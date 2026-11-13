Perú

Papa León XIV sale al balcón de la Nunciatura y agradece a los fieles: “Muchas gracias por esta presencia tan hermosa”

El santo padre agradeció la presencia y el entusiasmo de quienes llegaron hasta la sede diplomática. León XIV pidió abrir el corazón y escuchar la palabra de Dios con fidelidad

El papa León XIV salió nuevamente al balcón de la Nunciatura Apostólica para saludar a los fieles reunidos en los exteriores (Créditos: Latina)
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La voz de cientos de fieles volvió a escucharse frente a la Nunciatura Apostólica de Lima durante la noche del jueves 12 de noviembre. “Esta es la juventud del papa”, corearon los presentes mientras esperaban una nueva aparición de León XIV, quien finalmente salió al balcón de la sede diplomática para dirigirse a quienes permanecían en los exteriores y agradecerles por las muestras de afecto.

El encuentro ocurrió al término de una intensa jornada del pontífice en la capital peruana, marcada por sus actividades en el Centro Histórico de Lima y, posteriormente, por la vigilia de oración que reunió a más de 52 mil jóvenes en el Estadio Nacional. Desde la sede donde se hospeda durante su visita, el santo padre ofreció un breve mensaje antes de impartir la bendición, según se observó en las cámaras de Latina.

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“Muchas gracias por esta presencia tan hermosa, por este entusiasmo, porque todos estamos buscando estar unidos siempre en Jesucristo”, expresó León XIV ante la multitud. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y nuevas muestras de entusiasmo por parte de los asistentes, quienes respondieron a las invocaciones religiosas realizadas desde el balcón.

El encuentro culminó con la bendición de León XIV y nuevas muestras de afecto de los fieles - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
El encuentro culminó con la bendición de León XIV y nuevas muestras de afecto de los fieles - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Durante su intervención, el papa pidió a Dios que acompañe a los fieles y los ayude a mantenerse firmes en su fe. También los exhortó a abrir el corazón y prestar atención a la palabra de Cristo, como parte de un llamado a fortalecer los vínculos entre quienes comparten sus creencias.

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“Vamos a pedir la bendición de Dios sobre todos ustedes, que nos ayude a ser siempre fieles, que abramos nuestro corazón, que sepamos escuchar su palabra, sobre todo que estemos unidos como hermanas y hermanos en Cristo”, manifestó.

Luego, León XIV inició una breve oración junto con los presentes. El intercambio siguió una fórmula litúrgica en la que el pontífice pronunció distintas invocaciones y la multitud respondió desde los exteriores de la Nunciatura Apostólica.

León XIV salió al balcón de la Nunciatura Apostólica para saludar a los fieles que permanecían en los exteriores - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
León XIV salió al balcón de la Nunciatura Apostólica para saludar a los fieles que permanecían en los exteriores - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Vigilia en el Estadio Nacional

Horas antes, el papa había encabezado una vigilia de oración en el Estadio Nacional, donde se reunió con más de 52 mil jóvenes. En ese espacio, los invitó a no construir su vida únicamente a partir de las expectativas de otras personas y los animó a descubrir el propósito que Dios tiene para cada uno.

“No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes. Dios los ha creado capaces de realizar un bien que nadie más podrá hacer exactamente de la misma manera”, señaló ante los asistentes.

El Papa León XIV se emociona al ver la multitud de jóvenes reunidos en el Estadio Nacional de Lima. Un momento de profunda conexión y alegría compartida, que el Santo Padre apenas pudo disimular algunas lágrimas. | Vatican News

El pontífice también dedicó parte de su mensaje a quienes atraviesan momentos de sufrimiento. Les pidió acudir a Jesús con sinceridad y buscar el acompañamiento de personas cercanas, al considerar que determinadas heridas requieren tiempo y una mano amiga para ser afrontadas.

Asimismo, planteó a los jóvenes una reflexión sobre las decisiones que deberán tomar a lo largo de sus vidas y sobre aquello a lo que vale la pena entregar sus esfuerzos. En ese contexto, destacó la importancia de caminar junto a Jesús para encontrar respuestas a las dudas personales.

León XIV también abordó uno de los temores que pueden surgir cuando una persona intenta descubrir su vocación: pensar que seguir la voluntad de Dios significa abandonar sus propios sueños. Frente a esa inquietud, cuestionó la idea que la fe implique perder oportunidades o limitar la posibilidad de alcanzar una vida plena.

Ante los jóvenes, el papa recordó que cada persona posee una capacidad particular para hacer el bien y que esa misión no puede ser reemplazada por otra. Por ello, los animó a mirar sus proyectos personales desde una perspectiva de fe, sin dejarse llevar únicamente por las presiones externas o por aquello que otros esperan de ellos.

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