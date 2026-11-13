Perú

Guía para ver al Papa León XIV en Chiclayo: horarios, accesos, transporte, calles cerradas, recomendaciones y servicios

La visita apostólica del viernes 13 y sábado 14 de noviembre incluye ceremonias religiosas, controles de identidad, accesos peatonales, transporte de apoyo y atención médica para los asistentes

A sus 71 años, Robert Francis Prevost reafirmó su vínculo con el Perú, donde ejerció su labor pastoral por más de 20 años.
A sus 71 años, Robert Francis Prevost reafirmó su vínculo con el Perú, donde ejerció su labor pastoral por más de 20 años. Foto: EFE
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La visita apostólica del papa León XIV a Chiclayo y Lambayeque concentra sus actividades principales este viernes 13 y sábado 14 de noviembre de 2026, con una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, actos pastorales en la ciudad y la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

El cronograma contempla controles de seguridad, restricciones vehiculares en el Cercado de Chiclayo y un plan de transporte para los peregrinos. La recomendación central para quienes participen de las ceremonias es portar un documento de identidad, prever caminatas extensas y acudir con anticipación a los puntos habilitados.

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Página web con el título Ruta del Papa León XIV, una cuenta regresiva, la figura de un pontífice y la cúpula de una basílica de fondo
El portal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo detalla el itinerario y la cuenta regresiva oficial para la visita pastoral del papa León XIV a la ciudad.

¿Cuál es la agenda y los horarios del papa León XIV en Chiclayo?

El Santo Padre llegará este viernes a las 9:10 a. m. a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. Su primera actividad pública será la Santa Misa, prevista para las 10:30 a. m. en la explanada de las Pampas de Pimentel, donde se espera una concentración masiva de fieles.

Luego de la ceremonia, el pontífice realizará una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero a las 12:40 p. m. Durante la tarde continuará con actividades vinculadas a la Iglesia local, instituciones educativas y sacerdotes de la región.

  • A las 4:30 p. m. tendrá un encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.
  • A las 5:45 p. m. visitará la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT).
  • A las 7:00 p. m. cenará con sacerdotes en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.
Gráfico digital con secciones de texto e iconos sobre distancias de ruta y condiciones de acceso para peatones y vehículos
Una infografía detalla los requisitos de ingreso peatonal y vehicular aplicados en el centro de Chiclayo durante el cronograma de actividades de noviembre.

El sábado 14 de noviembre, la agenda comenzará a las 8:00 a. m. con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Basílica Catedral de Santa María. El ingreso a ese sector estará sujeto a controles de aforo y a la presentación de la documentación requerida.

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Después, León XIV viajará en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde oficiará una misa a las 11:00 a. m. De regreso en Lambayeque, clausurará el Año Jubilar a las 5:30 p. m. en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, ubicado en Zaña.

¿Dónde y por qué lugares se podrá ver al Santo Padre durante su visita?

La mayor concentración de fieles se producirá en las Pampas de Pimentel, escenario de la misa del viernes por la mañana. El ingreso al recinto es libre y gratuito, incluso para quienes no tramitaron una entrada virtual, aunque los asistentes deberán pasar los filtros de seguridad establecidos en los accesos.

Las puertas del espacio fueron abiertas desde las 20:00 del jueves 12 de noviembre para ordenar el ingreso durante la madrugada. Las autoridades solicitaron a los peregrinos evitar aglomeraciones en los accesos y atender las indicaciones del personal policial, de Defensa Civil y de los voluntarios.

El papa también podrá ser visto durante sus desplazamientos hacia el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, la USAT, el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo y la Catedral de Santa María. En estos recorridos, las zonas de paso estarán sujetas a vallas, desvíos y restricciones para vehículos particulares.

El sábado, el área frente a la Catedral de Santa María tendrá un aforo controlado de 15 mil personas. Para acceder a ese perímetro será obligatorio presentar el documento nacional de identidad (DNI) físico y el código QR gratuito solicitado con anticipación en la plataforma habilitada para ese fin.

Infografía con textos y fotografías de una explanada ocupada por una multitud y de la fachada de la capilla San Óscar Romero
Un cronograma digital detalla los horarios de la misa en las Pampas de Pimentel y la visita a la capilla San Óscar Romero en Chiclayo.

¿Qué calles estarán cerradas y cuáles serán las rutas alternas en Chiclayo?

El plan de movilidad prevé un cierre total para vehículos dentro del cuadrante delimitado por las avenidas Bolognesi, Luis Gonzales, Pedro Ruiz y Sáenz Peña. La restricción será más estricta durante el viernes 13 y la mañana del sábado 14, cuando se desarrollen los principales actos en el centro de Chiclayo.

