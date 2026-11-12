¿Mejor me hago informal? Cerrar una pequeña empresa en Perú toma hasta 5.367 horas: dos años y medio de trabajo

La Asociación de Contribuyentes del Perú propuso reemplazar las autorizaciones previas por mecanismos de fiscalización posterior.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La de nunca acabar. Abrir formalmente una pequeña empresa en Perú exige 3.853 horas de trámites, según el Índice de Burocracia 2026, elaborado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University.

La cifra equivale a casi dos años de trabajo a tiempo completo, pero resulta menor que la carga necesaria para salir formalmente del mercado: cerrar un negocio puede demandar 5.367 horas, más de dos años y medio bajo la metodología del estudio.

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La Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), encargada del capítulo local de la investigación, señaló que la carga se convirtió en una barrera para la formalización, la productividad y la creación de empleo.

Bajo una jornada de ocho horas diarias y 22 días laborables al mes, las 3.853 horas equivalen a cerca de 22 meses de trabajo a tiempo completo, mientras que las 5.367 horas representan más de dos años y medio.

Perú ocupa el primer lugar en burocracia empresarial en América Latina y el segundo puesto a nivel global dentro del estudio.

Los permisos municipales explican casi la mitad del tiempo de apertura

El estudio analizó 27 países, 20 de América Latina y el Caribe y siete de Europa, y midió las horas que una pequeña empresa debe destinar al cumplimiento de procedimientos obligatorios. La medición no considera las tasas ni los pagos asociados a cada trámite.

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Perú ocupa el segundo lugar entre los países evaluados por la carga burocrática para abrir y operar una pequeña empresa, y el primero de América Latina y el Caribe. El promedio de la muestra para la apertura es de 1.638 horas, frente a las 3.853 horas estimadas para el país.

El mayor obstáculo aparece en las municipalidades. La licencia de funcionamiento y el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, conocido como certificado de Defensa Civil, demandan 1.879 horas. Esa etapa equivale al 48,8% del tiempo total estimado para iniciar un negocio formal.

José Ignacio Beteta, presidente de la ACP, afirmó que el modelo debería pasar de una lógica de autorizaciones previas a otra de verificación posterior. “La salida es la confianza y la fiscalización posterior: que el emprendedor pueda abrir cumpliendo requisitos verificables y que el Estado fiscalice cuando el negocio ya funciona”, señaló.

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Los trámites municipales de licencia y certificado de Defensa Civil absorben el 48,8% del tiempo de apertura de un negocio.

Mantener una empresa formal requiere otras 3.181 horas al año

La burocracia continúa una vez que el negocio inicia operaciones. Una pequeña empresa formal en Perú debe destinar 3.181 horas anuales al cumplimiento de obligaciones administrativas, casi tres veces el promedio internacional de 1.178 horas.

Las exigencias laborales y de planillas reúnen la mayor carga: 1.344 horas al año, el registro más alto entre los 27 países estudiados. El cálculo incluye procedimientos vinculados con la Planilla Mensual de Pagos (PLAME), el T-Registro, aportes a las AFP y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), además de trámites ante EsSalud y el Seguro Vida Ley.

“Cada hora en trámites es una hora en que no se produce, no se vende y no se contrata”, afirmó Beteta. La ACP sostiene que esta carga desvía recursos que las mypes podrían destinar a inversión, ventas o contratación de personal.

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Las gestiones laborales y de planillas suman 1.344 horas al año, el registro más alto entre las naciones evaluadas.

Cerrar un negocio demanda más tiempo que abrirlo

El último tramo del ciclo empresarial presenta la mayor exigencia. Cerrar formalmente una pequeña empresa demanda 5.367 horas de trámites, de las cuales 2.941 corresponden a la liquidación; 1.520, a registros y notificaciones; y 1.080, a la baja del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

El proceso también comprende constancias de no adeudo y gestiones ante Sunat, municipalidades y EsSalud. Según el estudio, la burocracia acompaña al emprendedor desde la constitución de la empresa hasta su salida formal del mercado.

“Cerrar un negocio también es complicado: toma 5.367 horas, 38 veces lo que en Portugal”, sostuvo el presidente de la ACP. El gremio pidió revisar los procedimientos de apertura, funcionamiento y cierre para reducir los costos de tiempo que enfrentan las pequeñas empresas formales.

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