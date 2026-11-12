Perú

Katy Jara pide a católicos no hablar del papa León XIV durante su live de TikTok: “¿Qué hacen acá escribiendo?"

La exconductora dijo que su espacio de TikTok estaba dirigido a seguidores evangélicos y pidió a los usuarios católicos acudir a otros canales

Katy Jara interrumpió una transmisión en TikTok para responder a los usuarios que comentaban sobre la llegada del papa León XIV al Perú.
Katy Jara interrumpió una transmisión en TikTok para responder a los usuarios que comentaban sobre la llegada del papa León XIV al Perú.
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Katy Jara cuestionó a los usuarios católicos que comentaban sobre la llegada del papa León XIV al Perú durante una transmisión en vivo por TikTok. La cantante y exconductora de televisión pidió que quienes seguían las actividades del sumo pontífice acudieran a otras plataformas para informarse sobre su visita y sostuvo que su espacio estaba dirigido a seguidores de la comunidad evangélica.

La intérprete realizó el live el 11 de noviembre, pocas horas después de que León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, arribara al país. La visita del pontífice generó expectativas entre los fieles peruanos por el vínculo que mantiene con el país, donde desarrolló parte de su labor religiosa durante varias décadas.

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En ese contexto, varios usuarios aprovecharon la transmisión de Jara para dejar mensajes vinculados al regreso del Papa. La artista interrumpió el contenido que compartía para responder a quienes celebraban la llegada del líder de la Iglesia católica.

¿Qué hacen acá escribiendo? Vayan a las páginas que están transmitiendo su llegada y pónganse a orar”, expresó Jara ante los comentarios que aparecían en la sección de mensajes de TikTok.

Katy Jara reconoció la importancia del Papa para los católicos

La exfigura de Domingos de fiesta señaló que comprende el significado que tiene el pontífice para los fieles católicos. Sin embargo, consideró que su transmisión no era el lugar adecuado para conversar sobre la visita de papa León XIV.

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Comprendo que el Papa es una persona muy importante para la comunidad católica. Entonces, si para ellos es muy importante el Papa, vayan a ver la cobertura de su llegada”, manifestó durante el live.

Jara también mencionó que había otras cuentas y medios que seguían el minuto a minuto de la visita del pontífice. Por ello, recomendó a los espectadores dirigirse a esas transmisiones en vez de mantener el tema en sus comentarios.

Katy Jara, una mujer de cabello oscuro recogido, con blusa blanca y chaleco de mezclilla, habla frente a un micrófono Shure. El fondo es de color azul y morado
La reacción de Katy Jara ocurrió horas después de que el papa León XIV arribara al Perú para iniciar una visita apostólica.

La artista no cuestionó de manera directa la llegada de León XIV ni la expectativa que despertó entre los católicos. Su reacción estuvo dirigida a los usuarios que ingresaron a su espacio digital para hablar sobre las actividades del líder religioso.

La cantante ya había generado comentarios tras la elección de Robert Prevost

La reacción de Katy Jara recordó los mensajes que publicó en mayo de 2025, después de la elección de Robert Prevost como nuevo jefe de la Iglesia católica. En esa ocasión, la cantante compartió citas bíblicas y reflexiones que generaron distintas interpretaciones entre sus seguidores.

Aquellas publicaciones fueron entendidas por parte del público como una señal de distancia respecto de la figura del pontífice. Jara, quien ha expresado públicamente su fe evangélica, recibió críticas y comentarios de usuarios que cuestionaron su posición.

Katy Jara
La exconductora de Domingos de fiesta pidió respeto por el contenido de su live ante los mensajes relacionados con la visita de Robert Prevost.

La reciente transmisión volvió a colocar ese episodio en el centro de la conversación digital. Esta vez, las declaraciones surgieron mientras miles de personas seguían la llegada de León XIV y compartían imágenes de su recibimiento en Lima.

La cantante suele utilizar sus plataformas para hablar sobre su vida personal, sus actividades y su fe. En el live del 11 de noviembre, buscaba dirigirse a una audiencia que comparte sus creencias religiosas.

León XIV regresó al Perú como jefe de la Iglesia católica

El arribo de Robert Francis Prevost al Perú tuvo una carga especial debido a su trayectoria en el país. El pontífice desarrolló labores pastorales en territorio peruano y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, antes de asumir funciones en el Vaticano.

León XIV llegó al país el 11 de noviembre de 2026 como parte de una visita apostólica. Fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori en el Callao y luego inició una agenda con actividades en Lima y otras regiones.

El Papa mantuvo una relación estrecha con diversas comunidades del norte peruano desde antes de su elección. Su regreso como máxima autoridad de la Iglesia católica convocó a fieles que lo conocieron durante su etapa como sacerdote, misionero y obispo.

La agenda de la visita incluye actos con autoridades, representantes eclesiásticos, jóvenes y comunidades locales. También se prevén actividades en Chiclayo, ciudad con la que el pontífice mantiene una relación cercana por los años que estuvo al frente de la diócesis.

KAty Jara - Perú
La cantante pidió a los fieles católicos que siguieran la cobertura del pontífice en otras plataformas y defendió el carácter evangélico de su espacio digital.

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