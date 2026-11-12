Llaves abajo: parques eólicos y solares aceleran en Perú mientras la transmisión eléctrica queda rezagada, alerta Nexans

Mientras se multiplican los proyectos de generación solar y eólica, el norte peruano depende de un corredor eléctrico que enfrenta restricciones operativas.

Guardar

La expansión de parques solares y eólicos en Perú enfrenta un límite fuera de los proyectos de generación: la falta de capacidad de transmisión para transportar la electricidad desde las zonas de producción hasta los centros de consumo. La congestión en las líneas ya eleva los costos operativos del sistema y puede trasladar parte de esa presión a las tarifas eléctricas.

El país concentra parte de su potencial renovable en el sur y el norte. Regiones como Arequipa, Moquegua y Tacna cuentan con altos niveles de radiación solar, mientras que el norte ofrece condiciones para la generación eólica. Sin embargo, esos recursos se encuentran lejos de Lima y de otros grandes polos de demanda, según alerta un análisis de Indeco by Nexans.

PUBLICIDAD

La energía renovable en Perú crece más rápido que las líneas eléctricas

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) identifica una cartera de 247 iniciativas de energías renovables y almacenamiento, por USD 46.859 millones, con una potencia nominal cercana a 50.000 MW.

A la vez, el sistema eléctrico peruano opera con 16.450 MW de capacidad instalada. El desafío consiste en que la infraestructura que debe evacuar esa nueva energía no avanza con la misma velocidad.

El cuello de botella se observa en el enlace que conecta el centro con el norte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). La línea Carabayllo–Chimbote de 500 kV concentra parte del transporte de electricidad hacia esa zona y ha registrado episodios de congestión.

PUBLICIDAD

En julio de 2026 el sistema acumuló 66,2 horas de congestión, de las cuales 55,8 correspondieron a ese corredor. Durante esos eventos, el costo de generación pasó de alrededor de USD 30 a más de USD 100 por megavatio hora (MWh), debido a que el sistema tuvo que cubrir parte de la demanda con centrales locales de mayor costo.

La cartera de 247 proyectos renovables del Ministerio de Energía y Minas triplica la capacidad instalada actual del sistema eléctrico.

El norte, a cargo de ISA, está pagando hoy recibos más caros

El norte no es la excepción. Cuando se restringe el transporte eléctrico desde el centro, la región debe recurrir en mayor medida a centrales térmicas locales.

El Comité de Operación Económica del Sistema (COES) ha advertido que las sobrecargas en el enlace de 500 kV pueden requerir el despacho de unidades a diésel, con costos superiores a los de otras fuentes disponibles.

PUBLICIDAD

La vulnerabilidad quedó expuesta el 1 de noviembre, cuando la desconexión de la línea Nueva Chimbote–Trujillo, de 500 kV, provocó cortes en varias ciudades del norte y afectó la operación de la refinería de Talara.

Para reforzar ese corredor, el Estado concesionó en 2024 los enlaces Huánuco–Tocache–Celendín–Trujillo y Celendín–Piura, que suman más de 1.000 kilómetros de líneas de 500 kV y una inversión cercana a USD 800 millones.

Las obras abrirán rutas alternativas hacia el norte y reforzarán la conexión con Piura, pero sus contratos contemplan 66 meses de construcción, por lo que la solución estructural llegará después de varios años de congestión.

PUBLICIDAD

El Estado concesionó más de 1.000 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión con una inversión cercana a USD 800 millones.

La discusión pasa por planificar generación y redes al mismo tiempo

El debate no gira sobre la disponibilidad de sol o viento, ni sobre la ausencia de proyectos. Perú cuenta con una cartera renovable superior a su capacidad instalada actual. La brecha aparece entre la aprobación de nuevas centrales y la construcción previa de las redes necesarias para integrar su producción al sistema.

“Cuando la transmisión no acompaña el crecimiento de la generación, podemos terminar con parques listos para producir, pero con energía limpia que no logra llegar al consumidor”, afirmó Marlene Mauny, jefa de Ventas de Renovables de Indeco by Nexans.

Para las empresas del sector, licitar proyectos de generación sin asegurar su capacidad de evacuación puede derivar en mayores costos para el sistema. La transmisión, además, requiere soluciones técnicas adaptadas a condiciones como la radiación extrema, la altitud y las variaciones de temperatura que afectan a las instalaciones del sur peruano.

PUBLICIDAD

Con todo, Perú busca que las energías renovables no convencionales alcancen el 20% de la matriz eléctrica en 2031. El avance hacia esa meta dependerá de que la expansión de los parques solares y eólicos esté acompañada por líneas de alta tensión capaces de transportar su energía.