Qué se celebra el 11 de noviembre en Perú: la fecha quedará marcada por la llegada del papa León XIV

Documentos antiguos, una balanza de metal, símbolos patrios y piezas tradicionales reúnen elementos de la historia republicana y cultural del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El miércoles 11 de noviembre de 2026 reunirá en Perú una serie de aniversarios políticos, educativos y culturales, a los que se sumará la llegada del papa León XIV a Lima. El pontífice, quien cuenta con nacionalidad peruana, aterrizará a las 17:30 en la Base Aérea del Callao, en una jornada que combinará la recepción oficial del jefe de la Iglesia Católica con el recuerdo de hechos que marcaron la vida republicana y artística del país.

La agenda prevé que León XIV llegue al Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú, en el Callao, donde se realizará la acogida oficial. Luego se trasladará al Palacio de Gobierno para participar en la ceremonia de bienvenida y visitar a la presidenta de la República. El primer día de actividades concluirá a las 19:45 con un encuentro junto a autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

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El arribo del Papa agrega un hecho contemporáneo a una fecha que ya tenía presencia en la memoria peruana por decisiones que ayudaron a definir el orden republicano. El 11 de noviembre de 1823, el primer Congreso abolió los títulos de nobleza, con lo que dejó sin efecto el sistema de distinciones heredado del Virreinato y también una disposición impulsada por José de San Martín dos años antes.

Un dignatario de la Iglesia católica camina sobre la alfombra roja durante una ceremonia protocolar en la Base Aérea del Callao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso puso fin a los títulos de nobleza en 1823

La decisión del Congreso Constituyente estableció que los ciudadanos peruanos no podían usar títulos nobiliarios. La medida alcanzó a los antiguos títulos de Castilla que habían sido reconocidos de manera transitoria como “Títulos del Perú” durante el Protectorado de San Martín. Aquella fórmula buscaba mantener bajo control estatal el reconocimiento de una élite vinculada con el antiguo régimen colonial.

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La abolición representó una ruptura institucional con las jerarquías de origen monárquico. En los primeros años de la Independencia, el nuevo Estado peruano debía resolver la continuidad o la eliminación de privilegios asociados con la procedencia familiar, la posesión de tierras y los cargos heredados. La decisión de 1823 fijó una posición republicana frente a esas distinciones y dejó sin reconocimiento legal a los títulos nobiliarios.

El proceso tuvo otro capítulo en 1825, cuando Simón Bolívar eliminó los privilegios y registros vinculados con la nobleza incaica. Esas decisiones terminaron con las formas de reconocimiento nobiliario que habían persistido durante la transición entre el Virreinato y la República. A más de dos siglos de aquel decreto, el 11 de noviembre conserva un lugar en el calendario histórico por la transformación de las relaciones entre el Estado y los antiguos grupos privilegiados.

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Simón Bolívar decretó Guerra a Muerte - crédito Dominio Público

Arequipa y Lima recuerdan dos instituciones fundadas el 11 de noviembre

La fecha también coincide con la fundación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), instalada el 11 de noviembre de 1828. El origen de esta casa de estudios se relaciona con las iniciativas educativas promovidas tras la Independencia y con disposiciones que Simón Bolívar envió para la creación de establecimientos de ciencias, artes y salud en el sur del país.

Los aspirantes a la universidad podrán inscribirse desde el 13 de noviembre hasta el 22 de diciembre mediante la plataforma SIS Admisión. (Andina)

La universidad inició sus actividades en la capilla del Colegio de la Independencia Americana. Sus primeras enseñanzas incluyeron materias como Filosofía, Medicina, Derecho, Matemáticas, Lengua Latina y Castellana, Economía Política y Religión. Con el paso de los años, la institución amplió su oferta académica y se consolidó como una de las principales universidades públicas peruanas fuera de Lima.

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El 11 de noviembre de 1923 también fue inaugurado el Museo de Arte Italiano, ubicado en el Parque Neptuno de Lima. El edificio fue entregado como obsequio de la comunidad italiana residente en Perú en el contexto de las celebraciones por el centenario de la Independencia. La institución quedó bajo administración del Ministerio de Cultura y resguarda una colección de arte italiano de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Descubre la historia y el arte peruano desde cualquier lugar del mundo. Foto: TV Perú

El legado de Jesús Urbano Rojas en el retablo ayacuchano

La colección inicial del museo fue seleccionada por el crítico de arte Mario Vannini Parenti, quien viajó por Italia entre 1921 y 1922 para adquirir obras de artistas de distintas regiones. Reunió pinturas, esculturas, grabados, acuarelas, dibujos y piezas de cerámica de más de 120 autores. El acervo convirtió al recinto en un espacio dedicado a la difusión del arte europeo dentro de la capital peruana.

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Dos años después de la inauguración del museo, el 11 de noviembre de 1925 nació en Soccoscocha, Huanta, Jesús Urbano Rojas, conocido como “El Caballero del Retablo”. El artista aprendió el oficio junto al maestro Joaquín López Antay y desarrolló una obra centrada en escenas de la vida andina, las celebraciones populares, el trabajo campesino y las creencias de Ayacucho.

Urbano Rojas llevó el retablo ayacuchano a exposiciones dentro y fuera del país y recibió la Orden El Sol del Perú en el grado de Caballero. También fue reconocido como Gran Maestro de la Artesanía Peruana y obtuvo el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así, el 11 de noviembre de 2026 reunirá el recuerdo de cambios republicanos, la fundación de instituciones culturales y educativas y la llegada de León XIV a territorio peruano.

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