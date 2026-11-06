En 100 días de mandato, estos son los aciertos y desaciertos ‘económicos’ del Gobierno

La presidenta, Keiko Fujimori, y el ministro de Economía, Elmer Cuba, dos de las autoridades que están en el foco por cómo el Perú afrontará el fenómeno El Niño. - REUTERS/Angela Ponce

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El gobierno de Keiko Fujimori cumple este jueves 5 de noviembre 100 días de mandato, un periodo que ha estado marcado por diferentes eventos que tiran a Estado a destinar recursos para en prevención y atención.

Por un lado, el gobierno inició con varias promesas que, a diferencia de la expectativa de un mandato con más medidas a favor del libre mercado y el sector privado, se enfocaban en destinar fondos para que llegue más dinero a las familias peruanas: Fujimori anunció el aumento del sueldo mínimo a S/1.300 y el aumento a la Pensión 65, dos medidas que ya están en marcha.

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Y por otro lado, se ‘cocinan’ desde las ‘carteras’ más importantes, como el Ministerio de Economía y Finanzas, reformas tributarias y laborales, pero que están atravesadas por el contexto extraordinario del fenómeno El Niño, el cual dejará marca en el PBI de este año, y se espera que su impactó llegué hasta abril del 2027.

Infobae Perú conversó con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director ejecutivo de Videnza Instituto para saber cuáles son los aciertos y desaciertos del gobierno en esta primera etapa.

Un fotomontaje presenta a Keiko Fujimori con la banda presidencial frente al Palacio de Gobierno junto con una inscripción sobre sus primeros cien días de mandato en Perú.

Un MEF con credibilidad

¿Cuál es la lectura del exministro Luis Miguel Castilla sobre el equipo económico del gobierno? En resumen, para Castilla destaca la figura de Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, sobre todo por tener ‘credibilidad’.

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“La política económica del Gobierno, en términos de nombramientos, ha sido acertada por el tipo de personas que han convocado, tanto al Ministerio de Economía como al haber ratificado al presidente del Banco Central y formar un directorio bastante bueno”, opina Castilla.

Pero la figura central importante es el mismo MEF, que para el exministro “está bien considerado. La figura del ministro Cuba es positiva, le suma al Gobierno. Todavía no ha habido ninguna crisis ni desacierto mayúsculo”.

“Han planteado las cosas a largo plazo, ha habido política contracíclica, han tratado de mitigar los impactos negativos de algunas medidas populistas. Ha habido más acción aquí que en otros sectores, donde no ha habido casi ningún resultado”, agrega Castilla.

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El exministro Luis Miguel Castilla conversó con Infobae sobre los 100 días del gobierno de Keiko Fujimori. - Crédito Infobae

Sin embargo, sí considera que a pesar de toda la presión del Gobierno en el tema de las facultades legislativas, que finalmente fueron dadas por el Congreso de forma acotada y quitando parte de lo planteado por el MEF, no ha visto a la ‘cartera’ de Cuba tan comprometida. “De manera relativa, es una gestión acertada, pero todavía faltan ver más cosas para tener un criterio más claro. En el tema de las facultades legislativas no vi al MEF tan involucrado en esas discusiones.

Pero Castilla resalta nuevamente la fuerza de la figura de Elmer Cuba. Si bien “han relajado el espacio fiscal. No ha habido mucha respuesta sobre esto”, lo que el exministro explica por la credibilidad del MEF. “Si hubiera sido otro quien planteara lo mismo, probablemente habría más críticas”, acepta.

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Sueldo mínimo y El Niño

¿Qué lados positivos ve Castilla en las medidas económicas? El exministro destaca que el Gobierno haya establecido las “áreas de reforma importantes en cuatro comisiones presidenciales” y ve ahí un interés por “tocar temas de fondo que el país requiere”.

“Me parece que el acompañamiento que se le ha dado al fenómeno El Niño, a través de cobertura de recursos, crear esta modalidad de servicio por impuestos y realizar todo lo posible desde el punto de vista de cobertura de recursos, es positivo”, afirma.

Entrevista en Canal N con el economista Melvin Escudero sobre el incremento de precios en productos de la canasta básica familiar en el Perú. La emisión expone gráficos informativos con variaciones porcentuales de alimentos agrícolas en mercados mayoristas y aborda las repercusiones del fenómeno de El Niño y factores inflacionarios en el abastecimiento y la economía local.

Pero esto ha venido, además, con algunas inconsistencias. Y ahí es donde ve los primeros desaciertos: “Ha sido ceder a algunas medidas más de corte populista que probablemente no estaban en la cancha del MEF al comienzo”, responde.

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Aquí Castilla se refiere al incremento del salario mínimo, la medida que Fujimori anunció en su primer Mensaje a la Nación y que ya está en marcha, donde el exministro que he se ha “tratado de compatibilizar la parte más política con la parte técnica”.

Esto también lo ve en cómo se ha ido “moderando las medidas anunciadas inicialmente por la presidenta”. A lo que se refiere Castilla es al discurso inicial del gobierno, que pasas de “hacer muchísima obra pública, como tres líneas de metro a la vez”, a solo “acabar la Línea 2″.

“Sí creo que ha habido ese baño de realismo. Me parece que estuvo bien la intervención del MEF para paliar de manera focalizada el impacto del precio de los combustibles en el transporte interprovincial y de pasajeros, tratando de que sea lo más focalizado y temporal posible, aunque eso probablemente se amplíe”, opina Castilla.

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Castilla considera que el MEF tiene una imagen positiva. - Crédito MEF

El desacierto y lo que falta

Sin embargo, no todo es una mirada positiva. “Donde creo que probablemente está pecando el MEF es en una política contracíclica tan agresiva”, opina Castilla. El exministro se refiere a los S/18 mil millones frente a El Niño, donde “probablemente la menor parte sea para los segmentos de la población más afectados, a través de los bonos, que son más fáciles de ejecutar”.

Dónde ve las falencia es en los “S/13 mil millones o S/15 mil millones adicionales que irían a obra pública. Y la obra pública adolece del problema de que no se materializa, de que no se encaran los ‘cuellos de botella’ que impiden que se de”.

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“Creo que parte son obras a las que faltaba marco presupuestal para terminarlas, pero probablemente esto va a hacer más complejo el manejo del Banco Central, porque hoy enfrenta un shock de oferta fuerte en alimentos y en el precio del diésel, y no creo que requiera un frente más de inyección de liquidez en la economía”, opina

Asimismo, cree que por la severidad de El Niño, no sería tan efectivo esto para mitigar su impacto. “Creo que será mayor en términos del impacto inflacionario. Meterle más gasto a la economía a corto plazo, en lugar de ayudar, mete más liquidez y más presión inflacionaria. Ahí no veo tanta consistencia, pero también entiendo que el Gobierno no podía quedarse cruzado de brazos sin hacer nada”, considera.

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