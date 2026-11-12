Qué hacer para prevenir posibles golpes de calor antes las misas que desarrollará el Papa León XIV

Robert Francis Prevost comparte actividades comunitarias y un almuerzo con pobladores locales durante sus años de servicio pastoral en el Perú.

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Las misas y actividades públicas previstas durante la visita del papa León XIV al Perú convocarán a miles de personas en espacios abiertos, entre ellos la Base Aérea Las Palmas, en Surco. La exposición prolongada al sol, las esperas y las dificultades para desplazarse dentro de un recinto lleno pueden elevar el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y golpes de calor.

El cuidado debe comenzar antes de salir de casa. La sed no siempre aparece al mismo tiempo que la deshidratación, por lo que conviene beber agua de forma regular desde las horas previas al traslado. Esta medida requiere especial atención en adultos mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades cardíacas, respiratorias, renales o metabólicas.

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También resulta aconsejable revisar el pronóstico del tiempo, calcular la duración del viaje y acordar un punto de encuentro con familiares o acompañantes. En una concentración multitudinaria, una persona que se siente mal puede tener dificultades para comunicarse o encontrar a su grupo. Llevar el teléfono cargado, documentos de identidad y los contactos de emergencia anotados puede facilitar la respuesta ante una situación imprevista.

Una multitud asiste a la explanada de la Base Aérea Las Palmas frente al estrado con una cruz blanca durante la cobertura televisiva del evento religioso.

La ropa, la comida y el agua deben adaptarse a una jornada al aire libre

La elección de la vestimenta puede influir en la tolerancia al calor. Se recomienda usar prendas holgadas, livianas y de colores claros, que permitan la ventilación del cuerpo. El calzado debe ser cerrado, cómodo y ya utilizado con anterioridad, para evitar heridas o molestias después de varias horas de pie.

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La protección frente al sol debe incluir sombrero o gorra de ala ancha, lentes con filtro adecuado y protector solar. El producto debe aplicarse antes de salir y renovarse según las indicaciones del envase, en especial si la jornada se extiende. Una sombrilla permitida por la organización puede ofrecer sombra, aunque es necesario verificar previamente las restricciones de acceso al recinto.

En cuanto a los alimentos, conviene comer de manera habitual y elegir opciones fáciles de transportar, selladas y resistentes a las altas temperaturas. Galletas de soda, frutas enteras como manzanas o mandarinas y productos no perecibles pueden ser alternativas. Es preferible evitar comidas preparadas que permanezcan varias horas sin refrigeración, ya que podrían causar problemas gastrointestinales y agravar la pérdida de líquidos.

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Una persona organiza elementos de protección solar, hidratación y medicamentos sobre una mesa antes de acudir a una concentración comunitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación regular es una de las principales medidas de prevención

Durante las celebraciones, el agua debe consumirse en pequeñas cantidades a intervalos frecuentes. Beber antes de sentir sed ayuda a reponer el líquido que el organismo pierde a través de la transpiración. Los tomatodos o termos permiten llevar agua fresca y reducen la necesidad de buscar puestos de venta o abastecimiento dentro del lugar.

Los sueros orales pueden ser una opción si existe una recomendación médica previa o si hay signos de deshidratación leve. En cambio, es aconsejable limitar las bebidas alcohólicas, energizantes, muy azucaradas o con alto contenido de cafeína, ya que pueden afectar la hidratación o aumentar el malestar durante una exposición prolongada al calor.

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Un adulto mayor peruano se protege de la radiación solar en la banca de un parque durante una jornada de altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir el riesgo, las personas deben aprovechar cualquier área sombreada o ventilada, evitar esfuerzos innecesarios y no permanecer bajo el sol de forma continua si el recinto permite moverse. Quienes asistan en grupo pueden turnarse para buscar agua, identificar rutas de salida y acompañar a niños, adultos mayores o personas con movilidad reducida.

Consejos prácticos para llevar a la misa

Llevar un tomatodo con agua y, si es posible, una segunda reserva.

Usar ropa clara, suelta y calzado cómodo.

Aplicar protector solar antes de salir y renovarlo durante la jornada.

Consumir alimentos seguros, sellados y que no requieran frío.

Portar medicamentos de uso habitual, recetas e información médica relevante.

Identificar los puestos de salud, ambulancias y brigadas de asistencia al ingresar.

Mantener alcohol en gel o pañitos húmedos para la higiene personal.

Evitar dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Una fila de personas espera al aire libre junto a carpas de atención sanitaria y vehículos de emergencia en la Base Aérea Las Palmas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas de alarma requieren una respuesta inmediata y sin demoras

El agotamiento por calor puede manifestarse con dolor de cabeza, mareos, debilidad, cansancio, náuseas, calambres, palpitaciones o sudoración intensa. Ante estas señales, la persona debe dejar de caminar o permanecer de pie, alejarse del sol y buscar un sitio fresco, con sombra o ventilación. No conviene minimizar el cuadro ni esperar a que desaparezca por sí solo.

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La confusión, el desmayo, la pérdida de coordinación, la piel muy caliente o la alteración del estado de conciencia pueden indicar una situación más grave. En esos casos, es necesario pedir asistencia médica de inmediato y acudir al puesto de salud más cercano. Mientras llega ayuda, se puede aflojar la ropa, aplicar paños húmedos y frescos en el cuello, las axilas y la frente, y facilitar la ventilación.

Dos socorristas atienden a un hombre en un puesto sanitario con ventilación y compresas frías para tratar los síntomas del agotamiento por calor durante un festival al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la persona está consciente y puede tragar con normalidad, puede beber agua en pequeños sorbos. No debe recibir líquidos si está desorientada, inconsciente, convulsiona o tiene dificultad para deglutir, debido al riesgo de atragantamiento. Tampoco se recomienda administrarle medicamentos por cuenta propia ni obligarla a continuar con la actividad.

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Las personas con asma, epilepsia, diabetes, hipertensión, cardiopatías u otras enfermedades crónicas deben consultar con su médico antes de asistir si tienen dudas sobre la exposición al calor o las largas esperas. Deben llevar los fármacos necesarios, el inhalador si corresponde y una identificación que informe sobre su condición. La misa de despedida del pontífice está prevista para el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, donde los asistentes deberán seguir las indicaciones de las autoridades y del personal sanitario desplegado.