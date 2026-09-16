Perú tiene 179 mil mypes formales menos que antes de la pandemia: negocios en negro llegan al 86,5%

Las mypes representaron el 99,5% de las empresas peruanas en 2025, pero redujeron su aporte al PBI a 13,7%. REUTERS/Claudia Morales

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El número de micro y pequeñas empresas formales en Perú se redujo en 179.223 unidades frente a 2019, mientras que la informalidad alcanzó el 86,5% en 2025, según un análisis de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

El sector concentró el 99,5% del universo empresarial del país, aunque perdió participación en la economía y mantiene limitaciones de infraestructura, empleo y acceso financiero.

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Las micro y pequeñas empresas, conocidas como mypes, alcanzaron ventas por S/164.010 millones en 2025, equivalentes al 13,7% del producto bruto interno (PBI). La proporción fue menor que el 14,1% de 2024 y estuvo por debajo del 19,5% registrado antes de la emergencia sanitaria.

Las mypes sostienen casi todo el tejido empresarial, pero su aporte al PBI bajó

La cantidad de empresas de este segmento se mantuvo estable en términos de participación: en 2019, las mypes reunían el 99,6% de los negocios del país. Seis años después, representan el 99,5%.

El retroceso se concentra en las unidades formales, de acuerdo con ComexPerú. La tasa de informalidad cayó levemente frente al 86,8% de 2024, pero todavía supera el 83,8% que se observaba en 2019.

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El comercio reunió 871.079 mypes en Perú, aumentó su cantidad frente a 2019 y registró una informalidad de 84%.

La situación cambia según la actividad económica. El comercio agrupó 871.079 mypes, 49.205 más que antes de la pandemia. Las ventas de ese rubro sumaron S/20.071 millones, S/1.753 millones por encima del nivel de 2019, mientras que la informalidad fue de 84%.

En los servicios, el número de empresas llegó a 2 millones, aunque se redujo en 103.477 frente a 2019. La informalidad en ese sector alcanzó el 85,6% y las ventas ascendieron a S/74.694 millones, S/593 millones menos que en el período prepandemia.

Producción concentró 3,3 millones de negocios y la mayor informalidad sectorial

El sector productivo reunió 3,3 millones de mypes en 2025. Sus ventas llegaron a S/75.022 millones, un aumento de S/11.070 millones en comparación con 2019. A la vez, el número de compañías cayó en 78.770 unidades.

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El 88,3% de las mypes de producción operó en la informalidad, el mayor nivel entre los tres sectores analizados. El indicador aumentó 2,7 puntos porcentuales respecto de 2019.

Menos de la mitad de las mypes tenía local propio en Perú y solo una parte accedía a electricidad, agua y desagüe.

ComexPerú también identificó dificultades en las condiciones de operación. El 48,9% de las mypes contaba con local propio en 2025. Entre esas empresas, el 60,4% tenía electricidad, el 21,3% disponía de agua y el 11,1% accedía a desagüe.

La falta de estos servicios limita la operación de los negocios. La cobertura eléctrica incide en la incorporación de herramientas tecnológicas, mientras que la ausencia de agua y desagüe afecta las condiciones básicas de funcionamiento en distintas actividades.

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Nueve de cada 10 trabajadores de mypes no tienen un sueldo fijo

El informe señaló que el 92,1% de los trabajadores de las mypes no percibía un sueldo fijo. La proporción llegó a 95,5% en comercio, a 90,2% en servicios y a 75,7% en producción.

La variación de las ventas determina los ingresos de gran parte del personal, según el análisis. Esa condición restringe la incorporación de trabajadores a planillas electrónicas y dificulta la formalización laboral.

El 92,1% de los trabajadores de las mypes no recibió un sueldo fijo y solo una minoría de empresas llevó registros contables o usó financiamiento formal.

Solo el 22,9% de las mypes llevaba algún tipo de registro contable en 2025 y el 22,1% tenía al menos un producto financiero formal. ComexPerú indicó que el uso de estos servicios creció en los últimos años, aunque la cobertura todavía resulta limitada.

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El Índice de Capacidad Formal (ICF), elaborado por la organización para medir la gestión empresarial, el acceso a locales y servicios, y las condiciones laborales, alcanzó 24,8 puntos en 2025. El resultado fue casi igual al de 2021, cuando marcó 24,7 puntos.

Diecinueve regiones siguen por debajo de los niveles de 2019

Diecinueve de las 25 regiones de Perú permanecieron por debajo de sus niveles prepandemia en capacidad formal. Ica obtuvo el resultado más alto, con 28,7 puntos, apenas menos que los 28,8 puntos de 2019. La informalidad regional, sin embargo, pasó de 81,3% a 87,4%.

Madre de Dios y Moquegua registraron las mayores caídas del ICF, con descensos de 3,8 y 2,7 puntos, respectivamente. Tumbes permaneció en el último lugar, con 20,5 puntos.

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ComexPerú propuso adecuar las obligaciones laborales a la realidad de los negocios pequeños, aplicar fiscalización preventiva para establecimientos de bajo riesgo y ampliar el acompañamiento técnico.

El gremio empresarial también planteó una vigencia de los certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) según el nivel de riesgo y cambios en el límite de ventas del Régimen Único Simplificado (RUS).