Los conductores deberán evitar ingresar al Cercado y circular por vías externas al perímetro de seguridad. Las autoridades no detallaron corredores alternos específicos dentro del plan difundido, por lo que se recomienda seguir la señalización temporal y las instrucciones de la Policía Nacional del Perú en los puntos de control.

  • La circulación vehicular estará restringida en las avenidas que forman el perímetro cerrado.
  • Habrá controles peatonales y vehiculares en los ingresos al centro histórico.
  • Los pasajeros deberán descender antes de los puntos de cierre y continuar a pie hacia los espacios autorizados.
  • Los taxis y vehículos particulares no podrán detenerse en las zonas reservadas para el paso de las comitivas y los peregrinos.

La carretera Chiclayo–Pimentel también tendrá limitaciones para el tránsito particular desde la noche del jueves 12. La vía quedará destinada al desplazamiento peatonal de quienes acudan a la misa en las Pampas de Pimentel, por lo que se aconseja no intentar llegar en auto hasta la explanada.

Infografía con fechas, textos y tres fotos de sedes en Chiclayo: un santuario católico, una entrada universitaria y un patio escolar con alumnos
Un cronograma detalla los horarios y las sedes de los encuentros religiosos, universitarios y sacerdotales programados en Chiclayo para el 13 de noviembre.

¿Cómo llegar a las Pampas de Pimentel y cuáles serán los accesos habilitados?

Quienes se trasladen en vehículo particular hacia Pimentel deberán dirigirse al estacionamiento habilitado en el sector del Fuerte Cáceres, con capacidad para 2.500 vehículos. Desde ese punto, el ingreso a las Pampas de Pimentel continuará de manera peatonal.

La caminata puede demandar varios kilómetros, según el área de estacionamiento o descenso asignada. Por ese motivo, se aconseja llevar calzado cómodo, una mochila pequeña y solo los objetos necesarios para permanecer durante varias horas en un espacio abierto.

También se dispusieron buses de acercamiento para adultos mayores y personas con discapacidad. Estas unidades buscan facilitar el traslado hacia las zonas próximas al recinto, aunque el acceso final dependerá de los controles y la distribución de los asistentes en la explanada.

  • El ingreso a la misa es gratuito y no exige código QR.
  • Los asistentes deben llevar DNI, pasaporte o carné de extranjería.
  • Los vehículos particulares deberán estacionar en Fuerte Cáceres.
  • La carretera Chiclayo–Pimentel estará reservada para peregrinos que se desplacen a pie.
  • Los servicios de transporte interprovincial deberán operar desde terminales autorizados.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías realizará operativos en Mocce, Mórrope y las vías hacia Cayaltí y Chongoyape. Los viajeros que lleguen desde otras ciudades deben verificar con anticipación sus terminales de salida y llegada.

Infografía con tres recuadros informativos y fotografías de templos católicos en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña
Un cronograma detalla los horarios y los lugares de los actos religiosos programados para el 14 de noviembre en templos de la región de Lambayeque.

¿Qué recomendaciones y servicios deben conocer los fieles que asistirán a las actividades papales?

En las Pampas de Pimentel funcionarán cuatro puestos médicos de avanzada de EsSalud, con ambulancias para la atención de emergencias. El recinto tendrá baños químicos, puntos de hidratación y vallas de seguridad para ordenar el tránsito de los asistentes.

Las altas temperaturas y la exposición al sol exigen medidas de protección. Se recomienda llevar sombrero o gorro de ala ancha, bloqueador solar, lentes de sol y ropa ligera. También será necesario contar con agua y alimentos no perecibles, en cantidades que puedan trasladarse sin dificultar el paso por los controles.

Un hombre con vestidura blanca junta las manos en oración frente a una multitud con teléfonos iluminados en un estadio nocturno
El papa León XIV saluda con las manos juntas a los jóvenes congregados en el Estadio Nacional de Lima durante un encuentro con universitarios. (Vatican Media)

Los filtros de seguridad impedirán el ingreso de objetos punzocortantes, botellas de vidrio, envases en aerosol y astas rígidas. Las autoridades sugirieron que los fieles eviten llevar bultos voluminosos, para agilizar el acceso y reducir riesgos en las zonas de concentración.

En el caso de niños, adultos mayores o personas que requieran acompañamiento, se aconseja colocar una tarjeta con nombre completo y un teléfono de contacto en un bolsillo visible. La medida busca facilitar una rápida ubicación en caso de extravío dentro de la multitud.

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