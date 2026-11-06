César Ccahuantico, icono de Cienciano, fulmina a Horacio Melgarejo y Gonzalo Aguirre: “Hay mercenarios que no nos representan”

César Ccahuantico tilda de "mercenarios" a Horacio Melgarejo y Gonzalo Aguirre. - Crédito: Difusión / Cienciano

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César Ccahuantico, símbolo de Cienciano en su era dorada a inicios del nuevo milenio, se ha mostrado muy mortificado por el reprobable comportamiento de Horacio Melgarejo en Matute, tras provocar a los hinchas de Alianza Lima con señales vinculadas a Universitario de Deportes.

La cólera de Ccahuantico, externada en una publicación de su cuenta de Instagram, ha pasado por la preferencia del argentino hacia el actual tricampeón del fútbol peruano, olvidando que se debe profesionalmente al cuadro ‘imperial’.

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César Ccahuantico campeonó la Copa Sudamericana con Cienciano, pero la cárcel destruyó su carrera. - Crédito: Difusión

“Señor Melgarejo, usted dirige Cienciano y no Universitario. El hincha quería que muestres la doble ‘C’ o las dos estrellas, pero eres más payaso y te sale tu amor por la crema y de premio te renovaron dos años más para que armes tu circo”, indicó.

En otro pasaje, el campeón de la Copa Sudamericana 2003 ‘disparó’ en contra de Gonzalo Aguirre, de los más afectados por las decisiones técnicas de su estratega, por la manera en cómo proyectó su fastidio con la indumentaria del Cienciano.

El jugador tenía pocos minutos en el campo de juego - Crédito: L1MAX.

“Ahora, este señor Aguirre a quién carajo le ganó para botar la gloriosa, puedes estar molesto por tu cambio y en desacuerdo con el técnico, pero no puedes tirar la camiseta de esa manera”, sostuvo César.

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Refirió, por último Ccahuantico que “estamos hasta las huev.. los verdaderos cusqueños por permitir esas faltas de respeto”.

“Lo dije y lo vuelvo a repetir, hace rato que hay mercenarios que no nos representan. Puro extranjero y nacionalizado. ¿Cuándo carajo van a defender nuestros colores gente nacida en nuestro Cusco?”, cerró.

Horacio Melgarejo realizando indicaciones tácticas, mientras es observado por Cristian Ruggeri. - Crédito: Cienciano

Melgarejo, en el ojo de la tormenta

El Alianza Lima vs Cienciano pasó en un segundo plano al momento que Horacio Melgarejo tiró de su clásico histrionismo para realizar un bochornoso espectáculo en Matute. Al momento que vio la cartulina roja provocó a los simpatizantes con gestos alusivos a Universitario de Deportes.

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Las cuatro tribunas, más que enardecidas, emitieron sonidos ensordecedores en contra del argentino mientras objetos caían de las graderías. Por si fuera poco, los directivos ‘blanquiazules’ perdieron la compostura y fueron a encarar al deleznable protagonista de la pasada noche.

El DT fue expulsado y realizó gestos polémicos a la tribuna. Además, fue increpado por dirigentes del cuadro 'blanquiazul' - Crédito: L1MAX.

La reprochable puesta en escena de Horacio Melgarejo, que empezó antes al retirar de muy mala manera al recién ingresado Gonzalo Aguirre, ocasionó que desde la interna del ‘papá’ le soltaran la mano. Su asistente técnico se desmarcó de él y algunos futbolistas recriminaron su accionar.

Intentó el líder argentino disculparse en un contacto con L1MAX, pero sus comentarios también se perdieron al momento que sostuvo un cruce con un periodista en el plató. Tras exponer un perdón matizado, los altos mandos del Cienciano dieron inicio a una reconsideración de su renovación.

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La polémica de Matute tiene un antecedente disciplinario que vuelve a cobrar relevancia. Melgarejo había recibido una sanción de un año, pero consiguió una medida cautelar que lo mantuvo habilitado para ejercer como técnico. (Liga 1)

La prolongación del vínculo de Melgarejo con el conjunto ‘imperial’ era inminente. O, al menos, se había avanzado para abrocharlo al cierre de la campaña, pero con su pésima imagen echó todo a perder.

Que no resulte extraño, además, que el argentino vuelva a recibir una sanción de grandes proporciones por incentivar la violencia en La Victoria. En caso surja un fallo que lo ponga en aprietos, sus posibilidades de continuar en la Liga 1 se verían drásticamente reducidas.