Quién es Elmer Cuba, el nuevo ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Keiko Fujimori

Elmer Cuba CADE

Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú, anunció que Elmer Cuba será el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su primer gabinete.

Fujimori subrayó la amplia experiencia de Cuba en macroeconomía y política económica, y afirmó que tendrá la responsabilidad de recuperar la estabilidad, la confianza y el crecimiento de la economía nacional.

En la presentación, destacó que Cuba ha ocupado cargos como director del Banco Central de Reserva y de Indecopi, y ha sido consultor para organismos internacionales, además de académico en reconocidas universidades del país.

Elmer Cuba posee una trayectoria relevante en el ámbito macroeconómico, desarrollo económico y políticas públicas. Ha trabajado como consultor para empresas privadas y ha formado parte de directorios de instituciones del sector minero y financiero, así como de organismos supervisores estatales.

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Además, ha colaborado con entidades multilaterales como el Banco Mundial y el BID. En el ámbito académico, se ha desempeñado como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y otras instituciones, y cuenta con una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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