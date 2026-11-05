“Van a venir ataques cada vez más poderosos”: Julio Velade alerta riesgos cibernéticos para bancos de Perú y la región

El titular del BCRP alertó ante la Federación Latinoamericana de Bancos sobre la llegada de ataques digitales de mayor complejidad.

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El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, alertó sobre el aumento de las amenazas de ciberseguridad para las entidades financieras y sostuvo que los ataques serán cada vez más complejos, en un escenario marcado por la expansión de la inteligencia artificial.

“Van a venir ataques cada vez más poderosos”, afirmó Velarde durante su exposición en el encuentro de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), realizado en Lima. El titular del BCRP incluyó la ciberseguridad entre los riesgos que deben vigilar los bancos y las autoridades de la región.

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Velarde señaló que el desafío no se limita a la dificultad de coordinar respuestas ante incidentes digitales. También anticipó que las instituciones deberán elevar sus estándares tecnológicos y sus mecanismos de protección frente a ataques que podrían aprovechar nuevas herramientas de inteligencia artificial. “Es un riesgo presente”, remarcó al referirse a la amenaza cibernética.

El presidente del BCRP indicó que la necesidad de reforzar controles puede elevar las barreras de entrada para nuevas empresas financieras y tecnológicas.“Eso creo que, a la larga, puede limitar la competencia”, remarcó.

Las mayores exigencias de seguridad informática pueden elevar las barreras de entrada y reducir la competencia en el sector financiero.

Velarde descartó una recesión global para 2027

Velarde también describió un escenario internacional con crecimiento mayor al previsto a comienzos de año, aunque con presiones inflacionarias ligadas al alza de combustibles y a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

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El economista destacó la fortaleza de la economía de Estados Unidos, a la que diferenció del desempeño de Europa, Japón y China. Según explicó, el mercado estadounidense mantiene una posición dominante en innovación, en especial por la concentración de empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

También advirtió sobre el aumento de la deuda pública en las principales economías. Consideró que un ajuste de los mercados financieros afectaría con mayor fuerza a los países con cuentas fiscales más débiles y elevados niveles de endeudamiento.

Sostuvo que un problema fiscal suele terminar por forzar correcciones, ya sea mediante mayores tasas de interés, restricciones al gasto o dificultades para acceder a financiamiento. Aun así, no anticipó una crisis global inmediata. “No creo que vaya a haber una recesión”, dijo al referirse a 2027.

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La economía de Perú registró un avance de 10,6% en la inversión privada y un incremento del empleo de 6,5%, según Velarde.

América Latina quedó rezagada frente a Asia

El presidente del BCRP también cuestionó el bajo crecimiento de América Latina durante las últimas décadas frente al avance de Asia. Atribuyó la brecha a episodios de alta inflación, crisis de deuda, déficits fiscales y problemas estructurales en educación y gestión pública.

Velarde destacó que la región reaccionó antes que las economías desarrolladas ante el choque inflacionario de 2021 y 2022, con aumentos de tasas de interés. Añadió que varios países latinoamericanos lograron reducir la inflación, aunque consideró que aún existen tareas pendientes para consolidar la estabilidad de precios.

En el caso peruano, afirmó que la economía mantiene señales de recuperación, con expansión del empleo, la inversión privada y el consumo de cemento, pese al impacto que podría generar el fenómeno de El Niño. “Es una economía que viene muy fuerte, la demanda está muy fuerte”, declaró.

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“El empleo, en los últimos meses, tenemos cifras, creció 6,5% interanual. La inversión privada, el segundo trimestre del año, está creciendo 10,6%. El consumo de cemento, la última cifra, está creciendo casi 13%”, sentenció el banquero.