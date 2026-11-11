Perú

Qué se celebra el 11 de noviembre en Perú: la fecha quedará marcada por la llegada del papa León XIV

En 2026, el calendario sumará la llegada de León XIV a la Base Aérea del Callao. El día también remite a decisiones del Congreso de 1823, a la creación de una universidad arequipeña y a referentes del arte nacional

Libro abierto, balanza de dos platillos, pluma, manuscritos, medalla, bandera de Perú, bandera del Vaticano y retablo sobre una mesa de madera.
Documentos antiguos, una balanza de metal, símbolos patrios y piezas tradicionales reúnen elementos de la historia republicana y cultural del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El miércoles 11 de noviembre de 2026 reunirá en Perú una serie de aniversarios políticos, educativos y culturales, a los que se sumará la llegada del papa León XIV a Lima. El pontífice, quien cuenta con nacionalidad peruana, aterrizará a las 17:30 en la Base Aérea del Callao, en una jornada que combinará la recepción oficial del jefe de la Iglesia Católica con el recuerdo de hechos que marcaron la vida republicana y artística del país.

La agenda prevé que León XIV llegue al Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú, en el Callao, donde se realizará la acogida oficial. Luego se trasladará al Palacio de Gobierno para participar en la ceremonia de bienvenida y visitar a la presidenta de la República. El primer día de actividades concluirá a las 19:45 con un encuentro junto a autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

PUBLICIDAD

El arribo del Papa agrega un hecho contemporáneo a una fecha que ya tenía presencia en la memoria peruana por decisiones que ayudaron a definir el orden republicano. El 11 de noviembre de 1823, el primer Congreso abolió los títulos de nobleza, con lo que dejó sin efecto el sistema de distinciones heredado del Virreinato y también una disposición impulsada por José de San Martín dos años antes.

Una persona con vestidura blanca camina por una alfombra roja entre banderas de Perú y el Vaticano, frente a un avión y una formación militar.
Un dignatario de la Iglesia católica camina sobre la alfombra roja durante una ceremonia protocolar en la Base Aérea del Callao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso puso fin a los títulos de nobleza en 1823

La decisión del Congreso Constituyente estableció que los ciudadanos peruanos no podían usar títulos nobiliarios. La medida alcanzó a los antiguos títulos de Castilla que habían sido reconocidos de manera transitoria como “Títulos del Perú” durante el Protectorado de San Martín. Aquella fórmula buscaba mantener bajo control estatal el reconocimiento de una élite vinculada con el antiguo régimen colonial.

PUBLICIDAD

La abolición representó una ruptura institucional con las jerarquías de origen monárquico. En los primeros años de la Independencia, el nuevo Estado peruano debía resolver la continuidad o la eliminación de privilegios asociados con la procedencia familiar, la posesión de tierras y los cargos heredados. La decisión de 1823 fijó una posición republicana frente a esas distinciones y dejó sin reconocimiento legal a los títulos nobiliarios.

El proceso tuvo otro capítulo en 1825, cuando Simón Bolívar eliminó los privilegios y registros vinculados con la nobleza incaica. Esas decisiones terminaron con las formas de reconocimiento nobiliario que habían persistido durante la transición entre el Virreinato y la República. A más de dos siglos de aquel decreto, el 11 de noviembre conserva un lugar en el calendario histórico por la transformación de las relaciones entre el Estado y los antiguos grupos privilegiados.

Simón Bolívar decretó Guerra a Muerte - crédito Dominio Público
Simón Bolívar decretó Guerra a Muerte - crédito Dominio Público

Arequipa y Lima recuerdan dos instituciones fundadas el 11 de noviembre

La fecha también coincide con la fundación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), instalada el 11 de noviembre de 1828. El origen de esta casa de estudios se relaciona con las iniciativas educativas promovidas tras la Independencia y con disposiciones que Simón Bolívar envió para la creación de establecimientos de ciencias, artes y salud en el sur del país.

Universidad Nacional San Agustín - UNSA - Arequipa - admisión - historias - Perú - 11 diciembre
Los aspirantes a la universidad podrán inscribirse desde el 13 de noviembre hasta el 22 de diciembre mediante la plataforma SIS Admisión.  (Andina)

La universidad inició sus actividades en la capilla del Colegio de la Independencia Americana. Sus primeras enseñanzas incluyeron materias como Filosofía, Medicina, Derecho, Matemáticas, Lengua Latina y Castellana, Economía Política y Religión. Con el paso de los años, la institución amplió su oferta académica y se consolidó como una de las principales universidades públicas peruanas fuera de Lima.

El 11 de noviembre de 1923 también fue inaugurado el Museo de Arte Italiano, ubicado en el Parque Neptuno de Lima. El edificio fue entregado como obsequio de la comunidad italiana residente en Perú en el contexto de las celebraciones por el centenario de la Independencia. La institución quedó bajo administración del Ministerio de Cultura y resguarda una colección de arte italiano de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Museo de Arte Italiano
Descubre la historia y el arte peruano desde cualquier lugar del mundo. Foto: TV Perú

El legado de Jesús Urbano Rojas en el retablo ayacuchano

La colección inicial del museo fue seleccionada por el crítico de arte Mario Vannini Parenti, quien viajó por Italia entre 1921 y 1922 para adquirir obras de artistas de distintas regiones. Reunió pinturas, esculturas, grabados, acuarelas, dibujos y piezas de cerámica de más de 120 autores. El acervo convirtió al recinto en un espacio dedicado a la difusión del arte europeo dentro de la capital peruana.

