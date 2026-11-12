Un Papa muy nuestro…

El testimonio de Robert Prevost en Perú es signo de una Iglesia viva y misionera. Si bien es verdad que la primera evangelización —profunda y muy ardua— se la debemos a España, no son pocos los estadounidenses, italianos o polacos que han llegado a nuestra tierra y la han conocido y amado como nuestro Papa. La simbiosis de culturas en el Perú no es algo del pasado. Y la transmisión de la fe, que se manifiesta culturalmente, aunque no se reduce a la cultura, se encarna en las primeras palabras de León XIV al Perú: “Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes”.
Si todos coincidimos en que León XIV nos conoce, este primer discurso revela aquellas notas que su experiencia personal más ha captado de nuestra idiosincrasia. Tan cercano a nuestra vida cotidiana, el Papa ha desarrollado dos aspectos muy valiosos para el peruano: la hospitalidad y la solidaridad con el otro, y el trabajo en todas sus manifestaciones.
PUBLICIDAD
Somos hospitalarios, sí. Pero debemos buscar con más ahínco el bien común. Todos —campesinos, pescadores, maestros, mujeres de las ollas comunes— tenemos derecho a “aspiraciones sencillas”: “salir a trabajar sin temor, cuidar de los hijos y regresar a casa con serenidad”. El Papa nos confiesa que, gracias a nosotros, ha llegado a comprender mejor qué significa “amar a un pueblo”. Y define así este amor: “desear que todos puedan vivir dignamente en él, interesarse por él y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo por su bien”. Es un sentimiento “que hoy deseo compartir con quienes ejercen responsabilidades públicas”.
¿Ha sido este primer discurso “político”? ¿Ha criticado al Gobierno? La respuesta debe ser sincera: absolutamente no. El Papa no ha impartido un discurso político, aunque sí ha hablado a los políticos: no solo al Gobierno, sino a todos los que ahora mismo deberían sentir el peso de la vocación de servir al Perú, sean del color que sean. Detrás de las leyes que impulsan y de los números que manejan, todos deberían reconocer “rostros concretos que aguardan respuestas” de las que depende buena parte de su tranquilidad. Por eso, la política exige un compromiso solidario y desinteresado por el bien común.
PUBLICIDAD
Y para conseguirlo, el Papa ha hablado de un tema que él encarna de manera superlativa: la escucha paciente y cercana, que empatiza con las necesidades del otro. El político también debe ejercitarla porque es el espacio “para que crezca la concordia” y se afronten las diferencias con respeto. Y es una escucha que no se circunscribe al momento presente. León XIV nos ha animado a tratar con justicia y sensibilidad nuestros dolorosos sucesos del pasado, para que no nos dividan.
Es solo el comienzo de un viaje histórico. Nuestros corazones se encuentran abiertos a su mensaje. Ojalá aprendamos de su amor por nuestra tierra y correspondamos con unión, solidaridad y una gran fe.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD