Perú, segundo entre los países más burocráticos en ranking global: abrir una empresa toma hasta 3.853 horas

La constitución y apertura de una pequeña empresa en el Perú requiere 3.853 horas, el nivel más alto de América Latina. IMAGEN GENERADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

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Una pequeña empresa formal en Perú debe destinar 3.181 horas al año a cumplir obligaciones administrativas, según el Índice de Burocracia 2026. La cifra equivale a 398 jornadas laborales de ocho horas y casi triplica el promedio de los 27 países evaluados, que asciende a 1.178 horas.

El estudio fue elaborado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU). La Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) desarrolló el capítulo peruano, que será presentado este jueves 29 de octubre en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en San Isidro.

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El país ocupa el segundo lugar con mayor carga burocrática para abrir y mantener una pequeña empresa formal. Solo Jamaica registra una exigencia anual superior durante la etapa de funcionamiento, según los resultados difundidos preliminarmente.

Las obligaciones laborales concentran la mayor carga administrativa

Del total de horas que una pequeña empresa debe destinar cada año a trámites, 1.344 corresponden a obligaciones laborales y de planillas, el registro más alto entre los países analizados.

Este grupo incluye procedimientos vinculados con la Planilla Mensual de Pagos (PLAME), el T-Registro, los aportes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) o a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el Seguro Vida Ley y los reportes ante el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud).

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Las exigencias de personal abarcan la Planilla Mensual de Pagos, aportes previsionales, Seguro Vida Ley y reportes a EsSalud.

La medición considera el tiempo que las empresas emplean para cumplir exigencias administrativas, más allá de sus actividades comerciales. Para la ACP, esta carga supone costos para los negocios formales porque exige recursos humanos y horas de trabajo que podrían dedicarse a producción, ventas, inversión o generación de empleo.

El informe plantea que la simplificación de procesos debe apuntar a eliminar duplicidades entre entidades y a reforzar mecanismos de fiscalización posterior. La asociación sostiene que ese enfoque permitiría mantener los controles estatales sin trasladar toda la carga de cumplimiento a las empresas.

Abrir un negocio toma 3.853 horas y las municipalidades explican casi la mitad

Las trabas comienzan antes de que una empresa inicie operaciones. Según el índice, abrir formalmente una pequeña empresa en Perú requiere 3.853 horas de trámites, frente a un promedio internacional de 1.638 horas.

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Las municipalidades concentran una parte importante de esa carga. La licencia de funcionamiento, que incluye el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, conocido como certificado de Defensa Civil, demanda 1.879 horas. Esta etapa representa el 48,8% del tiempo requerido para completar el proceso de apertura.

La licencia de funcionamiento municipal y la inspección de Defensa Civil representan el 48,8% del tiempo de apertura.

El resultado coloca al Perú como el país con la mayor carga burocrática para abrir un pequeño negocio dentro de América Latina y el Caribe, de acuerdo con la medición de la FIU y la ACP.

La diferencia con el promedio internacional refleja la cantidad de procedimientos que deben completar los emprendedores antes de operar bajo la formalidad. El estudio analiza el recorrido administrativo de pequeñas empresas de distintos sectores, desde su constitución hasta el cierre de sus actividades.

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Cerrar una empresa puede tomar más de 5.000 horas

La salida formal del mercado también presenta una carga elevada. Cerrar una pequeña empresa en Perú exige alrededor de 5.367 horas, según el Índice de Burocracia 2026.

La liquidación de la compañía concentra 2.941 horas. A ello se añaden 1.080 horas para tramitar la baja del Registro Único de Contribuyentes (RUC) ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El reporte también considera las constancias de no adeudo ante la Sunat, las municipalidades y EsSalud, entre otras gestiones. El tiempo requerido para cerrar un negocio supera en 47% el promedio de los países incluidos en la muestra.

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La presentación del estudio se realizará el 29 de octubre, entre las 16:00 y las 18:00, en la sede de la UPC ubicada en la avenida General Felipe Salaverry 2255, en San Isidro.