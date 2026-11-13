Perú

¿Quién era la cocinera del papa León XIV cuando estuvo en Chiclayo durante su labor pastoral?

Una señora de Olmos unió las enseñanzas de su abuela con los ingredientes del norte peruano. El pontífice volverá a probar dos preparaciones vinculadas con su estancia en la región

Magaly Castillo relata su experiencia como cocinera y detalla la preparación de platos típicos locales como el cabrito, el arroz con pato, el ceviche y el pie de manzana. La emisión incluye tomas aéreas de la plaza de la ciudad y fotografías del personal junto a autoridades eclesiásticas.
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Cuando el Papa León XIV regrese a Chiclayo, habrá dos platos que lo conectarán con los años que pasó en el norte del Perú: arroz con pato en la primera jornada y cabrito a la chiclayana en la segunda. Detrás de ese menú está Magali Castillo, la cocinera que atendió al entonces obispo durante parte de su permanencia en la ciudad y que ahora prepara nuevamente recetas que quedaron ligadas a sus preferencias.

Una mujer sonríe y habla frente a un hombre de espaldas, con un rótulo que indica su nombre, Magali Castillo, y su oficio de cocinera
La cocinera Magali Castillo conversa durante una entrevista sobre la comida tradicional de Chiclayo ante una próxima visita del pontífice.

¿Quién es Magali Castillo la mujer que durante años fue la cocinera del Papa León XIV?

Castillo nació en Olmos y aprendió a cocinar junto a su abuela desde los siete años. La enseñanza familiar fue el inicio de un oficio que más tarde trasladó a la cocina del obispado chiclayano. Allí combinó las técnicas aprendidas en casa con ingredientes propios de Lambayeque, una región

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Magali Castillo, la cocinera que llevó el arroz con pato y el cabrito a la mesa de León XIV en Chiclayo, ya tiene definido el menú para una próxima llegada del pontífice al norte del Perú. El primer día preparará arroz con pato y, al siguiente, cabrito a la chiclayana, dos de las recetas que el religioso conoció durante los años que pasó en esa ciudad como obispo.

Vista aérea de una plaza con jardines, paseos y un monumento, frente a una iglesia de color rojo y blanco con dos torres
Una vista aérea presenta la plaza principal y la iglesia en Chiclayo, en el norte de Perú.

La relación de Magali Castillo con la cocina comenzó mucho antes de su ingreso al obispado de Chiclayo. Nacida en Olmos, aprendió el oficio junto a su abuela desde los siete años. Aquellas primeras enseñanzas familiares quedaron vinculadas a los productos y las preparaciones de Lambayeque, una región donde el arroz, los frijoles, el zapallo loche y la chicha forman parte de las recetas tradicionales.

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Castillo comenzó a trabajar en el obispado en 2018. Para ese momento, el entonces obispo ya residía en Chiclayo desde 2014 y conocía buena parte de los platos de la zona. La cocinera pasó a encargarse de las comidas cotidianas y de los encuentros que se realizaban en la sede eclesiástica, con una cocina basada en sabores del norte peruano.

Un guardia con camisa blanca y corbata permanece junto a una puerta de madera abierta mientras un hombre camina hacia el interior
Un empleado de seguridad resguarda el acceso al Obispado de Chiclayo, edificio vinculado a la permanencia religiosa en el norte del Perú.

El cabrito a la chiclayana fue el plato que más elogió el pontífice

Entre las preparaciones que Castillo recuerda de aquellos años, el cabrito a la chiclayana ocupa un lugar particular. Se trata de uno de los platos que el Papa incorporó a sus preferencias durante su estadía en la ciudad. La receta combina carne de cabrito con ingredientes habituales de la cocina local y suele acompañarse con frijoles, arroz y otros elementos de la gastronomía lambayecana.

Magali, el mejor cabrito que he probado es el tuyo. En ningún otro lado me compara”, le decía el pontífice, según recordó la cocinera. La frase quedó asociada a una preparación que, para Castillo, condensaba las costumbres culinarias que llevó desde Olmos hasta la mesa del obispado.

El menú previsto para la próxima visita recuperará esa memoria gastronómica. El arroz con pato será servido en la primera jornada y el cabrito llegará al día siguiente. La elección no responde solo a una preferencia personal del Papa: ambos platos permiten presentar parte de la identidad culinaria de Chiclayo y del norte peruano ante una visita de alto valor simbólico para la comunidad local.

Composición con una mujer junto a un sacerdote que sostiene una fuente de comida y, a la derecha, la mujer durante una entrevista de televisión
La cocinera Magali Castillo recuerda los platos tradicionales que elaboró durante su trabajo culinario en el obispado de Chiclayo.

De las enseñanzas de su abuela a la cocina del obispado de Chiclayo

La historia de Castillo está atravesada por una transmisión familiar. Desde niña observó y acompañó a su abuela en la cocina, donde aprendió técnicas, tiempos de cocción y combinaciones de ingredientes. Esa formación temprana le permitió desarrollar un oficio ligado a las recetas de su tierra y a los productos disponibles en la región.

El arroz con pato figura entre los platos que preparaba para el pontífice. La receta se caracteriza por el uso de arroz condimentado y carne de pato, con una presencia frecuente de hierbas y sabores propios del norte del Perú. Para la próxima llegada, será el primer plato de una agenda culinaria que busca recuperar comidas conocidas por León XIV durante su residencia en Chiclayo.

La cocina de Castillo también incluía entradas y postres. En algunas ocasiones, las comidas comenzaban con ceviche de tollo, una preparación elaborada con ese pescado. Para el cierre, preparaba pie de manzana. La combinación mostraba una mesa donde convivían platos regionales con recetas de uso habitual, según las necesidades de cada encuentro en el obispado.

Pantalla dividida con una fotografía de cuatro personas en un interior a la izquierda y una mujer vestida con blusa estampada a la derecha
La cocinera Magali Castillo brinda una entrevista televisiva junto a una fotografía que evoca su trabajo culinario en el obispado de Chiclayo, en el norte del Perú.

Zapallo loche, frijoles y chicha en una mesa marcada por la cocina norteña

El cabrito que Castillo llevará otra vez a la mesa papal se presenta a la chiclayana, una versión relacionada con los ingredientes y las formas de cocción del norte peruano. El zapallo loche suele integrar ese universo culinario por su sabor y textura, mientras que los frijoles y la chicha aparecen como acompañamientos o componentes de distintas preparaciones regionales.

La presencia de estos alimentos permite entender por qué las comidas preparadas durante la estadía del entonces obispo en Chiclayo quedaron vinculadas a la ciudad. León XIV no solo conoció recetas del lugar: incorporó algunos platos a sus elecciones personales, según el relato de quien estuvo a cargo de la cocina durante parte de su permanencia en el norte peruano.

Plato hondo con guiso de carne en salsa verde, porción de arroz blanco, frijoles y ají asado sobre una mesa con otros recipientes
Un plato de cabrito a la chiclayana con arroz blanco y frijoles representa una de las preparaciones tradicionales vinculadas a la gastronomía de Lambayeque.

Castillo se prepara ahora para repetir una secuencia que remite a aquellos años: arroz con pato el primer día, cabrito a la chiclayana en la segunda jornada y la posibilidad de sumar otras preparaciones que formaron parte de las comidas anteriores. Para la cocinera de Olmos, la próxima llegada del Papa volverá a reunir las enseñanzas de su abuela, los sabores de Lambayeque y una mesa que acompañó la vida cotidiana del pontífice en Chiclayo.

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