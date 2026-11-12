Perú

León XIV compara a los obispos con los chasquis del Imperio inca y les pide llegar hasta las comunidades más alejadas del Perú

El Papa recordó a los antiguos mensajeros del Tawantinsuyo para transmitir una exhortación a los representantes del episcopado peruano. También les pidió fortalecer la comunión y evitar que los sacerdotes recorran solos las dificultades de su labor pastoral.

El Papa León XIV comparte reflexiones sobre el rol del obispo en el Perú, comparando la misión episcopal con los antiguos caminos Incas. Un mensaje de fe, diálogo y esperanza.
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El papa León XIV encontró en la historia del antiguo Imperio incaico una manera de explicar cómo debe ser la misión de los obispos en el Perú. Durante su encuentro con los representantes del episcopado nacional, el pontífice comparó la labor pastoral con los recorridos de los chasquis por el Qhapaq Ñan, la extensa red de caminos que conectaba los territorios del Tawantinsuyo.

A través de esta referencia histórica, el Santo Padre dejó un mensaje sobre la necesidad de que la Iglesia no permanezca distante de la población, sino que recorra las comunidades, escuche sus problemas y lleve esperanza especialmente a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

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“Los caminos que atraviesan la geografía de un país recorren también el alma de su pueblo. Esta verdad la podemos contemplar en el Perú”, expresó al iniciar su reflexión en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

El papa recordó que el Qhapaq Ñan permitió conectar territorios, comunidades y culturas a lo largo de la geografía peruana. A partir de esa imagen, planteó que la Iglesia también debe convertirse en un camino de encuentro.

“También la Iglesia es camino: de comunión y de esperanza; camino que atraviesa las montañas de la indiferencia, los desiertos del individualismo y las distancias que separan a los hombres”, sostuvo.

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Composición con la ilustración de un corredor inca en la montaña y la foto de un religioso vestido de blanco ante varios obispos en una iglesia
Una composición gráfica relaciona la representación de un chasqui andino con el mensaje del papa León XIV a los obispos de Perú en un templo. (Infobae Perú)

Los obispos como los antiguos mensajeros del Imperio incaico

Uno de los pasajes más particulares del discurso llegó cuando León XIV evocó a los chasquis, aquellos mensajeros que recorrían los caminos del antiguo imperio llevando comunicaciones urgentes y provisiones indispensables.

El pontífice utilizó esta figura para explicar la responsabilidad de los obispos en la transmisión del mensaje cristiano.

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“A semejanza de los chasquis, que recorrían el imperio llevando mensajes urgentes y provisiones vitales, el obispo es el mensajero que porta la Buena Nueva del Evangelio, custodia el tesoro de la Palabra de Dios y distribuye los Sacramentos como esos bienes indispensables para sostener la vida cristiana”, manifestó.

La comparación no se limitó a la transmisión de un mensaje. León XIV también recordó que los antiguos caminos eran herederos de senderos utilizados por culturas preincaicas, por lo que invitó a los obispos a reconocer que su misión forma parte de una historia que comenzó antes de ellos y continuará después de su paso.

El pedido de una Iglesia que salga al encuentro de todos

La metáfora del camino adquirió un sentido concreto cuando el papa explicó qué significa abrir el corazón para quienes tienen responsabilidades pastorales.

León XIV pidió a los obispos conocer sus diócesis desde la cercanía con la población y no limitar su trabajo a las actividades propias de las estructuras eclesiásticas.

“Significa conocer su diócesis entrando en los hogares, acompañando a los enfermos, encontrando a los jóvenes y acercándose a las comunidades que, por su distancia geográfica o su fragilidad social, pocas veces pueden hacerse escuchar o ser escuchadas: el pastor está llamado a salir al encuentro de todos”, afirmó.

Papa León XIV
Fiel a su posición sobre la inteligencia artificial, el papa León XIV incluyo unas palabras sobre esta en su primer discurso en Perú. - Crédito Pablo Porciuncula/AFP

El mensaje pone especial atención en las poblaciones que viven alejadas de los principales centros urbanos y en aquellas que atraviesan situaciones de exclusión. Para el pontífice, los pastores deben conocer esas realidades y acompañar a quienes pocas veces encuentran espacios para expresar sus necesidades.

En otro momento de su intervención, recordó que Santo Toribio de Mogrovejo entendió esta responsabilidad y recorrió las comunidades para garantizar que el Evangelio también pudiera anunciarse en las lenguas de los pueblos indígenas.

Caminar juntos y evitar que alguien se quede atrás

León XIV también recordó que el camino no debe recorrerse en solitario. Al referirse a la formación de los sacerdotes, planteó que el obispo debe acompañarlos y compartir sus dificultades, en lugar de limitarse a señalarles la ruta.

“Siendo compañero de viaje de sus sacerdotes, no se limita a señalarles la ruta, sino que comparte sus fatigas y anhelos, reconoce la huella de Dios en sus vidas y cuida que ninguno se quede atrás”, expresó.

El pontífice aprovechó esta reflexión para destacar la importancia de la comunión dentro de la Iglesia y pidió continuar fortaleciendo el proceso sinodal peruano, con una participación corresponsable del pueblo de Dios.

Al finalizar su discurso, León XIV resumió su exhortación en tres invitaciones: “no dejen de caminar con este pueblo”, mantener la comunión episcopal y abrir el corazón a Dios, a los hermanos y a su pueblo.

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