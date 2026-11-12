Perú

Un Papa muy nuestro…

El pontífice destacó la hospitalidad, la solidaridad y la labor de los peruanos, y afirmó que amar a un pueblo implica procurar que las personas puedan trabajar, cuidar a sus hijos y regresar con serenidad

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El testimonio de Robert Prevost en Perú es signo de una Iglesia viva y misionera. Si bien es verdad que la primera evangelización —profunda y muy ardua— se la debemos a España, no son pocos los estadounidenses, italianos o polacos que han llegado a nuestra tierra y la han conocido y amado como nuestro Papa. La simbiosis de culturas en el Perú no es algo del pasado. Y la transmisión de la fe, que se manifiesta culturalmente, aunque no se reduce a la cultura, se encarna en las primeras palabras de León XIV al Perú: “Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes”.

Si todos coincidimos en que León XIV nos conoce, este primer discurso revela aquellas notas que su experiencia personal más ha captado de nuestra idiosincrasia. Tan cercano a nuestra vida cotidiana, el Papa ha desarrollado dos aspectos muy valiosos para el peruano: la hospitalidad y la solidaridad con el otro, y el trabajo en todas sus manifestaciones.

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Somos hospitalarios, sí. Pero debemos buscar con más ahínco el bien común. Todos —campesinos, pescadores, maestros, mujeres de las ollas comunes— tenemos derecho a “aspiraciones sencillas”: “salir a trabajar sin temor, cuidar de los hijos y regresar a casa con serenidad”. El Papa nos confiesa que, gracias a nosotros, ha llegado a comprender mejor qué significa “amar a un pueblo”. Y define así este amor: “desear que todos puedan vivir dignamente en él, interesarse por él y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo por su bien”. Es un sentimiento “que hoy deseo compartir con quienes ejercen responsabilidades públicas”.

Pope Leo XIV gestures during a meeting on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people at Lima's Plaza Mayor on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Pope Leo XIV gestures during a meeting on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people at Lima's Plaza Mayor on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

¿Ha sido este primer discurso “político”? ¿Ha criticado al Gobierno? La respuesta debe ser sincera: absolutamente no. El Papa no ha impartido un discurso político, aunque sí ha hablado a los políticos: no solo al Gobierno, sino a todos los que ahora mismo deberían sentir el peso de la vocación de servir al Perú, sean del color que sean. Detrás de las leyes que impulsan y de los números que manejan, todos deberían reconocer “rostros concretos que aguardan respuestas” de las que depende buena parte de su tranquilidad. Por eso, la política exige un compromiso solidario y desinteresado por el bien común.

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Y para conseguirlo, el Papa ha hablado de un tema que él encarna de manera superlativa: la escucha paciente y cercana, que empatiza con las necesidades del otro. El político también debe ejercitarla porque es el espacio “para que crezca la concordia” y se afronten las diferencias con respeto. Y es una escucha que no se circunscribe al momento presente. León XIV nos ha animado a tratar con justicia y sensibilidad nuestros dolorosos sucesos del pasado, para que no nos dividan.

Es solo el comienzo de un viaje histórico. Nuestros corazones se encuentran abiertos a su mensaje. Ojalá aprendamos de su amor por nuestra tierra y correspondamos con unión, solidaridad y una gran fe.

Dra. María Pía Chirinos Montalbetti
Dra. María Pía Chirinos Montalbetti

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