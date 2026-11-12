Agenda de hoy, jueves 12 de noviembre del Papa León XIV en Lima: encuentro con los obispos y jóvenes en el Estadio Nacional

El papa León XIV llega a la Base Aeronaval del Callao, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en las afueras de Lima, Perú. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

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El papa León XIV afrontará este jueves 12 de noviembre su primera jornada completa en Lima con una agenda que alternará reuniones con la jerarquía católica, actos públicos en el Centro Histórico y una vigilia con jóvenes y universitarios. El programa se extenderá desde las 09:30 hasta las 20:00 horas.

La actividad comenzará en el Palacio Arzobispal, donde el pontífice mantendrá un encuentro privado con los obispos del Perú. La cita abrirá una mañana enfocada en la Iglesia local y antecederá a una celebración con sacerdotes, religiosas, seminaristas y equipos pastorales.

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Luego, León XIV se trasladará a la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista para presidir la Hora Media. La ceremonia reunirá a representantes de las distintas áreas de la vida eclesial peruana y constituirá el primer acto religioso abierto de la jornada en el Centro Histórico.

Pope Leo XIV attends an official welcome ceremony accompanied by Peru's President Keiko Fujimori at Callao Air Base in Callao, Peru on November 11, 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

El Papa irá en papamóvil desde el Centro Cívico hasta la Plaza Mayor

El traslado desde la Nunciatura Apostólica, situada en Jesús María, tendrá dos tramos. En primer lugar, el sumo pontífice viajará en un vehículo cerrado hasta el Centro Cívico. Allí abordará el papamóvil para continuar hacia las actividades programadas en el casco histórico de la capital.

El recorrido abierto al público incluirá las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna, dos de los ejes viales que conectan el Centro Cívico con la Plaza Mayor. La ruta permitirá que los fieles acompañen el paso del pontífice antes de su llegada al Palacio Arzobispal y a la Catedral.

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Dentro de ese trayecto, está prevista una parada en el Monasterio de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. El Papa rezará ante la imagen del Señor de los Milagros, una devoción con presencia central en la tradición religiosa de Lima y en las manifestaciones públicas de fe de octubre.

La procesión prevista para el miércoles 28 partirá del templo de las Nazarenas y culminará en ese mismo lugar después de atravesar avenidas y jirones del centro capitalino| Foto: Devoción Peruana/RA Gallegos/ antony_rdz9 (TikTok)

La mañana reunirá a obispos, religiosos y representantes de la sociedad civil

A las 09:30 horas, León XIV se reunirá con los obispos peruanos en la capilla del Palacio Arzobispal. El encuentro se desarrollará antes de las actividades previstas para otros integrantes de la Iglesia y forma parte de los espacios de diálogo institucional de la visita apostólica.

Exteriores del Palacio Arzobispal, ubicada al lado de la Catedral de Lima. (Foto: David Solar - Infobae)

A las 10:20 horas comenzará la Hora Media en la Basílica Catedral. Además de los obispos, la actividad contará con sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales. La celebración tendrá lugar a pocos metros de la Plaza Mayor.

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La agenda matutina concluirá a las 11:30 horas con un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano. El acto se realizará en la plaza de la Catedral y reunirá a miembros de la sociedad civil, en una de las intervenciones públicas previstas para el Santo Padre en Lima.

Pope Leo XIV looks at the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

El Estadio Nacional recibirá la vigilia con jóvenes y universitarios

Después de una pausa entre las actividades de la mañana y de la tarde, el Papa volverá a aparecer en público a las 18:00 horas. El Estadio Nacional de Lima será sede de una vigilia de oración que convocará a jóvenes, universitarios y comunidades católicas de distintos puntos de la capital.

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La ceremonia constituirá el acto de mayor convocatoria de la segunda jornada de León XIV en Perú. La programación reserva ese espacio para el diálogo pastoral con estudiantes y grupos juveniles, en un país donde Robert Francis Prevost desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa antes de ser elegido pontífice.

La elección del recinto deportivo permitirá concentrar a miles de asistentes para una actividad de oración y reflexión. El Papa llegará al estadio después de una jornada que comenzará con reuniones privadas y concluirá con uno de los principales eventos públicos de su estadía en Lima.

Vigilia de los jóvenes por el papa León XIV: cuáles son los requisitos para entrar al Estadio Nacional| Foto: Andina/Vatican News

La cena con los obispos cerrará el segundo día de la visita

A las 20:00 horas, León XIV finalizará la agenda del jueves con una cena junto a los obispos en la Nunciatura Apostólica. El encuentro será de carácter privado y tendrá lugar en la residencia donde el pontífice permanecerá durante sus días en la capital peruana.

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El viernes 13 de noviembre, el Papa dejará Lima para viajar a Chiclayo, ciudad donde fue obispo y que ocupa un lugar central en su vínculo con Perú. Allí encabezará celebraciones religiosas y encuentros con integrantes de la comunidad católica, antes de continuar su recorrido por otras regiones.

La visita apostólica se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre e incluirá actividades en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa. El cierre está previsto en Lima y Callao, con una misa antes de la ceremonia de despedida y del vuelo de regreso a Roma.

La Nunciatura Apostólica acogerá una cena entre León XIV y los obispos del Perú el jueves 12 de noviembre. (arquitectura_de_lima)

Resumen del itinerario de León XIV para este jueves 12 de noviembre

La segunda jornada del pontífice en Perú combinará actos institucionales, religiosos y públicos. El recorrido en papamóvil hacia el Centro Histórico, la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional y la reunión final con los obispos marcarán los principales momentos del día.

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09:30 horas: encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima

10:20 horas: celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista

11:30 horas: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral

18:00 horas: vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima

20:00 horas: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica