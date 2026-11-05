Perú

“Van a venir ataques cada vez más poderosos”: Julio Velade alerta riesgos cibernéticos para bancos de Perú y la región

El presidente del Banco Central de Perú advirtió que la ciberseguridad plantea un riesgo para las entidades financieras ante la expansión de la inteligencia artificial

Julio Velarde - BCR
El titular del BCRP alertó ante la Federación Latinoamericana de Bancos sobre la llegada de ataques digitales de mayor complejidad.
Guardar

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, alertó sobre el aumento de las amenazas de ciberseguridad para las entidades financieras y sostuvo que los ataques serán cada vez más complejos, en un escenario marcado por la expansión de la inteligencia artificial.

Van a venir ataques cada vez más poderosos”, afirmó Velarde durante su exposición en el encuentro de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), realizado en Lima. El titular del BCRP incluyó la ciberseguridad entre los riesgos que deben vigilar los bancos y las autoridades de la región.

PUBLICIDAD

Velarde señaló que el desafío no se limita a la dificultad de coordinar respuestas ante incidentes digitales. También anticipó que las instituciones deberán elevar sus estándares tecnológicos y sus mecanismos de protección frente a ataques que podrían aprovechar nuevas herramientas de inteligencia artificial. “Es un riesgo presente”, remarcó al referirse a la amenaza cibernética.

El presidente del BCRP indicó que la necesidad de reforzar controles puede elevar las barreras de entrada para nuevas empresas financieras y tecnológicas.“Eso creo que, a la larga, puede limitar la competencia”, remarcó.

Perfil de una persona con capucha oscura sentada frente a una computadora portátil sobre una mesa en un entorno oscuro.
Las mayores exigencias de seguridad informática pueden elevar las barreras de entrada y reducir la competencia en el sector financiero.

Velarde descartó una recesión global para 2027

Velarde también describió un escenario internacional con crecimiento mayor al previsto a comienzos de año, aunque con presiones inflacionarias ligadas al alza de combustibles y a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

PUBLICIDAD

El economista destacó la fortaleza de la economía de Estados Unidos, a la que diferenció del desempeño de Europa, Japón y China. Según explicó, el mercado estadounidense mantiene una posición dominante en innovación, en especial por la concentración de empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

También advirtió sobre el aumento de la deuda pública en las principales economías. Consideró que un ajuste de los mercados financieros afectaría con mayor fuerza a los países con cuentas fiscales más débiles y elevados niveles de endeudamiento.

Sostuvo que un problema fiscal suele terminar por forzar correcciones, ya sea mediante mayores tasas de interés, restricciones al gasto o dificultades para acceder a financiamiento. Aun así, no anticipó una crisis global inmediata. “No creo que vaya a haber una recesión”, dijo al referirse a 2027.

Julio Velarde - BCR
La economía de Perú registró un avance de 10,6% en la inversión privada y un incremento del empleo de 6,5%, según Velarde.

América Latina quedó rezagada frente a Asia

El presidente del BCRP también cuestionó el bajo crecimiento de América Latina durante las últimas décadas frente al avance de Asia. Atribuyó la brecha a episodios de alta inflación, crisis de deuda, déficits fiscales y problemas estructurales en educación y gestión pública.

Velarde destacó que la región reaccionó antes que las economías desarrolladas ante el choque inflacionario de 2021 y 2022, con aumentos de tasas de interés. Añadió que varios países latinoamericanos lograron reducir la inflación, aunque consideró que aún existen tareas pendientes para consolidar la estabilidad de precios.

En el caso peruano, afirmó que la economía mantiene señales de recuperación, con expansión del empleo, la inversión privada y el consumo de cemento, pese al impacto que podría generar el fenómeno de El Niño. “Es una economía que viene muy fuerte, la demanda está muy fuerte”, declaró.

“El empleo, en los últimos meses, tenemos cifras, creció 6,5% interanual. La inversión privada, el segundo trimestre del año, está creciendo 10,6%. El consumo de cemento, la última cifra, está creciendo casi 13%”, sentenció el banquero.

Temas Relacionados

Julio VelardeBanco Central de Reservabancosciberseguridadperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pacientes desafían calles inundadas para llegar al hospital de Villa El Salvador: adultos mayores son los más afectados

El nivel del agua alcanzó una altura cercana a las rodillas en algunos tramos, mientras las pistas y veredas quedaron inundadas y dificultaron el ingreso de pacientes y familiares

Pacientes desafían calles inundadas para llegar al hospital de Villa El Salvador: adultos mayores son los más afectados

¿Pensando iniciar 2027 con el pie derecho? Cinco formas de usar la CTS para emprender sin descuidar las finanzas personales

El retiro excepcional de los fondos hasta el 31 de diciembre abre opciones para comprar mercadería, reducir deudas o probar ventas digitales, aunque exige reservar dinero ante una eventual pérdida del empleo

¿Pensando iniciar 2027 con el pie derecho? Cinco formas de usar la CTS para emprender sin descuidar las finanzas personales

Renato Rossini Jr. confirma que tiene app de citas pese a estar con Samahara Lobatón: “Ha sido imprudencia mía”

El hijo del reconocido actor dejó en claro que sí tenía una ssucripción pagada, pero que decidió decactivarla tras iniciar su romance con Samahara

Renato Rossini Jr. confirma que tiene app de citas pese a estar con Samahara Lobatón: “Ha sido imprudencia mía”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 5 de noviembre de 2026

El Centro Sismológico Nacional ubicó el epicentro a 24 kilómetros al noroeste de la provincia de Cajamarca, con una profundidad de 15 kilómetros

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 5 de noviembre de 2026

Lluvias en Perú EN VIVO: precipitaciones por el Fenómeno El Niño en el sur de Lima inundan calles y dejan viviendas afectadas

El incremento de las lluvias intensas activa quebradas en la zona sur de la capital. Vecinos y autoridades locales despliegan trabajos de emergencia ante el colapso del tránsito y el riesgo en viviendas vulnerables.

Lluvias en Perú EN VIVO: precipitaciones por el Fenómeno El Niño en el sur de Lima inundan calles y dejan viviendas afectadas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Es una resolución que hace respetar la Constitución”: Destacan que JEE Ica frenara caso de reelección encubierta

“Es una resolución que hace respetar la Constitución”: Destacan que JEE Ica frenara caso de reelección encubierta

Keiko Fujimori oficializa cancelación de viaje a Madrid por emergencia de lluvias en el norte del Perú

Después de 100 días: Lo que se viene en el gobierno de Keiko Fujimori

Pedro Cateriano advierte que "lema de mano dura no funciona" y que se requiere "liderazgo con apego a la Constitución y la ley"

Juntos por el Perú busca extender el Reinfo hasta 2028 y elevar cobros por tierras a grandes mineras

ENTRETENIMIENTO

Renato Rossini Jr. confirma que tiene app de citas pese a estar con Samahara Lobatón: “Ha sido imprudencia mía”

Renato Rossini Jr. confirma que tiene app de citas pese a estar con Samahara Lobatón: “Ha sido imprudencia mía”

Magaly Medina cuestiona la pedida de mano de Mark Vito a Leslie Echavarría: “Eso lo planificaron los dos”

Magaly Medina advierte a Karla Tarazona por disfrazarse de las mentiras de Christian Domínguez: “No deberías burlarte, podría regresar”

Florcita Polo terminó en emergencia tras segundo enfrentamiento con Luiggi Yarasca: habría sufrido accidente con escaleras y hermana lo acusa

Florcita Polo corrió descalza y llorando detrás de Luiggi Yarasca para que no la deje: así fue la pelea que alarmó a los testigos

DEPORTES

Florangel Terrero advierte a Alianza Lima y afirma que Géminis mejorará con la vuelta de Natalia Málaga: “El respeto que le tenemos es diferente”

Florangel Terrero advierte a Alianza Lima y afirma que Géminis mejorará con la vuelta de Natalia Málaga: “El respeto que le tenemos es diferente”

“Hernán Barcos está mintiendo o Pablo Guede está muy equivocado”, la cruda opinión de Reimond Manco sobre las versiones del fuerte cruce

El enfado de Edison Flores por empate de Universitario ante Sport Boys: “Perdimos dos puntos, estuvimos ansiosos”

“Ninguno fue penal, llama la atención que el VAR solo intervino en uno”: exárbitro analizó las polémicas del Universitario vs Sport Boys

Luis Urruti rompió en llanto tras el Universitario vs Sport Boys: su madre se encuentra muy delicada de salud en Uruguay