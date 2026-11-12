Perú

Qué hacer para prevenir posibles golpes de calor antes las misas que desarrollará el Papa León XIV

Hidratación previa, ropa ligera, protección contra el sol e identificación de los puestos médicos son algunas de las medidas recomendadas para quienes asistan a las celebraciones multitudinarias en Perú

Dos fotografías contiguas muestran a un hombre con una cruz en el cuello junto a varios niños y sentado a una mesa bajo un techo de ramas
Robert Francis Prevost comparte actividades comunitarias y un almuerzo con pobladores locales durante sus años de servicio pastoral en el Perú.
Guardar

Las misas y actividades públicas previstas durante la visita del papa León XIV al Perú convocarán a miles de personas en espacios abiertos, entre ellos la Base Aérea Las Palmas, en Surco. La exposición prolongada al sol, las esperas y las dificultades para desplazarse dentro de un recinto lleno pueden elevar el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y golpes de calor.

El cuidado debe comenzar antes de salir de casa. La sed no siempre aparece al mismo tiempo que la deshidratación, por lo que conviene beber agua de forma regular desde las horas previas al traslado. Esta medida requiere especial atención en adultos mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades cardíacas, respiratorias, renales o metabólicas.

PUBLICIDAD

También resulta aconsejable revisar el pronóstico del tiempo, calcular la duración del viaje y acordar un punto de encuentro con familiares o acompañantes. En una concentración multitudinaria, una persona que se siente mal puede tener dificultades para comunicarse o encontrar a su grupo. Llevar el teléfono cargado, documentos de identidad y los contactos de emergencia anotados puede facilitar la respuesta ante una situación imprevista.

Multitud de personas al aire libre frente a una estructura blanca con una cruz superior y gráficos informativos de transmisión televisiva
Una multitud asiste a la explanada de la Base Aérea Las Palmas frente al estrado con una cruz blanca durante la cobertura televisiva del evento religioso.

La ropa, la comida y el agua deben adaptarse a una jornada al aire libre

La elección de la vestimenta puede influir en la tolerancia al calor. Se recomienda usar prendas holgadas, livianas y de colores claros, que permitan la ventilación del cuerpo. El calzado debe ser cerrado, cómodo y ya utilizado con anterioridad, para evitar heridas o molestias después de varias horas de pie.

PUBLICIDAD

La protección frente al sol debe incluir sombrero o gorra de ala ancha, lentes con filtro adecuado y protector solar. El producto debe aplicarse antes de salir y renovarse según las indicaciones del envase, en especial si la jornada se extiende. Una sombrilla permitida por la organización puede ofrecer sombra, aunque es necesario verificar previamente las restricciones de acceso al recinto.

En cuanto a los alimentos, conviene comer de manera habitual y elegir opciones fáciles de transportar, selladas y resistentes a las altas temperaturas. Galletas de soda, frutas enteras como manzanas o mandarinas y productos no perecibles pueden ser alternativas. Es preferible evitar comidas preparadas que permanezcan varias horas sin refrigeración, ya que podrían causar problemas gastrointestinales y agravar la pérdida de líquidos.

Manos sobre una mesa con una botella de agua, protector solar, sombrero, lentes de sol, documentos, teléfono, una manzana y una mochila.
Una persona organiza elementos de protección solar, hidratación y medicamentos sobre una mesa antes de acudir a una concentración comunitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación regular es una de las principales medidas de prevención

Durante las celebraciones, el agua debe consumirse en pequeñas cantidades a intervalos frecuentes. Beber antes de sentir sed ayuda a reponer el líquido que el organismo pierde a través de la transpiración. Los tomatodos o termos permiten llevar agua fresca y reducen la necesidad de buscar puestos de venta o abastecimiento dentro del lugar.

Los sueros orales pueden ser una opción si existe una recomendación médica previa o si hay signos de deshidratación leve. En cambio, es aconsejable limitar las bebidas alcohólicas, energizantes, muy azucaradas o con alto contenido de cafeína, ya que pueden afectar la hidratación o aumentar el malestar durante una exposición prolongada al calor.

