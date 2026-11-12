“Se ha visto una selección competitiva que quiere ser protagonista en la Eliminatoria”: la advertencia de arquero de Bolivia para el duelo con Perú

El guardameta de la 'verde' habló de amistoso que sostendrá su selección ante Perú en Matute. (Video: LD Deportes)

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La selección peruana afrontará una nueva prueba ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva. El amistoso en Lima será una oportunidad para que el técnico Mano Menezes intente dejar atrás los resultados negativos de los encuentros anteriores y halle respuestas antes de los próximos desafíos.

Para Carlos Lampe, los dos compromisos de la ‘verde’ en territorio visitante (ante la ‘bicolor’ y Ecuador en Guayaquil) tendrán un valor que va más allá del marcador.

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“Vamos a enfrentarnos con dos selecciones sudamericanas que los enfrentamos habitualmente en las Eliminatorias. Vamos a poner todo nuestro empeño para hacer un buen partido, para ir planificando cómo la selección puede jugar de visita, como ya hemos hecho anteriormente, también sacando algún resultado bueno”, dijo ante la prensa.

El veterano guardameta apuntó a que ambos cotejos deben servir para definir el funcionamiento colectivo. “Eso va a servir de mucho para que el cuerpo técnico saque las conclusiones de los chicos que recién han venido”, afirmó.

Bolivia cayó 4-0 en su visita a Argentina en su último amistoso. - créditos: REUTERS/Rodrigo Valle

La ambición, de acuerdo con Carlos Lampe, no se limita a sumar experiencia, sino a dar un paso adelante con miras a las Eliminatorias 2030. “Uno siempre quiere ganar juegue dónde juegue y contra quien juegue. La verdad que estos partidos nos deben servir, que se puede ver una selección competitiva, como se ha visto, y que podamos ser protagonistas en la Eliminatoria porque el objetivo de todos es clasificar al Mundial”, precisó, advirtiendo a Perú y Ecuador.

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Carlos Lampe sobre los nuevos rostros de Bolivia

Carlos Lampe asumirá un papel de referencia dentro de la selección de Bolivia en la fecha FIFA entrante. El arquero sostuvo que la experiencia de los futbolistas con mayor recorrido debe reflejarse en los entrenamientos y en el acompañamiento cotidiano de quienes comienzan a abrirse paso en la ‘verde’. “Creo que cuando somos los más experimentados, el ejemplo es fundamental, que los chicos te vean entrenar bien, siendo el primero en el gimnasio”, declaró.

Para el portero de 39 años, esas acciones pueden convertirse en una guía dentro de un grupo que busca consolidar una renovación. “Creo que eso lo toman como ejemplo, pero también debemos transmitirles tranquilidad y que disfruten jugar por la selección, que es lo más lindo”, agregó.

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La convocatoria incluye jugadores jóvenes de entre 17 y 23 años, como el arquero Gerónimo Govea, los defensores Diego Arroyo, Efraín Morales y Yomar Rocha, los mediocampistas Óscar López, Miguel Terceros y Leonardo Viviani, además de los atacantes José Flores, Moisés Paniagua y Nabil Nacif, quien es el menor con 17 años.

La nómina también presenta cinco futbolistas que recibieron su primer llamado a la selección absoluta: Fabricio Quaglio, Fernando Mena, Marco Velasco, Anderson Ayhuana y Jorge Lovera.

La lista de convocados de Bolivia para los amistosos ante Perú y Ecuador. - créditos: La Verde

Carlos Lampe sobre su continuidad en la selección de Bolivia

La presencia de Carlos Lampe en la convocatoria también abre la discusión sobre su futuro en la selección boliviana. El arquero aseguró que mantiene la intención de seguir en actividad durante el próximo año y dejó abierta la posibilidad de continuar como una referencia para los jugadores más jóvenes.

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“El próximo año voy a seguir jugando”, afirmó. El futbolista aseguró que se siente en buenas condiciones físicas y que todavía puede aportar tanto dentro del campo como en el acompañamiento a los nuevos convocados.

El guardameta no dio por garantizada su permanencia en el combinado nacional. Su continuidad, explicó, dependerá de que conserve la posibilidad de contribuir con el equipo y de que el cuerpo técnico considere útil su presencia. “Me siento bien físicamente, puedo ser un aporte, y veremos si llego a seguir aportando a la selección porque mientras que pueda guiar a los chicos, siempre estaré encantado”, concluyó.

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