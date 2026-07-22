Planillas: empresas en Perú ‘pisan el acelerador’ para digitalizar la gestión de hasta 40.000 trabajadores, ¿Qué las mueve?

La digitalización de planillas en Perú busca disminuir riesgos, ofrecer datos en tiempo real y mejorar la experiencia del colaborador.(Imagen: Shutterstock)

La transformación digital en la gestión de recursos humanos avanza con fuerza en el mercado peruano, impulsada por la necesidad de mayor eficiencia, cumplimiento normativo y adaptación a entornos laborales cada vez más complejos.

Empresas de distintos sectores están migrando rápidamente a plataformas digitales para administrar planillas de hasta 40.000 colaboradores, una tendencia que responde tanto a los desafíos regulatorios como a la demanda de procesos ágiles y confiables, según un análisis de Ofisis.

¿Cuáles son los retos que enfrentan las empresas peruanas?

De acuerdo con Ofisis, firma especializada en soluciones de recursos humanos en la nube, las compañías peruanas se enfrentan a tres retos principales: cumplir con una legislación laboral dinámica, integrar procesos tradicionalmente dispersos y transformar la información de recursos humanos en datos estratégicos para la toma de decisiones.

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Muchos procesos todavía se realizan de forma manual o en sistemas fragmentados, lo que incrementa el riesgo de errores en la nómina, retrabajos y contingencias ante fiscalizaciones laborales.

Ofisis identificó tres desafíos en la gestión laboral: cambios en la legislación laboral, procesos dispersos y uso limitado de datos para decisiones.

La migración hacia plataformas integrales en la nube permite centralizar la gestión de nómina, asistencia, portal del colaborador y talento, así como automatizar cálculos complejos y conectarse con entidades regulatorias como T-Registro, PLAME y AFPnet.

Esta integración, explica la HR Tech, reduce drásticamente los procesos manuales y el riesgo de incumplimientos, al tiempo que proporciona información en tiempo real para una gestión estratégica.

El auge de la digitalización y la nube en Perú

El crecimiento de soluciones de recursos humanos en la nube es sostenido en la región. Según datos compartidos por Ofisis, la inversión en startups de HR Tech en Latinoamérica alcanzó los 344 millones de dólares en 2022 y continúa expandiéndose.

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Aunque no existen cifras oficiales locales, la aceleración en la adopción es evidente: grandes empresas reportan reducciones de hasta 50% en el tiempo de procesamiento de nóminas, lo que incentiva a otras organizaciones a migrar desde sistemas tradicionales.

Los sistemas fragmentados y los procesos manuales elevan errores en la nómina, generan retrabajos y aumentan contingencias en fiscalizaciones laborales.

El interés de las empresas ya no se limita a la automatización de tareas. Ahora buscan plataformas que disminuyan riesgos, ofrezcan datos en tiempo real y mejoren la experiencia del colaborador.

Por ejemplo, en el caso de Ofisis la meta es que, en el mediano plazo, las soluciones en la nube representen el 50% de su facturación, reflejando la magnitud de la transformación en curso.

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Cumplimiento normativo y eficiencia operativa

La legislación laboral peruana exige una actualización constante. Ofisis destaca la incorporación de plataformas con un motor de cálculo actualizado por consultores expertos, que facilitan la adaptación inmediata a cambios normativos y asegurando la continuidad operativa.

Además, soporta múltiples regímenes laborales y administra pagos de diversa periodicidad, convenios colectivos y boletas electrónicas, lo que reduce el riesgo de contingencias legales.

Las plataformas integrales en la nube centralizan nómina, asistencia, talento y portal del colaborador, y se conectan con T-Registro, PLAME y AFPnet.

Explica que digitalización de planillas no solo incrementa la eficiencia, sino que también previene observaciones o sanciones durante fiscalizaciones.

Así, empresas de gran tamaño han logrado reducir a la mitad el tiempo necesario para procesar planillas de más de 40.000 empleados gracias a la automatización.

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Acceso para pymes y nuevas tendencias

Las soluciones modulares y escalables, como Ofisis Personas, permiten que pequeñas y medianas empresas accedan a tecnología avanzada sin realizar grandes inversiones iniciales.

El modelo cloud elimina costos de infraestructura y mantenimiento, brindando un retorno de inversión más rápido y acompañando el crecimiento de cada organización.

Entre las tendencias que Ofisis identifica para los próximos años destacan la consolidación de plataformas integrales en la nube, el uso creciente de herramientas analíticas y de autoservicio, y la incorporación de inteligencia artificial para automatizar tareas y potenciar la gestión del talento.

La tecnología, concluyen desde la firma, se consolida como factor estratégico para la competitividad y sostenibilidad de las empresas peruanas en un entorno laboral cada vez más dinámico.

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