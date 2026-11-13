“Era como un familiar”: la mejor amiga del Papa León XIV lo despidió en 2023 como obispo y hoy lo recibe como pontífice en Chiclayo

El reportero Víctor Hugo Dávila realizó un enlace en vivo desde un restaurante de Chiclayo para Willax Televisión, donde entrevistó a Lucila Ramos sobre la amistad que mantuvo con el entonces padre Robert Prevost.

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Lucila Ramos cuenta las horas para volver a ver a Robert Prevost, el sacerdote y obispo al que conoció antes de que partiera a Roma y fuera elegido papa León XIV. Este viernes 13 de noviembre, durante la misa multitudinaria que el pontífice presidirá en Las Pampas de Pimentel, la mujer espera ocupar un lugar cercano al Santo Padre y, si las circunstancias lo permiten, saludarlo.

Para Ramos, el regreso del Papa a Chiclayo tiene un significado que excede la ceremonia religiosa. Durante cinco años compartió con Prevost reuniones de oración, celebraciones y almuerzos junto a un grupo de adoradores. “Lo voy a ver, de repente abrazar”, afirmó al describir el reencuentro que espera concretar en la ciudad donde el actual pontífice ejerció como obispo.

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La mujer recuerda al entonces padre Robert como una persona próxima a los integrantes de su comunidad religiosa. “Era para nosotros como si fuera un familiar”, sostuvo. Esa relación se consolidó a partir de las misas que celebraba el primer jueves de cada mes, encuentros que reunían a fieles y se convirtieron en un espacio habitual para quienes acompañaban su tarea pastoral.

Durante una cobertura en vivo desde Chiclayo, un reportero de Willax Televisión entrevistó en un restaurante a Lucila Ramos, allegada del papa León XIV, quien recordó la relación que mantuvo con Robert Prevost antes de su partida a Roma.

La despedida de Robert Prevost dejó tristeza entre sus conocidos

Ramos recordó la última reunión que compartieron antes de la partida de Prevost a Roma. El encuentro coincidió con el cumpleaños del religioso y convocó a personas que lo conocían por las misas y actividades de la diócesis. Para varios asistentes, aquella despedida estuvo atravesada por la incertidumbre de no saber cuándo volverían a verlo.

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“Nosotros nos sentimos agobiadas, tristes por el momento tan difícil que era para nosotros”, relató Ramos. La salida de Prevost de Chiclayo supuso la interrupción de una rutina que incluía celebraciones mensuales, aniversarios del grupo y encuentros informales. Años después, el hombre que conocieron como padre Robert vuelve a la región como jefe de la Iglesia católica.

Tras la elección de papa León XIV, Ramos mantuvo contacto de forma indirecta con él a través de su secretario, el padre Edward, a quien identifica como amigo. Según relató, el sacerdote le transmitió saludos del pontífice para ella y otras personas cercanas a su etapa en Chiclayo. Ese vínculo alimentó la expectativa ante la visita papal.

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Lucila Ramos conversa durante una transmisión en Chiclayo sobre su vínculo con el papa León XIV antes de la misa en Las Pampas de Pimentel.

Los desayunos que compartía antes de partir a Roma

La amistad también tuvo escenas cotidianas fuera de las actividades religiosas. Antes de viajar a Roma, Prevost solía acercarse al negocio de Ramos para desayunar. Allí pedía jugo de naranja y alternaba entre café con leche y café solo. En algunas ocasiones acompañaba la bebida con un sándwich de pavo o de asado de res.

Un reportero entrevista en un restaurante de Chiclayo a Lucila Ramos, quien espera saludar al papa León XIV durante su misa en Las Pampas de Pimentel.

Ramos señaló que el entonces obispo no tenía una mesa reservada. Elegía cualquier lugar disponible y, a veces, prefería sentarse frente al televisor. También conversaba con los trabajadores del local y dejaba propina al mozo que lo atendía. Esos gestos forman parte de los recuerdos que hoy circulan entre quienes lo trataron antes de su llegada al Vaticano.

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Entre los platos que asociaban con sus visitas figuran el ceviche y el cabrito, dos preparaciones habituales de la cocina del norte peruano. Para el almuerzo previsto durante su regreso, Ramos indicó que se contemplaba servir cabrito con arroz con pato, una comida vinculada a la tradición gastronómica de Lambayeque.

La ciudadana Lucila Ramos ofrece una entrevista televisiva en Chiclayo sobre su relación cercana con el pontífice León XIV previa a la misa en Pimentel.

La jornada de este viernes contempla la llegada de León XIV a Chiclayo y la celebración eucarística en Las Pampas de Pimentel. Después de la misa, su agenda incluye una visita privada a la capilla San Óscar Romero y encuentros con representantes de la Iglesia y del ámbito universitario. Para Ramos, el momento central será volver a verlo, aunque sea a distancia, después de los años que separaron aquella despedida de su regreso como Papa.

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