Un hombre de edad avanzada con camisa clara se toca la frente sentado en una banca de madera en un parque bajo el sol directo.
Un adulto mayor peruano se protege de la radiación solar en la banca de un parque durante una jornada de altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir el riesgo, las personas deben aprovechar cualquier área sombreada o ventilada, evitar esfuerzos innecesarios y no permanecer bajo el sol de forma continua si el recinto permite moverse. Quienes asistan en grupo pueden turnarse para buscar agua, identificar rutas de salida y acompañar a niños, adultos mayores o personas con movilidad reducida.

Consejos prácticos para llevar a la misa

  • Llevar un tomatodo con agua y, si es posible, una segunda reserva.
  • Usar ropa clara, suelta y calzado cómodo.
  • Aplicar protector solar antes de salir y renovarlo durante la jornada.
  • Consumir alimentos seguros, sellados y que no requieran frío.
  • Portar medicamentos de uso habitual, recetas e información médica relevante.
  • Identificar los puestos de salud, ambulancias y brigadas de asistencia al ingresar.
  • Mantener alcohol en gel o pañitos húmedos para la higiene personal.
  • Evitar dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados.
Personas de espaldas hacen una fila en una explanada junto a carpas blancas con personal sanitario y una ambulancia al fondo.
Una fila de personas espera al aire libre junto a carpas de atención sanitaria y vehículos de emergencia en la Base Aérea Las Palmas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas de alarma requieren una respuesta inmediata y sin demoras

El agotamiento por calor puede manifestarse con dolor de cabeza, mareos, debilidad, cansancio, náuseas, calambres, palpitaciones o sudoración intensa. Ante estas señales, la persona debe dejar de caminar o permanecer de pie, alejarse del sol y buscar un sitio fresco, con sombra o ventilación. No conviene minimizar el cuadro ni esperar a que desaparezca por sí solo.

La confusión, el desmayo, la pérdida de coordinación, la piel muy caliente o la alteración del estado de conciencia pueden indicar una situación más grave. En esos casos, es necesario pedir asistencia médica de inmediato y acudir al puesto de salud más cercano. Mientras llega ayuda, se puede aflojar la ropa, aplicar paños húmedos y frescos en el cuello, las axilas y la frente, y facilitar la ventilación.

Dos socorristas atienden a un hombre sentado bajo una carpa con un abanico y un paño. Delante hay una botella, un teléfono y una tarjeta médica.
Dos socorristas atienden a un hombre en un puesto sanitario con ventilación y compresas frías para tratar los síntomas del agotamiento por calor durante un festival al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la persona está consciente y puede tragar con normalidad, puede beber agua en pequeños sorbos. No debe recibir líquidos si está desorientada, inconsciente, convulsiona o tiene dificultad para deglutir, debido al riesgo de atragantamiento. Tampoco se recomienda administrarle medicamentos por cuenta propia ni obligarla a continuar con la actividad.

Las personas con asma, epilepsia, diabetes, hipertensión, cardiopatías u otras enfermedades crónicas deben consultar con su médico antes de asistir si tienen dudas sobre la exposición al calor o las largas esperas. Deben llevar los fármacos necesarios, el inhalador si corresponde y una identificación que informe sobre su condición. La misa de despedida del pontífice está prevista para el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, donde los asistentes deberán seguir las indicaciones de las autoridades y del personal sanitario desplegado.

Temas Relacionados

Papa León XIVPapa León XIV en PerúRobert Prevostsalud en Perúperu-salud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un viaje de Cajamarca a Lima y una canción para el Papa León XIV: Conoce la historia de Iker quien anhela cumplir un deseo frente al sucesor de Pedro

El estudiante de 12 años buscó interpretar ante Robert Prevost unos versos que nombran al seco de cabrito, el ceviche, el tacacho y los picarones

Un viaje de Cajamarca a Lima y una canción para el Papa León XIV: Conoce la historia de Iker quien anhela cumplir un deseo frente al sucesor de Pedro

Papa León XIV en Perú: Conoce la historia de cómo el Sumo Pontífice dejó las matemáticas para seguir el llamado de Dios y encontró en Perú su hogar pastoral

De una infancia marcada por juegos de celebración religiosa a una misión de más de 20 años en Perú, el camino de León XIV incluyó formación agustina, trabajo pastoral y un vínculo estrecho con Chiclayo

Papa León XIV en Perú: Conoce la historia de cómo el Sumo Pontífice dejó las matemáticas para seguir el llamado de Dios y encontró en Perú su hogar pastoral

Chiclayo brilla más que nunca: ¿Cómo viven la llegada del papa León XIV?

Fieles de Lambayeque llevaron imágenes religiosas a la plaza central y participaron de actividades previas al arribo del pontífice, previsto para el viernes

Chiclayo brilla más que nunca: ¿Cómo viven la llegada del papa León XIV?

Agenda de hoy, jueves 12 de noviembre del Papa León XIV en Lima: encuentro con los obispos y jóvenes en el Estadio Nacional

La agenda del jueves incluye una parada en Las Nazarenas, un acto sobre el futuro peruano y una actividad multitudinaria desde las 18:00 horas

Agenda de hoy, jueves 12 de noviembre del Papa León XIV en Lima: encuentro con los obispos y jóvenes en el Estadio Nacional

Qué ocurrió un 12 de noviembre y por qué está estrechamente ligado a Ricardo Belmont, actual líder del partido Obras

La jornada recuerda la creación de Cayma, el nacimiento de José Antonio Roca y Boloña, el triunfo electoral de Ricardo Belmont y dos conmemoraciones nacionales

Qué ocurrió un 12 de noviembre y por qué está estrechamente ligado a Ricardo Belmont, actual líder del partido Obras
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte, Manuel Merino, José Jerí y Balcázar reaparecen en el Gran Teatro Nacional por el papa León XIV

Dina Boluarte, Manuel Merino, José Jerí y Balcázar reaparecen en el Gran Teatro Nacional por el papa León XIV

El papa León XIV elogia la labor de las mujeres que sostienen comedores populares y ollas comunes en Perú

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV recibe saludo protocolar de Keiko Fujimori: el momento de casi medio minuto en su bienvenida al Perú

Vocero de los obispos peruanos respalda que Keiko Fujimori no despida al papa León XIV: “Cada uno tiene su espacio”

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez dejó los anabólicos para tener una hija con Karla Tarazona: su médico explica cuánto tardaría en recuperar su fertilidad

Christian Domínguez dejó los anabólicos para tener una hija con Karla Tarazona: su médico explica cuánto tardaría en recuperar su fertilidad

Magaly Medina expresa su emoción por la llegada del papa León XIV al Perú: “Todos estamos un poco conmovidos”

Carlos Alcántara revela las fuertes peleas con su esposa antes de separarse tras 31 años: “Empecé a vivir en el cuarto de huéspedes”

Kenji Fujimori niega ante Andrea Llosa las denuncias de Susana Higuchi contra Alberto Fujimori

Susy Díaz revela que Florcita Polo está endeudada con dos bancos y no tiene dinero que ganó con marcas: “¿Quién te está sangrando?”

DEPORTES

DT de Panamá preocupado por la escasa continuidad de Jorge Gutiérrez en Universitario: “Sí que es un problema”

DT de Panamá preocupado por la escasa continuidad de Jorge Gutiérrez en Universitario: “Sí que es un problema”

A qué hora juega Perú vs Bolivia: partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

DT de Bolivia, sorprendido por cómo la selección peruana “está intentando copiar nuestro modelo de trabajo” aludiendo al traslado a la altura

André Carrillo se quiebra al recordar el gol que le dio a Al Hilal la Champions League asiática: “Hasta me pongo a llorar”

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan a octavos de final del Challenger de Lima 2026: rivales y programación