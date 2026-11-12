Perú

Entel se alista para vender su operación en Perú y sus acciones saltan casi 9% en Chile

Entel contrató a un banco de inversión para desprenderse de su negocio peruano, mientras Millicom busca ampliar la ofensiva regional que inició con activos de Telefónica, según medios chilenos

ENTEL
La operación en Perú aportó el 36,4% de los ingresos consolidados de Entel con una facturación de USD 923,8 millones hasta septiembre de 2026.
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Entel inició la búsqueda de potenciales compradores para su filial peruana, una operación que despertó el interés de Millicom y llevó a las acciones de la empresa chilena a subir casi 9% en la Bolsa de Santiago. La eventual transacción involucraría a una compañía con más de 10,5 millones de líneas móviles en Perú.

Según informó Diario Financiero, la empresa controlada por Almendral contrató a un banco de inversión para identificar interesados en adquirir su negocio peruano. El proceso contempla contactos con operadores de telecomunicaciones, fondos e inversionistas que busquen entrar o ampliar su presencia en el mercado local.

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La noticia tuvo impacto inmediato en Chile. Durante la jornada del 12 de noviembre, los papeles de Entel llegaron a avanzar 8,62% y lideraron las ganancias del Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA), de acuerdo con datos publicados por La Tercera.

El mercado reaccionó ante la posibilidad de que la compañía obtenga recursos para concentrar inversiones en Chile, reducir necesidades de capital o distribuir dividendos.

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Analistas del mercado calcularon que la venta de Entel Perú podría situarse entre USD 1.540 millones y USD 1.848 millones.

Millicom aparece como interesado en ingresar al mercado peruano

Entre los posibles compradores figura Millicom, el grupo de telecomunicaciones con sede en Luxemburgo que opera bajo la marca Tigo en varios países de América Latina. La compañía no tiene operaciones en Perú, pero ha acelerado su expansión regional a través de la compra de activos de Telefónica.

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Emol informó que representantes de Millicom habrían presentado una oferta por la operación peruana de Entel y que las partes avanzaban en conversaciones para cerrar un acuerdo. Sin embargo, ni Entel ni Millicom habían confirmado públicamente la existencia de una oferta vinculante, un precio definido o el cierre de una negociación.

La adquisición permitiría a Millicom entrar al mercado peruano con una plataforma ya instalada y una posición relevante en telefonía móvil. Entel llegó al país en 2013, tras comprar los activos de Nextel, y se consolidó como el segundo operador móvil, detrás de Claro.

Millicom ha sumado activos de Telefónica en la región. En 2025 compró las operaciones de Movistar en Uruguay y Ecuador. En febrero de 2026, acordó junto con el holding NNJ la adquisición de Telefónica Chile, mientras que en abril cerró la compra de Cotel en Colombia.

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El grupo de telecomunicaciones con sede en Luxemburgo concretó adquisiciones en Uruguay, Ecuador, Chile y Colombia entre 2025 y 2026.

La filial peruana aporta más de un tercio de los ingresos de Entel

La operación en Perú tiene peso dentro de los resultados consolidados de Entel. Entre enero y septiembre de 2026, generó ingresos equivalentes a 36,4% de las ventas totales de la compañía, según cifras recogidas por La Tercera.

En ese período, Entel Perú registró ingresos por US$ 923,8 millones, un aumento interanual de 7%. El EBITDA llegó a US$ 246,7 millones, con un crecimiento de 12,6%, mientras que la base de líneas móviles alcanzó 10.493.411, un alza de 5% frente al mismo tramo de 2025.

En 2025, el EBITDA anual de la filial fue de USD 308 millones. Fuentes del mercado consultadas por La Tercera estimaron que una eventual venta podría valorarse entre USD 1.540 millones y USD 1.848 millones, bajo múltiplos de entre cinco y seis veces el EBITDA. Esa cifra no fue confirmada por las empresas involucradas.

Entel buscaría concentrar recursos en Chile y en fibra óptica

La eventual desinversión se produce en un momento de mejora de resultados de la filial peruana. Fuentes de la industria citadas por Diario Financiero plantearon que Entel podría buscar liquidez para adquirir activos en Chile y reforzar su negocio de fibra óptica residencial.

Otra hipótesis apunta a la necesidad de recursos de los accionistas de Almendral, el holding que controla el 54,86% de Entel. El grupo Matte posee el 32,59% de Almendral y enfrenta inversiones vinculadas a CMPC. Ninguna de estas razones fue confirmada por la compañía.

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