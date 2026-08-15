El alza de combustibles en Lima: Conductores recorren la ciudad por el incremento del precio mientras crecen las diferencias entre distritos

Este reportaje noticioso introduce el tema del incremento en el precio de los combustibles y se muestra a un experto en hidrocarburos, Erick García, en una entrevista donde explica las causas del alza del combustible y sugiere posibles alternativas para enfrentar la situación. Una intérprete de lenguaje de señas aparece en un recuadro durante la emisión.

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El alza de combustibles en Lima intensificó la presión sobre el bolsillo de los conductores, que actualmente recorren varios distritos en busca de precios más bajos y enfrentan diferencias de hasta S/ 4,39 por galón entre estaciones de servicio, una brecha que especialistas atribuyen tanto al encarecimiento internacional como a una mayor disparidad local. Según lo reportado por diversos medios televisivos, la variación de precios se evidencia, especialmente, en el diésel, donde se han registrado valores de hasta S/ 27,39 por galón en La Victoria, mientras que en el Rímac el mismo combustible puede encontrarse a S/ 23,99.

Las diferencias no solo afectan al diésel. En el caso de la gasolina regular, los precios fluctúan desde S/ 18,60 a S/ 19,49 en distritos como Breña y el Rímac, y ascienden a entre S/ 20,29 y S/ 22,99 en zonas como Miraflores y San Isidro. La brecha de precios genera una dinámica donde los usuarios modifican sus rutas habituales para ahorrar en cada carga, lo que ha provocado largas filas en los grifos más económicos.

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Numerosos vehículos esperan en largas filas para cargar combustible en estaciones de servicio de marcas Primax, Petrogroup y La Victoria en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conductores modifican sus hábitos y asumen sobrecostos

El impacto de estos aumentos se traduce en nuevas rutinas para los conductores, quienes ahora reorganizan sus recorridos para minimizar el gasto en movilidad. Un usuario relató que viaja desde Los Olivos hasta Breña para abastecerse, pues encontró allí el precio más accesible. “La gasolina estaba 17, ahora está 18 ya”, explicó el conductor, subrayando que el incremento ya superó su presupuesto mensual.

Los conductores calculan sobrecostos de entre 50 y 150 soles en sus gastos semanales, quincenales y mensuales. Una usuaria indicó que antes cargaba entre S/ 25 y S/ 30 por semana y ahora necesita S/ 50. Otro caso mostró que llenar el tanque, que antes costaba alrededor de S/ 220 cada quincena, ahora requiere cerca de S/ 300. El testimonio de un conductor de Pachacámac evidenció que hace dos meses destinaba S/ 300 al mes en combustible y actualmente necesita por lo menos S/ 150 adicionales.

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Entre quienes utilizan diésel, la presión económica es aún mayor. Un chofer de camioneta petrolera manifestó que carga cuatro galones por semana y el precio ya se sitúa en S/ 24 e incluso S/ 24,99 por galón, lo que representa un cambio sustancial en su presupuesto.

Dos estaciones de servicio en Lima, Perú, muestran una marcada diferencia en los precios de los combustibles entre Petrogroup en un distrito económico y Primax en una zona premium. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Filas en grifos económicos y revisión de precios

Durante un enlace en vivo desde una estación de servicio en la avenida Brasil, frente al Hospital del Niño, se mostró cómo la gasolina regular se ofrecía a S/ 18,59 y la premium a S/ 19,59. Estos valores explican las filas extensas de vehículos en busca de combustible más barato. Un conductor detalló que antes destinaba S/ 100 para una semana y ahora debe invertir S/ 150, lo que representa S/ 200 más cada mes. Otro usuario estimó un gasto adicional de entre S/ 50 y S/ 60 por semana, mientras que una conductora calculó un aumento de entre S/ 30 y S/ 40 semanales, equivalente a S/ 120 o S/ 150 mensuales.

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La diferencia de precios entre grifos se hace patente al comparar estaciones cercanas. En un establecimiento Petrogroup de La Victoria, el diésel se vendía a S/ 22,58, la gasolina regular a S/ 18,46 y la premium a S/ 19,69, mientras que en otra estación del mismo distrito el diésel alcanzaba S/ 23,09 y la regular S/ 19,09. Por su parte, la petrolera La Victoria ofrecía el diésel a S/ 22,80, la regular a S/ 18,37 y la premium a S/ 19,30.

En el distrito de Lince, un grifo Primax fijó el diésel en S/ 25,49, la regular en S/ 18,99 y la premium en S/ 19,89. En San Isidro, otra estación de la misma marca vendía el diésel a S/ 24,69, la regular a S/ 18,99 y la premium a S/ 20,99.

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Una mano consulta la aplicación Facilito de Osinergmin en un smartphone, que muestra los precios de diversos combustibles por distrito en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas advierten sobre la necesidad de mayor supervisión

Un especialista consultado por la televisión local explicó que, al ser Perú un país importador, siempre percibirá el impacto de los precios internacionales. El analista señaló que “la base es la guerra”, pero remarcó que el comportamiento de algunos grifos se aparta de la dinámica previa, generando ahora más disparidad que en otros periodos.

La recomendación fue precisa: se requiere mayor supervisión y mejor información para los usuarios. El experto sugirió que debe haber transparencia sobre cuáles grifos venden combustibles con o sin aditivos y que los precios publicados en la plataforma Facilito de Osinergmin coincidan con los valores reales en los surtidores. “Los consumidores necesitan verificar esa información antes de cargar combustible”, enfatizó.

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Una estación de servicio en Perú exhibe surtidores de gasolina, diésel, GNV y GLP junto a los logos de Osinergmin y la app Facilito en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas digitales y diferencias regionales

La cobertura televisiva recomendó el uso de la herramienta digital de Osinergmin para consultar precios por distritos antes de acudir a una estación de servicio. En la búsqueda, se identificó que San Isidro concentra algunos de los precios más elevados de la capital, mientras que en otros distritos y regiones se pueden encontrar alternativas más económicas.

Durante la transmisión, se mostró que en Cusco la gasolina se encontraba a S/ 17,99 y en Ica los precios variaban entre S/ 17,29 y S/ 18,67. Esta amplitud en la oferta revela que la diferencia de hasta S/ 4,39 por galón responde tanto a factores internacionales como a la competencia y política comercial de cada grifo.

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Un tablero digital de precios de Petroperú muestra las tarifas de gasolina, diésel, GNV y GLP en una estación de servicio en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del alza de combustibles en Lima se refleja en el gasto cotidiano de los conductores, quienes adaptan sus hábitos y presupuestos ante la volatilidad de los precios, mientras especialistas insisten en la urgencia de una mayor fiscalización y acceso transparente a la información para mitigar los efectos de la disparidad.