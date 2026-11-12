Qué ocurrió un 12 de noviembre y por qué está estrechamente ligado a Ricardo Belmont, actual líder del partido Obras

Peruvian presidential candidate Ricardo Belmont talks to the media as Peruvians head to the polls in the country’s general election, with a June 7 runoff expected if no contender clears the 50 per cent threshold needed to win outright, in Lima, Peru April 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

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El calendario peruano recuerda este 12 de noviembre una serie de hechos ligados a la historia política, religiosa y local del país. La fecha incluye la fundación de Cayma en 1823, el nacimiento del sacerdote y periodista José Antonio Roca y Boloña en 1834 y la elección de Ricardo Belmont Cassinelli como alcalde de Lima en 1989. También se conmemoran el Día de la Pediatría Peruana y el Día de la Educación Primaria.

La jornada reúne acontecimientos de distintas etapas de la vida nacional. Cayma se consolidó como uno de los distritos tradicionales de Arequipa; Roca y Boloña tuvo participación en asuntos religiosos y públicos durante la Guerra del Pacífico; y Belmont llegó a la alcaldía capitalina tras una campaña que alteró el escenario electoral de fines de los años 80.

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A estas efemérides se suman dos fechas vinculadas a la formación y el cuidado de los niños. La pediatría peruana recuerda la trayectoria de Enrique García Pitot, mientras que la educación primaria pone el foco en las políticas destinadas a garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas y fortalecer el trabajo docente.

Cayma nació en 1823 y se convirtió en uno de los distritos de Arequipa

Cayma forma parte de los 29 distritos que integran la provincia de Arequipa. Su fundación, ocurrida el 12 de noviembre de 1823, se recuerda en una zona que combina áreas urbanas con sectores de geografía accidentada, próximos al río Chili y al volcán Chachani. El distrito ha mantenido una relación estrecha con la expansión de la ciudad blanca.

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Una mesa de archivo reúne un mapa de Arequipa, una urna electoral, un cuaderno escolar y material sanitario representativos de efemérides peruanas del 12 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El territorio caymeño reúne actividad comercial, financiera y deportiva. Sus calles y barrios se conectan con sectores de Arequipa que concentran servicios, viviendas y centros de encuentro vecinal. La cercanía con el Chachani también forma parte de la imagen paisajística que identifica al distrito dentro de la provincia.

Un campo deportivo de Cayma presenta implementos de béisbol frente a las viviendas del valle y el volcán Chachani en Arequipa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cayma es conocida, además, como la “Cuna del Béisbol Arequipeño”. Esa denominación refleja la presencia histórica de esta disciplina en el distrito y la participación de sus clubes, deportistas y dirigentes en el desarrollo del béisbol regional. La conmemoración de su fundación pone en primer plano una identidad local construida entre tradiciones, actividad urbana y prácticas deportivas.

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José Antonio Roca y Boloña tuvo actuación pública durante la Guerra del Pacífico

El 12 de noviembre de 1834 nació José Antonio Roca y Boloña, sacerdote, canónigo, orador y periodista católico. Su figura quedó asociada a la defensa de posiciones religiosas y a su intervención en asuntos públicos durante uno de los periodos más complejos de la historia peruana del siglo XIX.

Durante la Guerra del Pacífico, Roca y Boloña dirigió la Cruz Roja peruana. Desde ese lugar denunció ataques contra hospitales y otros espacios destinados a atender a los heridos. Su actuación se desarrolló en un contexto de enfrentamientos militares, ocupación y crisis institucional, que tuvo efectos sobre la población civil y los servicios sanitarios.

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Tras el conflicto, rechazó la posibilidad de asumir el obispado de Guayaquil. Más tarde fue diputado y participó en el proceso político que condujo al Tratado de Ancón, firmado en 1883 entre Perú y Chile. Roca y Boloña perdió la vista en 1906 y murió en 1914, después de una trayectoria que abarcó la actividad religiosa, la escritura periodística y la política.

José Antonio Roca y Boloña, nacido el 12 de noviembre de 1834, es recordado como un líder religioso y orador cuya voz resonó en defensa del país y la Iglesia. (Estudio Courret)

Ricardo Belmont ganó la alcaldía de Lima en una elección de 1989

La fecha también recuerda la elección de Ricardo Belmont Cassinelli como alcalde de Lima en 1989. El empresario, periodista y político asumió el cargo en 1990 y permaneció al frente de la municipalidad hasta 1995. Su llegada al gobierno local se produjo en un escenario marcado por dificultades económicas, violencia política y demandas de servicios urbanos.

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En su intento por llegar a la presidencia en 1995, Ricardo Belmont se enfrentó a Alberto Fujimori, pero su candidatura no prosperó, lo que no detuvo su participación activa en la política peruana. (El Peruano)

Belmont desarrolló una carrera pública que trascendió la alcaldía. Ejerció como congresista entre 2009 y 2011 y presentó candidaturas a la Presidencia de la República y al gobierno municipal de Lima en distintas oportunidades, aunque no logró imponerse en esos procesos electorales. También mantuvo presencia en el debate político a través de intervenciones públicas y espacios de comunicación.

Con una carrera que abarca la televisión, la política y la radiodifusión, Ricardo Belmont ha sido un actor principal en la historia contemporánea de Perú, siendo alcalde de Lima en dos periodos. (Andina)

En 2021 tuvo un breve paso como asesor presidencial durante el gobierno de Pedro Castillo. Sus discursos y posiciones sobre asuntos políticos generaron cuestionamientos y controversias. A más de tres décadas de aquella elección municipal, su triunfo de 1989 permanece como uno de los episodios recordados de la política limeña de finales del siglo pasado.

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A lo largo de su carrera, Belmont ha sido objeto de fuertes críticas, desde disputas en los medios hasta declaraciones que han generado controversia, incluyendo su postura ante la pandemia de COVID-19. (Andina)

La pediatría y la educación primaria tienen una fecha de reconocimiento nacional

El Día de la Pediatría Peruana fue instaurado en 1951 por Julio Muñoz, entonces presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría. La fecha rinde homenaje a Enrique García Pitot, considerado el Padre de la Pediatría Peruana por su aporte a la atención médica de niños y adolescentes y a la consolidación de esta especialidad en el país.

El Día de la Pediatría Peruana honra a Enrique León García, pionero de la medicina infantil, símbolo del compromiso médico con el bienestar de los niños. (Freepik)

La primera celebración se realizó en 1950, cuando García Pitot tenía 80 años. El reconocimiento busca valorar el trabajo de los profesionales dedicados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades durante la infancia. También pone atención sobre el acceso a controles médicos, vacunas, alimentación y orientación para las familias.

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Un sonriente maestro recibe flores y regalos de sus agradecidos alumnos durante la celebración del Día del Maestro en la Escuela Primaria Benito Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 12 de noviembre se recuerda, además, el Día de la Educación Primaria, establecido mediante la Resolución Ministerial N.º 460-2022-MINEDU. La jornada busca promover una educación de calidad, políticas inclusivas y acciones contra la deserción escolar. También reconoce la labor de los docentes y el papel de la escuela en la formación académica, social y ciudadana de los estudiantes.