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Aumento de la RMV en S/170 se basa en estudio técnico e incluye medidas complementarias

Remuneración mínima vital aumentará a S/1.300, luego del aumento que está vigente desde el 2025. Pero también el Gobierno aprobará medidas para no afectar a las empresas, reveló el ministro de Trabajo

Juan Sheput
Juan Sheput, ministro de Trabajo, reveló que hay un estudio técnico que justifica el aumento del sueldo mínimo. - Crédito Presidencia
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Juan Sheput, el nuevo ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, reveló que el aumento del sueldo mínimo a S/1.300, que ha anunciado la presidenta Keiko Fujimori, se ha basado en un estudio técnico, que ve la viabilidad de esta medida, pero acompañada de otro paquete de medidas.

“Es un aumento que es producto de un estudio que viene acompañado de otras medidas complementarias para no afectar a la gran empresa, ni a la mediana, ni a la pequeña, y que permita sobre todo recuperar el nivel adquisitivo de los hogares peruanos”, aclaró el ministro de Trabajo.

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Sin embargo, aún no se detalla de qué se tratará exactamente esto. Pero sí ha explicado que este aumento propuesto es posible por justamente esas medidas complementarias, entre las cuales sí mencionó el bono a la micro y pequeña empresa (MYPE), ya anunciado por la Presidenta, así como otras que irían destinadas a la mejora de la competitividad y la productividad.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, abordó temas como el incremento de la remuneración mínima vital y los retos laborales en el país. La discusión incluye referencias a la informalidad, la generación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares peruanos. - Crédito TV Perú

Siguiente paso, el Consejo Nacional de Trabajo

Todo lo que le falta al Poder Ejecutivo, según las mismas palabras del ministro de Trabajo, es nombrar a los viceministros, y completar los equipos para poder convocar al Consejo Nacional de Trabajo, donde se harían las discusiones para el aumento del sueldo mínimo —con lo que ya ha estado avanzando el gobierno—.

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Como se sabe, el Consejo Nacional de Trabajo es el espacio donde se da el diálogo social y la concertación sobre temas laborales entre los gremios empresariales, las organizaciones sindicales y representantes del Estado peruano. Anteriormente ya se ha intentado acordar el aumento del sueldo mínimo, en 2024 la última vez, en este organismo. Sin embargo, al menos en las últimas veces no se ha logrado acuerdo —porque mientras los trabajadores buscaban un monto mayor, los empresarios no querían validar aumento ninguno—.

dinero - soles - retiro AFP
La RMV subirá a S/1.300, y se sugiere que el aumento se daría este mismo año 2026. - Crédito Andina

Sin embargo, esta vez el Ejecutivo señala que se convocará a los empleadores, a los representantes de los trabajadores y al propio Gobierno, para que de esa manera, en forma concertada, “ellos entiendan que este no es un aumento arbitrario”, ya que se haría con estudio técnico en mano.

Pero este incluiría medidas para mejorar la productividad y la competitividad. Como se recuerda, sobre esto último se estaba evaluando la eliminación de feriados para lograrlo. Sin embargo, ya la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Trabajo Juan Sheput señalaron que de entrada el Gobierno no tiene previsto eliminar feriados. Sí habrá, no obstante, también un estudio sobre estos.

Keiko Fujimori
El nuevo sueldo mínimo será de S/1.300. Vendrá con un bono para las pequeñas y medianas empresas para que afronten este alza. - Crédito Presidencia

Habrá estudio sobre feriados

También el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reveló que su cartera impulsará una evaluación técnica del impacto de los feriados nacionales sobre la productividad, la actividad económica y el turismo. Esto, con el objetivo de contar con información que permita adoptar decisiones responsables. 

Si bien sí “aclaró que el Gobierno no tiene previsto incrementar ni reducir el número de feriados”, el estudio podría llevar a medidas diferentes con respecto a este. Como se recuerda, en el Congreso, y también el sector empresarial, se proponía mover los feriados que no cayeran ni lunes ni viernes, para trasladar el descanso al lunes siguiente.

Por otro lado, en materia laboral, Sheput reiteró que la reducción de la informalidad constituye uno de los principales desafíos del país y aseguró que las reformas que impulsará el Ejecutivo estarán orientadas a incorporar a más peruanos al empleo formal sin afectar ningún derecho laboral.

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