Dos años después de la inauguración del museo, el 11 de noviembre de 1925 nació en Soccoscocha, Huanta, Jesús Urbano Rojas, conocido como “El Caballero del Retablo”. El artista aprendió el oficio junto al maestro Joaquín López Antay y desarrolló una obra centrada en escenas de la vida andina, las celebraciones populares, el trabajo campesino y las creencias de Ayacucho.

Urbano Rojas llevó el retablo ayacuchano a exposiciones dentro y fuera del país y recibió la Orden El Sol del Perú en el grado de Caballero. También fue reconocido como Gran Maestro de la Artesanía Peruana y obtuvo el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así, el 11 de noviembre de 2026 reunirá el recuerdo de cambios republicanos, la fundación de instituciones culturales y educativas y la llegada de León XIV a territorio peruano.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúPapa León XIVPapa León XIV en Perúperu-noticiasKeiko FujimoriGobierno 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gia Meier es vinculada con Nicolás Cabieses, cuñado de Mafer Neyra, tras aparecer juntos en una reunión familiar

La hija de Christian Meier y Marisol Aguirre reaccionó con nerviosismo cuando le preguntaron por el joven de 21 años y resumió su último fin de semana con una frase que avivó las versiones: “La pasé lindo”

Gia Meier es vinculada con Nicolás Cabieses, cuñado de Mafer Neyra, tras aparecer juntos en una reunión familiar

Mario Hart fue captado en una salida nocturna y descartó volver con Korina Rivadeneira: “Uno tiene derecho a divertirse”

El piloto asistió a un evento de reggaetón en el Estadio Nacional junto a Israel Dreyfus, habló de su nueva etapa personal y sostuvo que la ruptura se mantiene

Mario Hart fue captado en una salida nocturna y descartó volver con Korina Rivadeneira: “Uno tiene derecho a divertirse”

Andrea Montenegro, de la TV a los pinceles: los escándalos de la ‘bomba sexy’ que conquistó la pantalla en los 2000

A los 18 años ingresó a la televisión como extra y luego se convirtió en una figura frecuente de los programas de espectáculos. Tras años de controversias, Andrea Montenegro reside en Colombia y ofrece retratos al óleo por encargo

Andrea Montenegro, de la TV a los pinceles: los escándalos de la ‘bomba sexy’ que conquistó la pantalla en los 2000

Christian Cueva sorprende al presumir relojes de lujo que superarían los 640 mil soles

Las historias del jugador incluyeron piezas con diseño cercano a la colección Santos de Cartier y un collage donde aparece abrazado con Pamela Franco

Christian Cueva sorprende al presumir relojes de lujo que superarían los 640 mil soles

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para el miércoles 11 de noviembre de 2026

La plataforma Facilito permite consultar los montos declarados de combustibles por distrito y verificar la disponibilidad antes de abastecer un vehículo

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para el miércoles 11 de noviembre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Lista de recortes presupuestales al Congreso que propone el Senado y que la Cámara de Diputados no quiso debatir

Lista de recortes presupuestales al Congreso que propone el Senado y que la Cámara de Diputados no quiso debatir

Pedro Castillo se libra de denuncia por presuntos ascensos irregulares en FFAA: votos de JP y Obras llevan caso al archivo

Keiko Fujimori no estará en la despedida al papa León XIV por reunión con el presidente de China Xi Jinping el 17 de noviembre

Pedro Castillo reaparece ante diputados y niega ascensos irregulares en FFAA: “Con el tiempo se darán cuenta de los errores”

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo encara a Korina Rivadeneira por interrumpir a Gisela Valcárcel en concierto de Juan Luis Guerra: “Era el momento prime de mi mamá”

Ethel Pozo encara a Korina Rivadeneira por interrumpir a Gisela Valcárcel en concierto de Juan Luis Guerra: “Era el momento prime de mi mamá”

Diana Sánchez confirma que no será conductora de ‘Combate: nueva generación’: “Seré espectadora”

Magaly Medina comenta allanamiento a Karla Casós y revela antecedentes judiciales de su esposo en Estados Unidos

Néstor Villanueva recibe respaldo tras escándalo de Florcita Polo y Luiggi Yarasca: “Desde que te separaste...”

Susy Díaz revela que Florcita Polo está endeudada con dos bancos y no tiene dinero que ganó con marcas: “¿Quién te está sangrando?”

DEPORTES

“Cienciano tendría que pelear por el título nacional el 2027”: Cristian Ruggeri trazó el objetivo del ‘papá’ si no clasifica a la Copa Sudamericana

“Cienciano tendría que pelear por el título nacional el 2027”: Cristian Ruggeri trazó el objetivo del ‘papá’ si no clasifica a la Copa Sudamericana

La postura de Fabián Bustos sobre las opciones de Universitario en el Torneo Clausura: “Tenemos una semifinal asegurada, queremos ser campeones”

El gesto que prepara Juan Pablo II para el papa León XIV a su llegada a Chiclayo: “Tiene un significado importante para la población”

La tajante medida de Universitario para el duelo ante Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura 2026: “Ya está listo”

La FPF castiga duramente a Horacio Melgarejo: 14 fechas de suspensión y severa multa tras los incidentes en Matute