodeado por el público y una mujer que declara ante un micrófono de prensa
Una emisión de noticias divide la pantalla entre el avance de una caravana papal nocturna y una entrevista en vivo a una ciudadana en Chiclayo.

La llegada al Perú reforzó la expectativa en el norte del país

La llegada de León XIV a territorio peruano fue seguida con atención desde Chiclayo. Vecinos reunidos en la plaza observaron las imágenes de su recepción, que incluyó el saludo a niños y a otras personas presentes, además de la interpretación del himno nacional.

Ese primer contacto del pontífice con el país fue tomado como un anticipo de la jornada que se prepara en el norte. En Chiclayo, los fieles esperan que el Papa vuelva a caminar por espacios vinculados con su labor pastoral y mantenga un encuentro con una comunidad que conserva recuerdos de su paso por la diócesis.

Pantalla dividida con una caravana vehicular nocturna a la izquierda y personas con una bandera celeste con escudo a la derecha
Una emisión en vivo cubre el paso de la comitiva papal en Chiclayo mientras los asistentes saludan en las calles con una bandera local.

Antes de viajar a Lambayeque, León XIV tenía previsto dirigirse a las autoridades reunidas en el Gran Teatro Nacional. Después, la atención se trasladará a Chiclayo, donde las filas frente a las imágenes religiosas, las celebraciones en la plaza y los preparativos en la avenida del Papa ya anticipan el recibimiento que los vecinos organizan para el viernes.

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