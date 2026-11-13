Perú

Agenda de hoy, viernes 13 de noviembre del Papa León XIV en Chiclayo: Regreso a su diócesis, una misa y reuniones pastorales marcarán las actividades del Sumo Pontífice

El Pontífice partirá desde el Callao este viernes 13 de noviembre y cumplirá compromisos en Pimentel, el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y la USAT

El papa León XIV visita Perú
Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile as he arrives for a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
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El Papa León XIV cumplirá una jornada de actividades en Chiclayo y Pimentel este viernes 13 de noviembre, con una misa en las Pampas de Pimentel, una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, una reunión con miembros de la Iglesia y un encuentro con la comunidad universitaria. El itinerario prevé su salida desde el Callao durante la mañana y su retorno a las actividades públicas por la tarde.

La agenda de este viernes estará concentrada en la región Lambayeque, donde Robert Francis Prevost ejerció como obispo de Chiclayo antes de su elección como pontífice. El programa comenzará con un vuelo desde la Base Aeronaval del Callao hacia la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, desde donde se trasladará a los escenarios previstos para sus compromisos pastorales.

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Los encuentros con los obispos del Perú y la vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima corresponden a la jornada del jueves 12 de noviembre. Para el viernes 13, el cronograma oficial sitúa al Pontífice en Chiclayo y Pimentel, con actividades dirigidas a fieles, sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes del ámbito académico.

Un hombre con sotana blanca, cruz pectoral y solideo papal mira hacia un costado sentado en un sillón blanco
El papa León XIV asiste a la vigilia juvenil celebrada en el Estadio Nacional en el marco de su visita a Perú.

La jornada comenzará con el traslado del Papa desde el Callao a Chiclayo

El primer movimiento de la jornada está programado para las 07:40, cuando León XIV partirá desde la Base Aeronaval del Callao rumbo a Chiclayo. Su llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo está prevista para las 09:10, tras un vuelo de una hora y media desde Lima.

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A las 10:30, el papa celebrará una santa misa en las Pampas de Pimentel, una explanada ubicada en la costa de Lambayeque. La ceremonia incluirá una homilía y será el acto central de la mañana. Pimentel forma parte de la provincia de Chiclayo y concentra uno de los principales destinos costeros de la región.

A faithful holds up an image of Pope Leo during a prayer vigil with young people and university students during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, at the National Stadium in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Yara Nardi
A faithful holds up an image of Pope Leo during a prayer vigil with young people and university students during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, at the National Stadium in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Yara Nardi

El recorrido continuará a las 12:40 con una visita y saludo privado en la capilla San Óscar A. Romero. Esta actividad no tendrá el mismo carácter multitudinario de la misa y formará parte de la agenda reservada del Pontífice antes de los encuentros institucionales previstos para la tarde.

  • 07:40: salida desde la Base Aeronaval del Callao hacia Chiclayo.
  • 09:10: llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
  • 10:30: santa misa con homilía en las Pampas de Pimentel.
  • 12:40: visita y saludo privado en la capilla San Óscar A. Romero.
  • 16:30: reunión con el clero, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.
  • 17:45: encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
El papa León XIV visita Perú
A general view of a prayer vigil of Pope Leo XIV with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

El Santuario de Nuestra Señora de la Paz recibirá al clero y a los consejos pastorales

La actividad pública de la tarde se iniciará a las 16:30 en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, donde León XIV se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales. El encuentro reunirá a sectores que participan de la organización pastoral de las diócesis y parroquias.

La convocatoria incluye a representantes del clero y de la vida religiosa, además de integrantes de seminarios y organismos vinculados con el trabajo pastoral. La presencia de los equipos sinodales incorpora a los grupos que acompañan los procesos de consulta y participación impulsados dentro de la Iglesia católica.

El programa prevé que el Pontífice mantenga allí un espacio de diálogo con las comunidades eclesiales de la zona. La actividad tendrá lugar luego de la misa en Pimentel y de la visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, con lo cual concentrará en una misma jornada compromisos litúrgicos, pastorales e institucionales.

Pintura en acuarela de un papa saludando con la mano, la Virgen María con el Niño Jesús y una catedral al fondo.
Una ilustración conmemora la visita pastoral del papa León XIV a Chiclayo junto a la imagen de Nuestra Señora de la Paz y la catedral de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo cerrará las actividades públicas

A las 17:45, el papa participará de un encuentro académico en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), en Chiclayo. La cita reunirá a miembros de la comunidad universitaria y será el último compromiso público informado para la tarde del viernes 13 de noviembre.

La USAT lleva el nombre de santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima durante el período virreinal y figura vinculada a la historia de la Iglesia en el Perú. La institución será sede de una actividad enfocada en estudiantes, docentes y autoridades universitarias, dentro de una visita que combina actos religiosos con reuniones dirigidas a distintos sectores sociales.

El paso de León XIV por Chiclayo tendrá una carga personal por su trayectoria previa en esa diócesis. Luego de la agenda en Pimentel y en la capital lambayecana, el viaje apostólico continuará el sábado 14 de noviembre con nuevas actividades previstas en Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

Papa León XIV - Robert Prevost - USAT - Perú - 17 de mayo
Papa León XIV recibió Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Fuente: USAT

El papa León XIV concentrará su agenda del viernes 13 de noviembre en Chiclayo y Pimentel

El papa León XIV dejará Lima durante la mañana del viernes 13 de noviembre para viajar a Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su trayectoria pastoral antes de ser elegido Pontífice. Su primera actividad pública será una santa misa con homilía en las Pampas de Pimentel, prevista para las 10:30.

Tras la celebración, el Santo Padre realizará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero. Por la tarde, encabezará una reunión con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

Ilustración de dos religiosos junto a la silueta del mapa de Perú, la cual contiene un templo colonial y un paisaje montañoso
El papa León XIV y Santo Toribio de Mogrovejo flanquean el mapa de Perú en una composición que evoca el vínculo pastoral de ambos prelados con el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada concluirá con un encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El programa combina celebraciones litúrgicas, reuniones con representantes de la Iglesia y una actividad dirigida al ámbito académico en Chiclayo.

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