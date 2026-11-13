El Challenger de Lima 2026 se quedó sin peruanos: Juan Pablo Varillas fue eliminado a manos del argentino Genaro Alberto Olivieri

El peruano cayó ante Genaro Alberto Olivieri, quien le remontó, y le dijo adiós al torneo en el Club Terrazas de Miraflores. Crédito: Challenger TV.

Guardar

Juan Pablo Varillas quedó eliminado del Challenger de Lima 2026 tras caer ante el argentino Genaro Alberto Olivieri por 4-6, 6-3 y 6-3, en un partido disputado en la cancha central del Club Tennis Las Terrazas de Miraflores. El limeño había ganado los cinco enfrentamientos previos entre ambos, pero el rival encontró la revancha y dejó al torneo sin representantes nacionales en individuales.

El duelo enfrentó a dos jugadores cercanos en el ranking ATP. Varillas llegó como número 200 del mundo, mientras que Olivieri ocupa el puesto 244. El peruano arrancó con mayor precisión en los momentos decisivos, aunque el argentino elevó su nivel desde el segundo set y controló el cierre.

PUBLICIDAD

Olivieri encontró una fórmula para incomodar al dueño de casa con golpes cruzados hacia el cuerpo y cambios de dirección. Los primeros juegos fueron equilibrados, con ambos firmes al saque, hasta que Varillas tuvo que afrontar un momento de presión con el marcador 3-3.

El peruano levantó cuatro puntos de quiebre en ese game. El primero lo resolvió con una dejada cerca de la red y sostuvo el resto del juego con decisiones agresivas. La resistencia mantuvo el partido con intensidad y provocó la reacción de los asistentes en Miraflores.

Juan Pablo Varillas quedó eliminado del Challenger de Lima 2026. Crédito: IGMA Events.

Con mayor confianza, Juan Pablo Varillas tomó riesgos desde el fondo de la cancha. El público celebró sus latigazos y lo alentó con pedidos de mayor agresividad. Esa actitud le permitió conseguir un quiebre para colocarse 4-3 arriba en el primer set.

PUBLICIDAD

El limeño confirmó la ruptura con su servicio y pasó a sacar para quedarse con la manga. El cierre, sin embargo, volvió a exigirlo: Olivieri dispuso de dos oportunidades para recuperar el break, pero el peruano respondió con un paralelo inalcanzable y evitó que el argentino retomara la iniciativa.

Varillas cerró el primer parcial por 6-4, después de salvar cuatro puntos de quiebre. Cada jugador conectó un ace en una manga que se inclinó por la capacidad del peruano para resolver bajo presión. El panorama cambió en el segundo capítulo.

Olivieri tomó el control desde el segundo set

El arranque de la segunda manga tuvo a ambos jugadores sólidos con el servicio. El argentino, no obstante, consiguió sostener su saque en un juego largo, pese a que Varillas dispuso de oportunidades para conseguir una ruptura y tomar ventaja.

PUBLICIDAD

Genaro Olivieri avanzó a los cuartos de final del Challenger de Lima 2026. (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Dos errores del peruano modificaron el desarrollo. Varillas falló un smash al apresurarse y luego dejó una dejada en la red. Olivieri aprovechó ese pasaje para quebrar y adelantarse 3-1, diferencia que consolidó con un juego de servicio sin mayores sobresaltos.

El argentino se puso 4-1 y empezó a manejar los intercambios con mayor comodidad. Varillas redujo la distancia al ganar su saque para el 4-2, pero necesitaba un quiebre para volver a discutir el parcial. Olivieri sostuvo el ritmo y se encaminó al empate.

El peruano defendió su servicio una vez más y dejó el cierre del set en manos de su rival. Olivieri no falló al sacar y se impuso por 6-3, resultado que llevó la definición a una tercera manga y cambió la dinámica del encuentro.

PUBLICIDAD

El desgaste pasó factura en el set decisivo

Varillas no pudo recuperar la regularidad que exhibió en el inicio. Olivieri quebró su servicio en el primer juego del set definitivo y confirmó la diferencia para colocarse 2-0. El argentino se mostró más entero en los peloteos largos y aprovechó los errores del peruano.

Juan Pablo Varillas había derrotado al chileno Tomás Barrios Vera, vigente campeón del Challenger de Lima, por 4-6, 6-3 y 6-4. Crédito: IGMA Sports

El limeño descontó con su saque para mantenerse cerca, aunque el argentino respondió con un game sólido y volvió a sacar distancia. Con el marcador 3-1, Olivieri logró una nueva ruptura tras un intercambio extenso que cerró con un ’passing shot’.

La diferencia se hizo más amplia cuando el argentino resolvió un punto con un globo y alcanzó el 5-1. Varillas sostuvo su servicio para el 5-2, pero necesitaba una reacción inmediata ante un rival que ya sacaba con calma y precisión.

PUBLICIDAD

El público volvió a involucrarse cuando el peruano generó tres puntos de quiebre. Varillas convirtió uno de ellos y redujo la distancia a 5-3, mientras desde las gradas aparecían los cánticos de “Juanpi, Juanpi”. La reacción no alcanzó para cambiar el desenlace.

Olivieri recuperó el quiebre en el siguiente juego y selló la clasificación. El argentino celebró con intensidad una victoria que puso fin al dominio reciente de Varillas en el historial y le permitió avanzar a los cuartos de final del certamen.